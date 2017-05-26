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General Motors da emisyon hilesi davasıyla karşı karşıya

ABD’nin en çok otomobil satan üreticisi General Motors, emisyon testlerinde hile yaptığı gerekçesiyle mahkemelik oldu ancak bu sefer davayı açan yetkililer değil tüketiciler.
1 yıl
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14
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Bu haftanın başında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Fiat Chrysler’a açılan davanın yankıları henüz dinmiş değil ancak emisyon testinde hile yaptığı gerekçesiyle suçlanan otomobil üreticileri arasına bir yenisi daha eklendi. ABD’nin önde gelen otomobil üreticilerinde General Motors, Chevrolet Silverado ve GMC Sierra HD model kamyonet sahipleri tarafından açılan davada emisyon testindeki sonuçların günlük kullanım ile örtüşmediği için testlerde hile yapmakla suçlanıyor.

 

Sürücüler açtıkları grup davasında Hagens Berman isimli hukuk şirketi tarafından temsil edilecek. Hagens Berman’ın daha önce Volkswagen’e karşı açılan ve sonucunda Volkswagen’in 10 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiği davada da görev aldığını düşünürsek General Motors’un ciddi bir davayla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz.  Hagens Berman’ın açıklamalarına göre General Motors’un 2011-2016 yılları arasında kullandığı Duramax dizel motorlarının emisyon testlerinde belirtilen miktarların 5 katına kadar karbon salınımı yaptığı görülüyor. Üstelik bu motorun bulunduğu 705.000 adet aracın şu an ABD’de kullanılıyor oluşu Volkswagen’in emisyon skandalının da ötesinde bir hava kirliliğine neden oluyor.

Kısa Süreli Kullanımda Düşük Karbon Salınımı 

İddialara göre General Motors mühendisleri emisyon testlerinde bazı bileşenlerin yerini değiştirdi ve farklı yazılımlar kullandı. Yapılan bu hamleler sonucunda kamyonetlerde 200 ile 500 saniyelik sürüşlerde düşük karbon salınımı gerçekleşirken kullanım süresi arttıkça karbon salınımının, test sonuçlarına kıyasla daha fazla olduğu gözlemlendi. Araçları kullanarak emisyon hilesini bizzat tespit ettiklerini dile getiren Hagens Berman, General Motors’un bu kamyonetleri güçlü motora sahip ve aynı zamanda çevreye duyarlı araçlar olarak sattığının ancak işin aslının tamamen farklı olduğunu açıkladı.

General Motors, bu iddiaları redderek belirtilen araçların ve motorun yönetmeliklere uygun bir şekilde hazırlandığını ve gerekli kurumlardan onay aldığını söyledi. Hagens Berman ise Chevrolet Silverado ve GMC Sierra HD model araç sahiplerinin de kendileriyle birlikte davaya katılmaya davet ederek hem kendi haklarını hem de çevreyi korumaya çağırıyor.


http://www.thedrive.com/news/10671/owners-sue-general-motors-over-emissions-defeat-device-in-duramax-diesels Yorum Yaz
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Fiasco 1 yıl en beğenilen
sıradaki emisyon davası sevipte kavuşamayanlara gelsin
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barbarturk 1 yıl
Bu amerikalılarda birden çevreci kesildi başımıza , bildiğim kadarıyla kyoto anlaşmasını kabul etmemişlerdi. Bence amaç emisyon felan değil yada içlerinden birini günah keçisi seçtiler , göstermelik ceza yazacaklar yada tesla nın oyunu. Bir film dönüyor ama bakacaz.
Bu amerikalılarda birden çevreci kesildi başımıza , bildiğim kadarıyla kyoto anlaşmasını kabul etmemişlerdi. Bence amaç emisyon felan değil yada içlerinden bir...
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BlindGuardianNN 1 yıl
Sürücüler açtıkları grup davasında Hagens Berman isimli hukuk şirketi tarafından temsil edilecek. Hagens Berman’ın daha önce Volkswagen’e karşı açılan ve sonucunda Volkswagen’in 10 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul ettiği davada da görev aldığını düşünürsek General Motors’un ciddi bir davayla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Hagens Berman’ın açıklamalarına göre General Motors’un 2011-2016 yılları arasında kullandığı Duramax dizel motorlarının emisyon testlerinde belirtilen miktarların 5 katına kadar karbon salınımı yaptığı görülüyor. Üstelik bu motorun bulunduğu 705.000 adet aracın şu an ABD’de kullanılıyor oluşu Volkswagen’in emisyon skandalının da ötesinde bir hava kirliliğine neden oluyor.

Kısa Süreli Kullanımda Düşük Karbon Salınımı
İddialara göre General Motors mühendisleri emisyon testlerinde bazı bileşenlerin yerini değiştirdi ve farklı yazılımlar kullandı. Yapılan bu hamleler sonucunda kamyonetlerde 200 ile 500 saniyelik sürüşlerde düşük karbon salınımı gerçekleşirken kullanım süresi arttıkça karbon salınımının, test sonuçlarına kıyasla daha fazla olduğu gözlemlendi. Araçları kullanarak emisyon hilesini bizzat tespit ettiklerini dile getiren Hagens Berman, General Motors’un bu kamyonetleri güçlü motora sahip ve aynı zamanda çevreye duyarlı araçlar olarak sattığının ancak işin aslının tamamen farklı olduğunu açıkladı.
-sonunu düşünen kahraman olamaz demişler ve çıkmışlar yola, bu ihtimalide düşünmüşlerdir, altından kalkamıyacak olsalar böyle bir şeye niye kalkışsınlar , sonuçta bu da bir risk ve bunu bilerek, göze alarak adım atmışlardır.
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Kaiser75 1 yıl
dizel motorlarda emisyon kuralları nedeniyle hile yapılmış. üreticiler hibrid veya elektrikli otomobillerle gelmeli ülkemize artık
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hanox 1 yıl
hepsi yapmış işte, neredeyse gelenek olmuş :)
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kadirirdem 1 yıl
Ben daha önce de dedim yapmayan kalmadı.
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axaxa 1 yıl
Zaten amaç bu motorları bitirmek gibi
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Kaiser75 1 yıl axaxa
xattorneyx
Zaten amaç bu motorları bitirmek gibi

Bitsin zaten hocam. 1 haftadır Washington DC' deydim havası mis gibi. Oldukça fazla hibrid araç var. hem sessiz hem de havayı kirletmiyor. Temiz hava bizim de hakkımız.
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Kaiser75 1 yıl
dizel motorları kaldırsınlar da hybrid ve elektrikli otomobillerde geçelim
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Fiasco 1 yıl en beğenilen
sıradaki emisyon davası sevipte kavuşamayanlara gelsin
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false6 1 yıl
Ameriganın oyunları bunlar, dış mihraklar!
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frozen125 1 yıl
Buda yeni moda oldu. Herhalde her markayı böyle emisyon haberleriyle göreceğiz.
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Ussuz 1 yıl
Bu gidişle dizel motor komple kaldırılacak yıl bitmeden :D
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general motors, emisyon ve
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