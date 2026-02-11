Meta AI ile Facebook profil resimleri için animasyon özelliği yayında

Meta AI ile Facebook profil resmi animasyon özelliği resmen kullanıma sunuldu. Meta, Facebook platformunda profil fotoğrafları, Haber Kaynağı gönderileri, Hikayeler ve Anılar için yapay zeka destekli yeni ifade araçlarını devreye aldığını duyurdu. Yeni özellikler kademeli olarak erişime açılırken şirket yıl boyunca yeni animasyon ve stil seçeneklerinin ekleneceğini de belirtiyor.

Profil fotoğraflarından Hikayelere: Meta AI ile görsel dönüşüm

Yeni sistemin merkezinde, profil fotoğraflarını kısa animasyonlara dönüştüren Meta AI altyapısı yer alıyor. Kullanıcılar doğal, parti şapkası, konfeti, el sallama ve kalp gibi önceden tanımlanmış animasyon efektleri arasından seçim yaparak profil resimlerine hareket kazandırabiliyor.

Meta, en iyi sonuç için kameraya doğrudan bakan, yüzü net görünen ve kadrajda tek kişinin bulunduğu fotoğrafların kullanılmasını öneriyor. Ayrıca fotoğrafta başka nesnelerin bulunmaması, yapay zekanın yüzü doğru analiz etmesini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar animasyon oluşturmak istedikleri görselleri doğrudan mevcut fotoğraf albümlerinden ya da daha önce Facebook’a yükledikleri içerikler arasından seçebiliyor. Animasyona dönüştürülen profil resmi hem profil sayfasında görüntülenebiliyor hem de Ana Sayfa’da paylaşılabiliyor.

Güncelleme yalnızca profil fotoğraflarıyla sınırlı değil. Yeniden Stil adı verilen özellik, Facebook Hikayeleri ve Anılar’daki görsellerin estetik yapısını Meta AI aracılığıyla değiştirmeye imkan tanıyor. Kullanıcılar hazır stil seçeneklerini tercih edebildiği gibi metin tabanlı yapay zeka komutlarıyla da görsel üzerinde değişiklik talep edebiliyor. Anime veya resimli gibi stil seçenekleri, parıltılı gibi ruh halleri, esrarengiz gibi aydınlatma efektleri, soğuk veya pembe gibi renk tonları ve plaj ya da şehir manzarası gibi arka plan alternatifleri sunuluyor.

Hikayelere fotoğraf yüklendikten sonra ya da Anılar görüntülenirken Yeniden Şekillendir seçeneğine dokunularak Meta AI devreye alınabiliyor. Sistem, aynı zamanda Hikayelerde yeniden stil uygulanabilecek Anılar için öneriler de sunuyor. Bu durum, arşivde kalan eski fotoğrafların güncel trendlere uygun biçimde yeniden dolaşıma sokulmasını teşvik edebilir.

Son olarak Meta AI destekli yenilikler, metin gönderilerini de kapsıyor. Facebook’ta metin tabanlı paylaşımlar uzun süredir sade bir arka plan üzerinde sunuluyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, gönderilerine sabit ya da hareketli animasyonlu arka planlar ekleyebiliyor. Düşen yapraklar veya okyanus dalgaları gibi temalar, metin içeriğinin duygusal tonunu görsel olarak desteklemeyi amaçlıyor. Gönderi oluşturma ekranında yer alan gökkuşağı A simgesi üzerinden farklı arka plan alternatiflerine erişilebiliyor ve şirket ilerleyen dönemlerde mevsimsel temaların da ekleneceğini belirtiyor.

