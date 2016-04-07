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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücünün duygularını anlayan yeni bir otomobil teknolojisi

Eyeris'in yeni teknolojisi uzun bir çalışmanın ürünü olarak sürücülerin duygularını anlama konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. Bu teknoloji güvenliğimizi arttırabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Otomobillerin daha güvenli hale gelmesi için gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji duyurulsun. Arttırılmış gerçeklik sistemleri her ne kadar hayatımızı kolaylaştıracak olsa da sürücülerin dikkatsiz olmalarını engellemek çok zor. Özellikle dalgın ve öfkeli sürücüler kazaların en büyük sebebi. Eyeris'in yeni teknolojisi ise bu konu üzerine eğiliyor.
Eyeris tarafından geliştirilen Emovu Driver Monitoring System (DMS) adlı teknolojisi bugüne kadar 5 farklı ırktan ve 4 yaş grubundan insanın araç sürerken 1.25 milyon fotoğraf ve videosu çekilerek  geliştirilmiş. Araçtaki kamera, grafik işlemci ve öğrenen yapay zeka sayesinde sürücünün o an ne hissettiği anlaşılıyor. Örneğin insanlar frene bastıklarında çoğunlukla korku duygusuna kapılıyorlar. Buna karşın araç yola çıkmadan da duyguların anlaşılması mümkün.
DMS sistemi sürücünün öfkeli, üzgün, mutlu, şaşırmış, korkmuş, bıkkın gibi farklı duygularını anlayabiliyor. Bu sistem özellikle şirketler için çalışan sürücülerin, servis-otobüs şoförlerinin, hatta kim bilir ileride pilotların duygularının anlaşılması için bile kullanılabilir. Böylece yolcuların güvenliği için de erkenden önlem alınması mümkün olur.
Kazaların %80'ine öfke ve dikkatsizliğin yol açtığı düşünülürse böyle bir sistemin işe yarama ve yaygınlaşma şansı da bir hayli yüksek olacaktır. Bu arada bu yılki CES'te İsviçreli firma Nviso da benzer bir teknolojiyi tanıtmıştı. Yani Eyeris bu alandaki ilk firma değil.

http://www.cnet.com/roadshow/news/eyeris-emovu-detects-driver-emotions/ Yorum Yaz
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Sirrüs 3 yıl en beğenilen
Su birikintisi gördün mü hızlanma, sebepsiz yere kornaya basma, durduk yere önüne kırma gibi duygularımızı da tanıyacak mı?
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kadirirdem 3 yıl
bak bu çok iyi olur işte...
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silversmith 3 yıl
"Ağabey bugün sen yorgunsun bırak ben kullanayım."
Dediği gün otomobil insanın halinden tam manasıyla anlıyor demektir! :D
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jimhendrix 3 yıl
pişt pişt, nox salalım mı?
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Reverans! 3 yıl
Bizde bunu bekliyorduk :)
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Sirrüs 3 yıl en beğenilen
Su birikintisi gördün mü hızlanma, sebepsiz yere kornaya basma, durduk yere önüne kırma gibi duygularımızı da tanıyacak mı?
1 Yanıt Yanıtla +10
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burakcoskunofficial 3 yıl Sirrüs
golf_R
Su birikintisi gördün mü hızlanma, sebepsiz yere kornaya basma, durduk yere önüne kırma gibi duygularımızı da tanıyacak mı?

Onlar Türkiye'ye özgü durumlar olduğu için muhtemelen kullanıma sunulduktan yıllar yıllar sonra bir ihtimal görebilirsin.
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