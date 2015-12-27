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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?

Teknoloji dünyasında otonom otomobillere ilişkin baş döndürücü gelişmelere tanık olsak ve sorumluluk noktasında üreticilerin iddialarını işitsek de, birçok soru hala cevap beklemekte.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
 
Teknolojiye ilgisi olsun veya olmasın herkesin hayatını etkilemesi beklenen sürücüsüz (otonom) otomobiller şimdiden çok ilginç tartışmalara ve gelişmelere sahne oluyor. 

“Otonom otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak”?

“Ehliyet gerekli olacak mı?”

“Hep direksiyon başında müdahaleye hazır olarak beklemem mi gerekli?” gibi sorular üreticiler ve kanun koyuculardan cevap bekliyor.
Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
 

Eylül ayında Volvo Ceo’su Hakan Samuelsson, otonom Volvo otomobillerin karışacağı tüm kazalarda tam sorumluluğu kabul ettiklerini beyan etti. Volvo Güvenlik ve Sürüş Destek Teknolojileri kıdemli teknik başkanı Erik Coelingh de “ donanımsal veya  yazılımsal herhangi bir hata yaparsak bunun sorumluluğunu müşterilere yansıtmak mantıklı olmaz. Müşterilerimize söylediğimiz, sorumluluğu biz üstleniyoruz sizin için önemli başka konulara vakit ayırabilirsiniz” dedi.

Hükümetler ve devlet kurumları, bir anda yüksek popülerliğe ulaşan ve hayatımıza hızlı bir giriş yapması beklenen otonom otomobiller konusunda tedirgin. Gerekli yasal düzenlemeleri oluştururken, ne gibi sorunlarla karşılaşacakları ve sorumluluğun kimde olduğu noktasında net görüşlere sahip değiller. Sorumluluk konusunda ilk olarak Volvo’nun yaptığı ve sonrasında Google ve Mercedes’in takip ettiği benzer açıklamaların, hükümetler, kurumlar ve müşteriler için belirsizlikleri azaltmaya yönelik olduğu ifade ediliyor. Konuya ilişkin bir gerçek ise; bu açıklamalar olsun veya olmasın, otonom bir otomobil kazaya sebebiyet verdiğinde üreticinin sorumluluk zincirine dahil olacağı. 

Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
 
Teknoloji gelişirken, üzerinde düşünülmeye başlanan bir diğer konu da ehliyet. Otonom araçların baş etmesinin mümkün olamayacağı durumlarda (örneğin; toz fırtınaları, yoğun kar yağışı, sis vb.) veya sistem hataları meydana geldiğinde, sürücülerin sistemi devre dışı bırakıp kontrolü ele almaları gerektiği konusunda eğitimli olmaları gerektiği ve bu nedenle ehliyet alınmasının zorunlu olduğu yönünde fikirler mevcut. Bununla birlikte eğer otomobillerin sürüşe müdahale edebileceğiniz donanımları olmayacaksa, bulaşık makinesi kullanabilmek için gerekli olan bir ehliyet olmaması gibi burada da ihtiyaç kalmayacaktır.

Amerika’da eyaletler arası düzenlemeler farklılık gösterirken Kaliforniya, otonom otomobillere ilişkin yayınladığı yönetmelikle, Google’ı hayal kırıklığına uğratmıştı. Düzenleme otonom otomobillerde direksiyon bulunmasını ve sürücünün her zaman hazır olmasını istemesinin yanında, otonom otomobillerin satışından ziyade kiralanmasını gerektiriyor. Otomobiller ve karayolu ulaşımı konusunda çıkardığı kanun ve yönetmelikler ile “trend setter” olarak nitelendirilen eyaletin, bu yaklaşımının, bazı prototiplerinde direksiyon bulunmayan Google’ı hayal kırıklığına uğratmış olması da normal.
Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
 

Teknoloji dünyasında otonom otomobillere ilişkin baş döndürücü gelişmelere tanık olsak ve sorumluluk noktasında üreticilerin iddialarını işitsek de, bir sürücünün otomobil kullanırken dikkat ettiği değişkenlerle nasıl başa çıkabilecekleri konusunda şüpheler mevcut. Özellikle otonom otomobillerin, sürücülü otomobiller ile aynı yollarda gitmeye başladığı zamanlar için diğer sürücülerin hangi kural ihlallerini telafi edebilecekleri de başka bir konu.
Özellikle İstanbul trafiğinde otomobil kullanmak zorunda kalanların iyi bildiği şeylerden biri de taksi, minibüs ve dolmuş sürücülerinin kazaya sebep olacak hatalı kullanımlarını bilip ona göre önlem almaları gerektiğidir.  İstanbul’ da kazalardan korunmak için trafik kurallarını bilmenizin yanı sıra, kimlerin hangi kuralları düzenli olarak ihlal ettiğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini de öğrenmiş olmanız gerekmekte.
Sürücüsüz otomobillerin karıştığı kazalarda sorumlu kim olacak?
 

