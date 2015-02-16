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Sürücüsüz bir araç amatör yarış pilotunu geçmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Sürücüsüz bir araç amatör yarış pilotunu geçmeyi başardı
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Sürücüsüz araçlar kuşkusuz son dönemlerde bir çok teknoloji devinin gözdesi durumunda. Stanford Üniversitesi mühendisleri de bu teknolojiye yeni bir boyut kazandırmayı başardı. Mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz araç bir amatör pilotun kullandığı diğer aracı geçmeyi başardı.

Thunderhill pistinde yapılan yarışta amatör sürücü olarak pistin sahibi sürücüsüz araca karşı yarıştı. Yarışta Audi TTS modeli kullanılırken Stanford Üniversitesi geliştiricileri aracı saatte 190 km üzerinde hıza ulaşacak şekilde programladı. Yarışı sürücüsüz araç 0.4 saniyelik çok ufak bir farkla kazanabildi.

Mühendisler aracın manevra kabiliyetini ve seçeneklerini yarış pistindeki sürücülerin beyinlerini inceleyerek geliştirdiklerini belirtirken sürücülerin zor virajlarda daha az beyin gücü kullandıklarını söyledi. Bu da yüksek hızda bazı kararların içgüdü, refleks ve kas hafızası gibi etkenlerle hızlı ve doğru bir şekilde verilebildiğini ortaya koyuyor. Mühendisler geliştirdikleri sürücüsüz yarışabilen araç sisteminde bu etkenleri bilinçli şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Geliştirmeler bu şekilde devam ederse sürücüsüz araçların birbirleri ile yarışacağı yarışlar çok da uzakta değil gibi.
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11410261/Driverless-car-beats-racing-driver-for-first-time.html Yorum Yaz
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goodorevil 4 yıl en beğenilen
Şöyle bir husus var, insan analog düşünür. Yani sonsuz varyasyon vardır ve insan bunların hepsini o anda düşünüp işleyebilir. Bazen de haberde de değinildiği gibi içgüdü ve refleksle hareket edebilir. Bunu herhangi bir bilgisayar oyunu oynarken ya da gündelik hayatınızda arabanızla giderken önünüze biri çıkınca da görebilirsiniz. Örneğin önünüze bir insan çıkar, o anda öyle bir manevra yapar ve kurtarırsınız ki, kendiniz bile anlayamazsınız nasıl kurtardığınızı. Frene basmayı ya da direksiyonu kırmayı hiç düşünmeden, refleks olarak yaparsınız. Hatta otobanlarda köpeğe vurmamak için takla atanlar da tamamen refleks olarak davranırlar.
Ancak yapay zekanın da insana karşı önemli bir kozu vardır. Dijital olduğu için, matematiğe dayandığı için, 2+2 = 4 olduğu için bilgisayarın hata yapma gibi bir şansı yoktur. Viraja giriş hızını kusursuz ayarlar, direksiyon dönüşünü kusursuz ayarlar, frenlemeyi kusursuz ayarlar her şeyi kusursuz yapar. Yine de insan zekasının buna karşı harika bir kozu vardır ki, anlık karar vermektir. Daha önce hiç karşılaşılmamış bir duruma karşı o anda durum değerlendirmesi yapıp çözüm üretebilmektir. Bugün bilgisayar sistemi bir uçağı kaldırıp indirmeyi başarıyor ancak hava yolu şirketleri hala uçaklara 2 tane pilot koyuyor. Bu pilotların konulmasının tek sebebi, daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğunda, insan zekasının nimetlerinden faydalanıp çözüm üretmektir.
Aynen böyle bir yarışta da, bilgisayar daha önceki hesaplamalarına dayanarak viraja girerken (Gördüklerini o an işlese bile, atıyorum virajın dönüş yarıçapını, dever miktarını işte aracın hızını, viraja göre konumunu v.b o anda işlese bile,) daha önce kodlanmış profillere göre hareket edecektir. Atıyorum "Gerideysen viraja %5 daha hızlı gir, çok gerideysen viraja %10 fazla hızla gir" gibi kodların karşılığını yapar. Ancak insan zekası gördüğü virajı öyle güzel işler ki, aracın hızına bakmaksızın, sadece gözünün önündeki görüntü değişiminden o virajı alabilip alamayacağından tutun da, aracın kopmaya başladığını "hissedebilir" ve buna göre kontra v.b verebilir (ESP de yapar aynı işi ancak, bahsettiğim olay, insan hissiyatı ile viraj alması). Ya da gerideyse, rakibini geçmek için viraja daha agresif girebilir, risk alabilir, kumar oynayabilir. Yapay zeka ise sadece kendisine denileni yapabilir.
İleride yarışçılar yarış araçlarının başında olmaya devam edecekler. Tabi eğer uzaktan kumanda sistemi ile bilgisayar oynar gibi yarışılmazsa. Gerçi öyle bile olsa, aracı yöneten bir insan zekası olacaktır. Yoksa yarışın kaderini "iyi setup yapan kazanır" belirler. Tıpatıp aynı araçlarla farklı sonuçları sadece insan zekası elde edebilir.
Şöyle bir husus var, insan analog düşünür. Yani sonsuz varyasyon vardır ve insan bunların hepsini o anda düşünüp işleyebilir. Bazen de haberde de değinildiği g...
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4 Yanıt Yanıtla +4
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aycibin 4 yıl
Mercedes yeni s class ticari olarak piyasada ve kendi surebiliyor zaten.bunun tek farki trafige kapali ortamda yaris icin tasarlanmis olmasi.gunluk kullanima uygun degil.
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doctor_bey 4 yıl
Güzel hareketler bunlar, gelişsin teknoloji
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WarSaw 4 yıl
sürücüsüz araba geçmedi yapay zeka insanı yenmeyi başardı demek daha doğru olur.
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INTRUDERTR 4 yıl
Ee bu zaten vardi kara şimşek kid vardi
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callandor 4 yıl
Selam,
Yanlış hatırlamıyorsam 2014 başında Anki diye bir kit tanıtıldı. Şu an oyun amaçlı; ama araçlar sürekli iletişim halinde ve kendi başlarına karar veriyorlar. Bunun hayata geçmesi çok uzak değil (şiddet öğeleri içermeden)


