Surface Phone iddiaları yeniden gündemde





Microsoft'un pazara yön vermek adına Surface adındaki tablet ailesini pazara sürdüğü dönemlerde, akıllı telefon tarafında da Surface Phone modelini piyasaya süreceği iddia edilmişti. Bugüne Microsoft'un bir Surface akıllı telefonu hiç olmadı ve firma Nokia'yı satın alarak Lumia markasını kendi bünyesine dahil etti.





Tarayıcıların test edildiği HTML5TEST sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre Surface Phone gerçek ve Microsoft şu anda farklı testler gerçekleştiriyor. Teste konu olan Microsoft'un Edge tarayıcısının 12 numaralı sürümü ve Windows 10 mobil 10240 numaralı yapısı. Bu sürümlerin geçmiş aylarda yayımlanmış olması, Microsoft'un uzun süredir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.





Surface tablet ailesi çok sevildiği için Surface Phone konsepti Microsoft adına önemli bir kazanım olabilir zira Lumia telefonları beklenen satış rakamlarının altında kalıyor ve bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Esasında Surface Phone modeli Lumia 950 serisinden çok farklı değil ancak işlemci tarafında değişiklikler var.





5.5 inçlik AMOLED ekranında 2K çözünürlük sunması beklenen Surface Phone, Intel'in Atom x5 yonga setinden gücünü alacak. 2.2GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli bu yonga seti, beraberinde 600MHz hızında çalışan HD grafik birimini getiriyor. 2W ısıl tasarım gücüne sahip olan yonga seti Surface Phone için iyi bir avantaj sağlayabilir.





Bazı kaynaklar Lumia 950 modelinin sadece AT&T operatörü ile satışa sunulmasını, Microsoft'un daha çok Surface Phone projesine eğilmek istemesine bağlıyor. Tabii bunlar şimdilik resmen doğrulanan bilgiler değil ve işi zamana bırakmak gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Edge-browser-on-the-Surface-Phone-is-benchmarked-by-HTML5TEST_id75906