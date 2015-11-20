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Surface Phone iddiaları yeniden gündemde

Windows ekosisteminin en güçlüsünü temsil edecek bir Surface akıllı telefonu hep arzu edilmiş ancak bir ütopya olarak kalmıştır. Yeni bilgiler bu durumun biraz değişebileceğini gösteriyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface Phone iddiaları yeniden gündemde


Microsoft'un pazara yön vermek adına Surface adındaki tablet ailesini pazara sürdüğü dönemlerde, akıllı telefon tarafında da Surface Phone modelini piyasaya süreceği iddia edilmişti. Bugüne Microsoft'un bir Surface akıllı telefonu hiç olmadı ve firma Nokia'yı satın alarak Lumia markasını kendi bünyesine dahil etti. 

Tarayıcıların test edildiği HTML5TEST sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre Surface Phone gerçek ve Microsoft şu anda farklı testler gerçekleştiriyor. Teste konu olan Microsoft'un Edge tarayıcısının 12 numaralı sürümü ve Windows 10 mobil 10240 numaralı yapısı. Bu sürümlerin geçmiş aylarda yayımlanmış olması, Microsoft'un uzun süredir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. 

Surface tablet ailesi çok sevildiği için Surface Phone konsepti Microsoft adına önemli bir kazanım olabilir zira Lumia telefonları beklenen satış rakamlarının altında kalıyor ve bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Esasında Surface Phone modeli Lumia 950 serisinden çok farklı değil ancak işlemci tarafında değişiklikler var. 

5.5 inçlik AMOLED ekranında 2K çözünürlük sunması beklenen Surface Phone, Intel'in Atom x5 yonga setinden gücünü alacak. 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli bu yonga seti, beraberinde 600MHz hızında çalışan HD grafik birimini getiriyor. 2W ısıl tasarım gücüne sahip olan yonga seti Surface Phone için iyi bir avantaj sağlayabilir. 

Bazı kaynaklar Lumia 950 modelinin sadece AT&T operatörü ile satışa sunulmasını, Microsoft'un daha çok Surface Phone projesine eğilmek istemesine bağlıyor. Tabii bunlar şimdilik resmen doğrulanan bilgiler değil ve işi zamana bırakmak gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Edge-browser-on-the-Surface-Phone-is-benchmarked-by-HTML5TEST_id75906 Yorum Yaz
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catlion 3 yıl en beğenilen
metal gövde surface tasarım çizgisi iphone killer bi telefon... Microsoft firmasının vizyonu yetmez ama satya bi ihtimal diyorum.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bu cihaz gerçek olursa umarım Atom x5 sayesinde Continuum ile eksiksiz masaüstü Windows deneyimi sunabilir.
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Damenda 3 yıl
açmayın-bağıran-karı

Gelmez. Gelsede alınmaz. Hem fiyatı yüksek olur hemde windows10 betalarının hali belli + port işide dikkat çekmedi android portunu beceremediler ios yapıcaz dediler ondada bişey bulurlar port işini unutun derler çok yakında.

Düşünsene bu problemlerin yaşanma nedeni Android gibi yada iOS gibi önce güncellemenin verilip hatanın ortaya çıkınca yenisini yayınlamak değil.
İşletim sistemini sıfırdan oluşturmak bunu bu sene çıkarsalar mükemmel bir gerçekleştirmiş olacaklar.
WP 8.0-8.1'i ehlileştirmişler sanki.
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aniceman 3 yıl
Gelecekse kalemle gelsin, samsung note a rakip olsun. gerisi hikaye...
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açmayın-bağıran-karı 3 yıl
Gelmez. Gelsede alınmaz. Hem fiyatı yüksek olur hemde windows10 betalarının hali belli + port işide dikkat çekmedi android portunu beceremediler ios yapıcaz dediler ondada bişey bulurlar port işini unutun derler çok yakında.
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lapatid 3 yıl
rt li surface ler gibi tutmaz,hepsi ellerinde kalir dehset zarar ederler mobilden cekilme muhabbeti falan yaparlar,daha sonra zaman gectikce donanimlar guclenince sanki hic akila gelmeyecek bir fikirmis gibi pc surumu windowsu telefona yukler satarlar köşeyi donerler.
Bir microsoft hikayesi...
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esmerbuyucu 3 yıl
Tam bir android karmaşıklığı killer. Nexusu mezara boylayacağı kesin
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Guest-5E274E432 3 yıl
Kendileri bile ne yaptıklarından habersiz.
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Guest-5E274E432 3 yıl
kullanmayacaksa Asha ve lumia markasını Nokia'dan neden satın aldı merak ediyorum.
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Guest-5E274E432 3 yıl
lumia satın aldı filan deseydiniz keşke.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Microsoft Nokia'ı değil telefon kısmını satın aldı.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Windows Phone 10.0 yazıyor bu eski olmasın
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bu cihaz gerçek olursa umarım Atom x5 sayesinde Continuum ile eksiksiz masaüstü Windows deneyimi sunabilir.
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