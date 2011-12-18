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Sürüm kullanım oranlarında Chrome tarayıcısı liderliğe yükseldi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternette gezinebilemk adına olmazsa olmazlardan birisi haline gelen internet tarayıcılar arasındaki rekabet en az internetin tarihi kadar eskiye uzanıyor. Bugüne kadar pek çok oyuncu rekabete yer aldı ve son dönemlerde Internet Explorer, Chrome ve Firefox arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Genel kullanımlara bakıldığında IE tarayıcısı yüzde 40 ile liderken, Chrome yüzde 25.69 ile ikinci, Firefox yüzde 25.23 ile üçüncü sırada. Sürüm kullanım oranlarında ise Chrome tarayıcısı IE8 sürümünü geride bırakmayı başardı.

StatCounter firmasının 3 milyon websitesinin aylık 15 milyar sayfa gösterimi üzerinde yaptığı analizlere göre Chrome tarayıcısının son sürümü olan Chrome 15, IE8 sürümünü geride bıraktı. 

Kasım ayı sonundaki bir haftalık süreçte Chrome 15 yüzde 23.6'ya yükselerek yüzde 23.5'e gerileyen IE8 sürümünü geride bıraktı. Kasım ortalarında her ikisi de aynı seviyedeyken son hafta Chrome 15 sürümünde hızlı bir yükseliş, IE8 sürümünde ise hızlı bir düşüş kaydedildi.

Firefox 8 sürümü de yine hızlı bir yükselişle yüzde 16 civarında kadar ulaştı. Sürüm kullanım oranları oldukça sert değişimler yaşayabiliyor. Yeni çıkan bir sürüm sonrası önceki popüler sürüm bir anda geride kalabiliyor. StatCounter Aralık ayında IE8 sürümünün yüzde 27'ye çıkarken, Chrome 15'in de yüzde 18.1'de kaldığını açıkladı. 

Google'ın arka planda Chrome tarayıcısını güncelleyerek son sürüme yükseltmesi stratejisi burada kendisini gösteriyor. Genel kullanım olarak ise Chrome'un yükselişini sürdürmesi bekleniyor.


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cingozzz 7 yıl en beğenilen
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Jackdaniels™ 7 yıl
hangi browser'ı kullanırsanız kullanın reklam networklerin bilgi toplamasına izin vermeyin.Eşinize,dostunuza elden ele yayın,

ghostery.com/... tüm browserlar için mevcut.GoogleAnalytics başta olmak üzere.

Yükleyip tüm engellemeleri ve auto update işaretleyin,sitelerin açılış hızlarıda gözle görülür artmakta,

Örnek:DonanımHaber forumda,

Gemius,Zanox,GoogleAnalytics var bunlar engellenince hızınızda artıyor,yoksa her gezdiğiniz sitede tonlarca bağlantı kuruyorsunuz.
Örnek 2 : haber3'de tam 8 adet

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[image]local://upfiles/1051674/F13A28D67769485ABF97B410088188E6.jpg[/image]
hangi browser'ı kullanırsanız kullanın reklam networklerin bilgi toplamasına izin vermeyin.Eşinize,dostunuza elden ele yayın,ghostery.com/...
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4 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
abrenax 7 yıl
ie9 da gayet iyi olmuş. hızlı ve eskisine göre çok daha rahat bir kullanımı var.
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Panzerkampfwaagen VI 7 yıl
Ie kullananlar windows ilk yuklendiginde geliyo diye kullaniyolar

