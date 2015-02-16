Sürücüsüz bir araç amatör yarış pilotunu geçmeyi başardı

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11410261/Driverless-car-beats-racing-driver-for-first-time.html

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Sürücüsüz araçlar kuşkusuz son dönemlerde bir çok teknoloji devinin gözdesi durumunda. Stanford Üniversitesi mühendisleri de bu teknolojiye yeni bir boyut kazandırmayı başardı. Mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç bir amatör pilotun kullandığı diğer aracı geçmeyi başardı.Thunderhill pistinde yapılan yarışta amatör sürücü olarak pistin sahibi sürücüsüz araca karşı yarıştı. Yarışta Audi TTS modeli kullanılırken Stanford Üniversitesi geliştiricileri aracı saatte 190 km üzerinde hıza ulaşacak şekilde programladı. Yarışı sürücüsüz araç 0.4 saniyelik çok ufak bir farkla kazanabildi.Mühendisler aracın manevra kabiliyetini ve seçeneklerini yarış pistindeki sürücülerin beyinlerini inceleyerek geliştirdiklerini belirtirken sürücülerin zor virajlarda daha az beyin gücü kullandıklarını söyledi. Bu da yüksek hızda bazı kararların içgüdü, refleks ve kas hafızası gibi etkenlerle hızlı ve doğru bir şekilde verilebildiğini ortaya koyuyor. Mühendisler geliştirdikleri sürücüsüz yarışabilen araç sisteminde bu etkenleri bilinçli şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Geliştirmeler bu şekilde devam ederse sürücüsüz araçların birbirleri ile yarışacağı yarışlar çok da uzakta değil gibi.