Sürüm kullanım oranlarında Chrome tarayıcısı liderliğe yükseldi

İnternette gezinebilemk adına olmazsa olmazlardan birisi haline gelen internet tarayıcılar arasındaki rekabet en az internetin tarihi kadar eskiye uzanıyor. Bugüne kadar pek çok oyuncu rekabete yer aldı ve son dönemlerde Internet Explorer, Chrome ve Firefox arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.





Genel kullanımlara bakıldığında IE tarayıcısı yüzde 40 ile liderken, Chrome yüzde 25.69 ile ikinci, Firefox yüzde 25.23 ile üçüncü sırada. Sürüm kullanım oranlarında ise Chrome tarayıcısı IE8 sürümünü geride bırakmayı başardı.





StatCounter firmasının 3 milyon websitesinin aylık 15 milyar sayfa gösterimi üzerinde yaptığı analizlere göre Chrome tarayıcısının son sürümü olan Chrome 15, IE8 sürümünü geride bıraktı.





Kasım ayı sonundaki bir haftalık süreçte Chrome 15 yüzde 23.6'ya yükselerek yüzde 23.5'e gerileyen IE8 sürümünü geride bıraktı. Kasım ortalarında her ikisi de aynı seviyedeyken son hafta Chrome 15 sürümünde hızlı bir yükseliş, IE8 sürümünde ise hızlı bir düşüş kaydedildi.





Firefox 8 sürümü de yine hızlı bir yükselişle yüzde 16 civarında kadar ulaştı. Sürüm kullanım oranları oldukça sert değişimler yaşayabiliyor. Yeni çıkan bir sürüm sonrası önceki popüler sürüm bir anda geride kalabiliyor. StatCounter Aralık ayında IE8 sürümünün yüzde 27'ye çıkarken, Chrome 15'in de yüzde 18.1'de kaldığını açıkladı.





Google'ın arka planda Chrome tarayıcısını güncelleyerek son sürüme yükseltmesi stratejisi burada kendisini gösteriyor. Genel kullanım olarak ise Chrome'un yükselişini sürdürmesi bekleniyor.