Aslinda en guzeli chrome hic kasmiyor cok basit
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dreamblue35 7 yıl
apple' cılar lütfen saldırıda bulunmasınlar chrome açık ara lider ve internet explorer böyle giderse batmaya mahkum: bende kaç senedir firefox dan şaşmam diyordum ama chrome bir kullandım bir daha firefox' un yüzüne bakmadım
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EskiyeNi 7 yıl
ChromePlus tek geçerim...
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SERB!AN 7 yıl
Bir ben denemedim bunu. Halen eski usul explorer
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kuzziunns 7 yıl
Chrome diğer kullanıcıları rahatsız etmektense kendi kendine kendini güncellerken birçok kullanıcı bir şey olacak diye windows update uyarılarını gözardı edip güncelleme uyarılarını X butonuna basarak okumadan kapamasının nedenidir bence... (Basit kullanıcılar için tabi)
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Usluco 7 yıl
Chromeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Akbaba89 7 yıl
Google'ın android istatistiklerini açıklamasından sonra iyicene huylanmaya başladım,izleniyoruz arkadaşlar.Şu an Chrome kullanıyorum ama FF'a geçeceğim.
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RevivaL 7 yıl
Bilinçsiz kullanıcı çok. Kimse çevresine bakmıyor
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Besiktask34 7 yıl ekrem71
ekrem71






İnternette gezinebilemk adına olmazsa olmazlardan birisi haline gelen internet tarayıcılar arasındaki rekabet en az internetin tarihi kadar eskiye uzanıyor. Bugüne kadar pek çok oyuncu rekabete yer aldı ve son dönemlerde Internet Explorer, Chrome ve Firefox arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.



Genel kullanımlara bakıldığında IE tarayıcısı yüzde 40 ile liderken, Chrome yüzde 25.69 ile ikinci, Firefox yüzde 25.23 ile üçüncü sırada. Sürüm kullanım oranlarında ise Chrome tarayıcısı IE8 sürümünü geride bırakmayı başardı.



StatCounter firmasının 3 milyon websitesinin aylık 15 milyar sayfa gösterimi üzerinde yaptığı analizlere göre Chrome tarayıcısının son sürümü olan Chrome 15, IE8 sürümünü geride bıraktı. 



Kasım ayı sonundaki bir haftalık süreçte Chrome 15 yüzde 23.6'ya yükselerek yüzde 23.5'e gerileyen IE8 sürümünü geride bıraktı. Kasım ortalarında her ikisi de aynı seviyedeyken son hafta Chrome 15 sürümünde hızlı bir yükseliş, IE8 sürümünde ise hızlı bir düşüş kaydedildi.



Firefox 8 sürümü de yine hızlı bir yükselişle yüzde 16 civarında kadar ulaştı. Sürüm kullanım oranları oldukça sert değişimler yaşayabiliyor. Yeni çıkan bir sürüm sonrası önceki popüler sürüm bir anda geride kalabiliyor. StatCounter Aralık ayında IE8 sürümünün yüzde 27'ye çıkarken, Chrome 15'in de yüzde 18.1'de kaldığını açıkladı. 



Google'ın arka planda Chrome tarayıcısını güncelleyerek son sürüme yükseltmesi stratejisi burada kendisini gösteriyor. Genel kullanım olarak ise Chrome'un yükselişini sürdürmesi bekleniyor.




 


mübarek grafik değil piccasso tablosu
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DH Misafiri 7 yıl
opera varken... ?
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Jackdaniels™ 7 yıl
hangi browser'ı kullanırsanız kullanın reklam networklerin bilgi toplamasına izin vermeyin.Eşinize,dostunuza elden ele yayın,

ghostery.com/... tüm browserlar için mevcut.GoogleAnalytics başta olmak üzere.

Yükleyip tüm engellemeleri ve auto update işaretleyin,sitelerin açılış hızlarıda gözle görülür artmakta,

Örnek:DonanımHaber forumda,

Gemius,Zanox,GoogleAnalytics var bunlar engellenince hızınızda artıyor,yoksa her gezdiğiniz sitede tonlarca bağlantı kuruyorsunuz.
Örnek 2 : haber3'de tam 8 adet

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/1051674/F13A28D67769485ABF97B410088188E6.jpg[/image]
3 Yanıt Yanıtla +4
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Metintini 7 yıl
Kardeşim para verip alıp fanboylugunu yapsanız tamam da ikisi de ücretsiz :)
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