Otonom araçların ne zaman satışa sunulacağına ilişkin Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk tahmini olarak 2019 senesini verirken, Toyota 2020 yılında satışlara başlayacaklarına inandıklarını belirtiyor. Eylül 2015 tarihinde Frankfurt Oto Show’da konuya değinen ABD ulaştırma bakanı Anthony Foxx ise otonom araçların dünya genelinde kullanımına 10 yıl sonra şahitlik edileceği yönünde bir tahminde bulundu. 

Meydana gelen otomobil kazalarının %90 -%94’ü şoför hatalarına bağlıyken, otonom otomobillerin yaygınlaşması ile kaza sayılarında hızlı bir düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. Gelişen robot teknolojisinin işsizliği arttıracağı yönünde ki korkulara, otonom otomobillerin yaygınlaşması eşlik eder mi bilinmez ama otonom otomobiller ile ilgili  teknoloji severlerin farklı birçok bakış açısından sorgulamalarla cevaplar aradığına şahit oluyoruz. 


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Kaygerya 3 yıl en beğenilen
Sorumlu her zamanki turkiye sartlarinda oldugu gibi vatandas olacak. Hukumet vergisini alip hicbirseye dokunmayacak. Yazilimsal problemler hakkinda firmalara ve ureticilere yaptirim uygulamayacak. Yani giden yine her turlu vatandastan gidecek
Sorumlu her zamanki turkiye sartlarinda oldugu gibi vatandas olacak. Hukumet vergisini alip hicbirseye dokunmayacak. Yazilimsal problemler hakkinda firmalara v...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Yazılımcı Online 3 yıl
Türkiyede bayan sürücüleri sıkıştırmaktan zevk alan apaçiler bunlara kaza yaptırmak için elinden geleni yaparlar. Ahanda sürücüsüz araç, sür üstüne kanka bakalım ne yapacak devrilecek mi
Türkiyede bayan sürücüleri sıkıştırmaktan zevk alan apaçiler bunlara kaza yaptırmak için elinden geleni yaparlar. Ahanda sürücüsüz araç, sür üstüne kanka bakal...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Fenomenon 3 yıl Kaygerya
Kaygerya
Sorumlu her zamanki turkiye sartlarinda oldugu gibi vatandas olacak. Hukumet vergisini alip hicbirseye dokunmayacak. Yazilimsal problemler hakkinda firmalara ve ureticilere yaptirim uygulamayacak. Yani giden yine her turlu vatandastan gidecek

