Sürücüsüz bir araç amatör yarış pilotunu geçmeyi başardı

Thunderhill pistinde yapılan yarışta amatör sürücü olarak pistin sahibi sürücüsüz araca karşı yarıştı. Yarışta Audi TTS modeli kullanılırken Stanford Üniversitesi geliştiricileri aracı saatte 190 km üzerinde hıza ulaşacak şekilde programladı. Yarışı sürücüsüz araç 0.4 saniyelik çok ufak bir farkla kazanabildi.
Mühendisler aracın manevra kabiliyetini ve seçeneklerini yarış pistindeki sürücülerin beyinlerini inceleyerek geliştirdiklerini belirtirken sürücülerin zor virajlarda daha az beyin gücü kullandıklarını söyledi. Bu da yüksek hızda bazı kararların içgüdü, refleks ve kas hafızası gibi etkenlerle hızlı ve doğru bir şekilde verilebildiğini ortaya koyuyor. Mühendisler geliştirdikleri sürücüsüz yarışabilen araç sisteminde bu etkenleri bilinçli şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Geliştirmeler bu şekilde devam ederse sürücüsüz araçların birbirleri ile yarışacağı yarışlar çok da uzakta değil gibi.
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11410261/Driverless-car-beats-racing-driver-for-first-time.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak yapay zekanın da insana karşı önemli bir kozu vardır. Dijital olduğu için, matematiğe dayandığı için, 2+2 = 4 olduğu için bilgisayarın hata yapma gibi bir şansı yoktur. Viraja giriş hızını kusursuz ayarlar, direksiyon dönüşünü kusursuz ayarlar, frenlemeyi kusursuz ayarlar her şeyi kusursuz yapar. Yine de insan zekasının buna karşı harika bir kozu vardır ki, anlık karar vermektir. Daha önce hiç karşılaşılmamış bir duruma karşı o anda durum değerlendirmesi yapıp çözüm üretebilmektir. Bugün bilgisayar sistemi bir uçağı kaldırıp indirmeyi başarıyor ancak hava yolu şirketleri hala uçaklara 2 tane pilot koyuyor. Bu pilotların konulmasının tek sebebi, daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğunda, insan zekasının nimetlerinden faydalanıp çözüm üretmektir.
Aynen böyle bir yarışta da, bilgisayar daha önceki hesaplamalarına dayanarak viraja girerken (Gördüklerini o an işlese bile, atıyorum virajın dönüş yarıçapını, dever miktarını işte aracın hızını, viraja göre konumunu v.b o anda işlese bile,) daha önce kodlanmış profillere göre hareket edecektir. Atıyorum "Gerideysen viraja %5 daha hızlı gir, çok gerideysen viraja %10 fazla hızla gir" gibi kodların karşılığını yapar. Ancak insan zekası gördüğü virajı öyle güzel işler ki, aracın hızına bakmaksızın, sadece gözünün önündeki görüntü değişiminden o virajı alabilip alamayacağından tutun da, aracın kopmaya başladığını "hissedebilir" ve buna göre kontra v.b verebilir (ESP de yapar aynı işi ancak, bahsettiğim olay, insan hissiyatı ile viraj alması). Ya da gerideyse, rakibini geçmek için viraja daha agresif girebilir, risk alabilir, kumar oynayabilir. Yapay zeka ise sadece kendisine denileni yapabilir.
İleride yarışçılar yarış araçlarının başında olmaya devam edecekler. Tabi eğer uzaktan kumanda sistemi ile bilgisayar oynar gibi yarışılmazsa. Gerçi öyle bile olsa, aracı yöneten bir insan zekası olacaktır. Yoksa yarışın kaderini "iyi setup yapan kazanır" belirler. Tıpatıp aynı araçlarla farklı sonuçları sadece insan zekası elde edebilir.