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Büyük duyuru yarın gelebilir: Google, HTC'yi satın almaya çok yakın

Mobil sektörde oldukça sıkıntılı günler geçiren HTC yarın çok önemli bir duyuru yapacağını açıkladı. Yeni raporlar Google'ın HTC'yi satın almaya çok yakın olduğunu gösteriyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HTC sabah saatlerinde, büyük bir duyuru yapmak üzere yarın hisse senedi ticaretini durduracağını açıkladı. Henüz hiçbir resmi açıklama olmamasına rağmen şirketin Google tarafından satın alınacağına yönelik söylentiler var. Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Google'ın HTC'yi satın almaya "yakın" olduğu iddia ediliyor.
Bloomberg şirkete yakın kişileri kaynak göstererek, donanım alanındaki işlerini güçlendirmek isteyen Google'ın HTC'nin varlıklarını satın almak üzere olduğunu bildirdi.
Ayrıca Bkz. "Apple hücresel veri ile indirme limitini arttırdı"
Google eleştirmenleri şirketin ikinci kez donanım pazarına girme hamlesini pek hoş karşılamayabilir. Zira arama devi 2012 yılında Motorola Mobility'yi satın almak için 12.5 milyar dolar harcamıştı. Motorola üç yıldan az bir sürede Android telefon üreticisi olarak kan kaybetmiş ve 3 milyar dolara Lenovo'ya satılmıştı.

HTC markası korunacak

Yayınlanan raporlar Google'ın HTC'nin mobil telefon tasarım operasyonlarını 330 milyon dolara satın alacağına işaret ediyor. Gelen haberlere göre şirket HTC markasını koruyacak ve yaklaşık 100 HTC mühendisini istihdam edecek.
Öte yandan HTC'nin Vive sanal gerçeklik bölümünün geleceği de netleşmemiş durumda. Şirketin mobil cihaz bölümü zorluklarla boğuşuyor olabilir ancak VR bölümü büyüme için en çok gelecek vadeden departmanların başında geliyor. HTC'nin VR birimini de satmaya açık olduğuna yönelik söylentiler var.
Google geçtiğimiz yıl Pixel akıllı telefonlarıyla, donanım alanındaki büyük oyuncularla rekabet etme niyetinin olduğunu açıkça ortaya koydu. Kendi donanım üretim birimine sahip olmak, Google'ı sektörde çok daha fazla söz sahibi yapabilir. En azından bu teorik olarak iyi bir fikir gibi görünüyor. Ancak Google'ın Motorola macerasından gereken dersi alıp daha doğru hamleler yapması şart.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-20/google-is-said-close-to-buying-htc-assets-to-bolster-hardware Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl en beğenilen
motorola ne kadar korunuyorsa bu da o kadar korunur işte.
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El Fuego 1 yıl
Motorola'nin patentlerini aldi, cenazesini satti dandik cinlilere. htc bunlarin elinde dibine kadar batar, rezil olur, sonra gider yine uyduruk bir cinliye satarlar. Ellerindeki Nexus pprogramini bohcaci isine cevirmis bir sirket dikis tutturabilir mi?
Hayir!
Motorola'nin patentlerini aldi, cenazesini satti dandik cinlilere. htc bunlarin elinde dibine kadar batar, rezil olur, sonra gider yine uyduruk bir cinliye sat...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
xamaximax 1 yıl
satın aldı bugun
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Fenomenon 1 yıl
Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Htc'yi severim. Biri almazsa batacaklar, Google alırsa yine batacaklar.
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Foxin 1 yıl
bu tarz Amerikalı şirketler telefon işini cidden beceremiyor içini yazılımını yapıyor. ne teknoloji var ne tasarım. aralarında Apple yazılımda ve tasarımda iyi olduğu için tutuluyor. diğerleri cidden neye elini atsa batırıyor. e üretim de yok adamlarda fiyat açısından da avantaj sağlamıyor. talepte olmuyor.
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akmac 1 yıl
Apple'ın almasını tercih ederdim.
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Onurmsq 1 yıl
Iki buyuk olma yolunda ilerliyorlar.
Microsoft ile google. Yakinda patent savaslari olacak
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OMB 1 yıl
HTC Google'ı evde kahve içmeye davet etmişti. Şimdi de ailesi ile tanıştırmış. Dedikodulardan ben böyle anlıyorum. Evlenip çocuk yaparlarsa HTC'yi unutmak zorunda kalacağım.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
istanbulda hava aşırı sıcak !
Amerika yapılacak referandumun engellenmemesi için deprem makinesini şarjlıyor olabilir ! mi ???
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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infom@n 1 yıl
Hep Google haberi yavğğğğğ 😉
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mert1907 1 yıl
Google bizi şaşırtır umarım ama pek ihtimal vermiyorum. Sonu büyük ihtimalle Motorola gibi olacak.
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Mianfei 1 yıl
Googleda güncelleme almayacak telefona 1000 TL üstü bile verilmez
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google, htc ve
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