Hocam bu konu uluslararası bir konu. Yani Türkiye'de suçlu vatandaş olur, Amerika'da üretici olur diyemezsiniz. Uluslararası alınan kararlar olacaktır ve bu kararlar her yerde aynı şekilde uygulanacaktır. Mahkemelik bir konu olduğunda ise uluslar arası bir mahkeme duruma el atacaktır. Böyle basit yorumlar yapmayın lütfen.
KaygeryaSorumlu her zamanki turkiye sartlarinda oldugu gibi vatandas olacak. Hukumet vergisini alip hicbirseye dokunmayacak. Yazilimsal probl...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ayzam 3 yıl
Bilo aga
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gs09gs09 3 yıl
şimdi yolda gidiom pat aracın freni patadı gitti bu araç düşünecekmi motor freni + el freni yarım çekmeyi felan bişier yaparmı ki makas at olum dediğimde 3 den 2 çekip dip gaz asılırsa çok güzel olur arada ceplere geçip yan yan bel verebiliosada alırız artık napalım bide manel mod koysunlarda bari arabanın canı sıkılırsa arada biz kullanalım o kadar para verion kendi kendini kullanıyo :D
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gs09gs09 3 yıl
o araç kendi kendini sürdükden sonra bena kralını verseler almam :D ne lan bu ilk otomatik çıkardılar vitesi şimdide dreksion otomatik sonra nolcak gelip evimnde otururken beni alsın arabaya taşısın bari onuda ugrasmayım :D
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Seyrim 3 yıl
Otomobillerin yapay zekalarını ehliyet sınavına soksunlar.. Geçen trafiğe çıksın geçemeyen yazılımını geliştirsin.. :) Kaza yapanlara ceza puanı uygulasınlar.. Puanını doldurursa programcılar tarafından rehabilite edilsin..
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alpabi 3 yıl
- Arabayı düzenli olarak güncellemeye götürmeyen, kazalarda suçlu olabilecek.
- Kasko, Trafik sigortaları komik rakamlara inecek.
- Araç sürekli anlık trafik bilgisine ulaştığı ve güzergah ayarlaması yapabildiği için trafik azalacak.
- Trafiği rakip etme zorunluluğu kalmadığı için insanlar film izleyip gazete okuyabilecek.
- Tüplü televizyonlar gibi ortada kalacağız. Hatırlarsınız belki televizyon üretiminde Avrupa'da çok iyi yerdeydik. Hatta Philips bizimkilere davalar bile açıyordu sürekli. Sonra LDC çıktı ve bir anda piyasadan Türk üreticilre silindi. Tam da arabamızı üretiyoruz derken yine eski teknoloji bize kaldı. Millet elektirikli, Sürücüsüz araba standartlarını oluştururken biz yine yaya kalıyoruz.
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C.CEMİL 3 yıl
arabayı ben kullanmayacak olduktan sonra şehir içinde taksi ,şehirlerarası yolculuklarda otobüse binerim daha iyi
aynı mantıkla uçaklarda en üstün teknoloji kullanıldığı halde niye iki tane pilot oluyor ?
bulunduğum ilçede bulvar diye tabir edilen en kalabalık trafikte minibüs+taksi+traktör+motosiklet+bisiklet+traktör+her noktadan fırlayan yayalar varken bence o aracın beyni su kaynatır :)

birde bizde saçma sapan trafik işaretleri ve trafik çizgileri varken acaba bu araç bunları nasıl algılayacak ?
misal aylar öncesinden konulan ve kaldırılmayan yol çalışması tabelası ve buna göre uyarlanmış hız limitleri gibi
yada yol çizgi aracının dalıp çizgiyi yol kenarına kadar çekmesi yada eski çizgiyi tutturamayıp 2. bir çizgi yapılan yollarda acaba hangisini gerçek kabul edecek (bazı yerlerde eskiden kalma devamlı çizginin üzerine kesik çizgiler ile yenilenmiş vs.)

şahsen ben bu kadar akıllı bir aracın yapılabildiğine bir türlü inanamıyorum :)
her şey sensörlerle kontrol edilecek de nereye kadar ?
ayrıca azami 50 km. hız levhası olmasına rağmen herkesin 80-100 gittiği yerlerde ne olacak ?
ulan önümde mız mız gidiyorsun diye önünü kesip dayak atmak isteyen kişi kimi dövecek ,aracı mı -sahibini mi :))
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halken 3 yıl
Bence duruma göre değişebilir. Örneğin kaza olduğunda araç otonom durumunda mı yoksa manuel kullanımda mı? Bunların araç tarafından logları bence tutulabilir.
Otonom durumunda yazılımsal veya donanımsal bir hataya bakılır. Hata varsa suç üreticindir. Hata yoksa kazaya karışan diğer taraflara bakılması lazım.
Eğer sürücü kullanıyorsa zaten şu an ki sistem gibi işlemesi gerekli.
Ayrıca aracın otonom olarak sağlıklı çalışamayacağı bir durumda aracı otomatik pilot ayarından çıkartmadığı için sürücüde sorumlu tutulabilir.
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wolfestein 3 yıl
Helal be Hakan abi
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asdfewf 3 yıl
Gereksiz
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alp0007 3 yıl
Bizde tutmaz. Niye? Çünkü bu sistem ile "ters yola girip ikinci şeride dörtlü yakıp park edemezsin"
Trafik polislerinin bile hiç kural tanımadığı ülkede suçlu elde kim var ise o olur.
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Stand Alone 3 yıl
Ülkeyi yönetenlerin halkın can ve mal güvenliğini ne ölçüde koruyabildikleri ortada, yazılımsal hatalar muhakkak olacaktır ve faturası halka kesilecektir. Devlete buradan güzel bir OAV (Otonom Araç Vergisi) çıkar.
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balcis 3 yıl
cyberpunk gerçekliğine hoş geldik, do androids dream of electric sheep?
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