Sürücüler için koltuktan kalp ölçüm sistemi

Önceden çok fazla sinyal vermediği için birçok insan direksiyon başında kalp krizi geçirip hayatını kaybediyor ve bu kazalar genelde kontrol dışı kalan araçlar nedeniyle diğer sürücüleri de tehdit ediyor. Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir koltuk sistemi ise, sürücülerin kalp değerlerini direkt olarak koltuklarından ölçüyor.

Araştırmacıların geliştirdikleri koltuk sistemi bünyesinde Elektrokardiyografi ya da kısa adıyla EKG sistemini barındırıyor. Bu sistem koltuk içine yerleştirilen alıcı görevini üstlenen metal plakalar yardımıyla kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyeti kaydediyor ve bu kayıt ile sürücü kalp krizi geçirmeden önce hızlı bir şekilde belirlenebiliyor.

Algılama sürecini sürücünün kıyafetleri üzerinden de gerçekleştirebilen sistem, kalp krizini belirlediği an otomobil ya da kamyonların otonom sürüş sistemlerine bir sinyal gönderiyor ve araç kötü bir durum olduğunu anlayarak otomatik olarak fren yapabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden sağlık kuruluşlarına bilgi gönderebilme imkanı da sunan sistem, özellikle büyük araçlarda zorunlu olması gereken çok önemli bir güvenlik süreci vaadediyor.

Sistemi daha çok otomotiv endüstrisi için hazırlayan bilim insanları, teknolojinin hastahane yataklarında kıyafetleri çıkartmadan kalp takibi için de kullanılabileceğini belirtiyor.

http://www.ipms.fraunhofer.de/en/press-media/press/2015/2015-11-02.html