anki.com/...
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umut_baris 4 yıl callandor
callandor

Selam,
Yanlış hatırlamıyorsam 2014 başında Anki diye bir kit tanıtıldı. Şu an oyun amaçlı; ama araçlar sürekli iletişim halinde ve kendi başlarına karar veriyorlar. Bunun hayata geçmesi çok uzak değil (şiddet öğeleri içermeden)


anki.com/...


Youtube dan video izleyerek yemek yapmayı öğrenen robot var.

Karar alıp sahibini öldürüyormuş düşünsene.
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bestofMd 4 yıl
Gereksiz bir teknoloji ürünü bence
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_mp_ 4 yıl
teknoloji olarak başarılı. ama yarışlarda insanlar bazen hayatlarını düşünüyorlar. parçalanmış bir robot kimsenin umrunda olmaz. belki ileride at, köpek, nascar yarışlarını makinalar yapar.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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freeman6161 4 yıl
acaba pistin verileri araca yüklenip belirlenen komutlarımı yaptı yoksa gördüğünü o an işleyip ona göremi karar verdi. çünkü yüksek işlem gücü gerektiren detaylar var
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nehuse 4 yıl
Sürücü güvenliği için f1 de bir çok kısıtlama var bu da araç hızlarını azaltarak seyir zevkini düşürüyor.Bu tip sadece sanal zeka ile kumanda edilen araç yarışlarında hiç bir kısıtlamaya gerek kalmayacağından izlemesi çok zevkli yarışlar seyredebiliriz.
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eray9765 4 yıl
Teknoloji ilerliyor :)
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Gece772 4 yıl
Skynet geliyor hayırlı olsun
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Automobilista 4 yıl
Bizde olsa yenilirse bizimkiler yarış sonunda aracı sıkıştırıp yoldan çıkarttırır. Sonra teknolojiye güven olmaz derler.
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DeepNote 4 yıl Gece772
Daha dün yine Terminator izledim iyice kıllandım. Ama bir 50 yıl sonra neler olacak ürkmemek elde değil, çoluk çocuğumuz için elbette. Ben göremem
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Captain_Ivy 4 yıl
Eğlence maksatlı bir teknoloji "şu an için"
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