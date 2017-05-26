General Motors da emisyon hilesi davasıyla karşı karşıya

Bu haftanın başında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fiat Chrysler’a açılan davanın yankıları henüz dinmiş değil ancak emisyon testinde hile yaptığı gerekçesiyle suçlanan otomobil üreticileri arasına bir yenisi daha eklendi. ABD’nin önde gelen otomobil üreticilerinde General Motors, Chevrolet Silverado ve GMC Sierra HD model kamyonet sahipleri tarafından açılan davada emisyon testindeki sonuçların günlük kullanım ile örtüşmediği için testlerde hile yapmakla suçlanıyor.

Sürücüler açtıkları grup davasında Hagens Berman isimli hukuk şirketi tarafından temsil edilecek. Hagens Berman’ın daha önce Volkswagen’e karşı açılan ve sonucunda Volkswagen’in 10 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiği davada da görev aldığını düşünürsek General Motors’un ciddi bir davayla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Hagens Berman’ın açıklamalarına göre General Motors’un 2011-2016 yılları arasında kullandığı Duramax dizel motorlarının emisyon testlerinde belirtilen miktarların 5 katına kadar karbon salınımı yaptığı görülüyor. Üstelik bu motorun bulunduğu 705.000 adet aracın şu an ABD’de kullanılıyor oluşu Volkswagen’in emisyon skandalının da ötesinde bir hava kirliliğine neden oluyor.

Kısa Süreli Kullanımda Düşük Karbon Salınımı

İddialara göre General Motors mühendisleri emisyon testlerinde bazı bileşenlerin yerini değiştirdi ve farklı yazılımlar kullandı. Yapılan bu hamleler sonucunda kamyonetlerde 200 ile 500 saniyelik sürüşlerde düşük karbon salınımı gerçekleşirken kullanım süresi arttıkça karbon salınımının, test sonuçlarına kıyasla daha fazla olduğu gözlemlendi. Araçları kullanarak emisyon hilesini bizzat tespit ettiklerini dile getiren Hagens Berman, General Motors’un bu kamyonetleri güçlü motora sahip ve aynı zamanda çevreye duyarlı araçlar olarak sattığının ancak işin aslının tamamen farklı olduğunu açıkladı.

General Motors, bu iddiaları redderek belirtilen araçların ve motorun yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırlandığını ve gerekli kurumlardan onay aldığını söyledi. Hagens Berman ise Chevrolet Silverado ve GMC Sierra HD model araç sahiplerinin de kendileriyle birlikte davaya katılmaya davet ederek hem kendi haklarını hem de çevreyi korumaya çağırıyor.

http://www.thedrive.com/news/10671/owners-sue-general-motors-over-emissions-defeat-device-in-duramax-diesels