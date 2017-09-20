Büyük duyuru yarın gelebilir: Google, HTC'yi satın almaya çok yakın

HTC sabah saatlerinde, büyük bir duyuru yapmak üzere yarın hisse senedi ticaretini durduracağını açıkladı. Henüz hiçbir resmi açıklama olmamasına rağmen şirketin Google tarafından satın alınacağına yönelik söylentiler var. Bugün yayınlanan yeni bir raporda, Google'ın HTC'yi satın almaya "yakın" olduğu iddia ediliyor.

Bloomberg şirkete yakın kişileri kaynak göstererek, donanım alanındaki işlerini güçlendirmek isteyen Google'ın HTC'nin varlıklarını satın almak üzere olduğunu bildirdi.

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Google eleştirmenleri şirketin ikinci kez donanım pazarına girme hamlesini pek hoş karşılamayabilir. Zira arama devi 2012 yılında Motorola Mobility'yi satın almak için 12.5 milyar dolar harcamıştı. Motorola üç yıldan az bir sürede Android telefon üreticisi olarak kan kaybetmiş ve 3 milyar dolara Lenovo'ya satılmıştı.

HTC markası korunacak

Yayınlanan raporlar Google'ın HTC'nin mobil telefon tasarım operasyonlarını 330 milyon dolara satın alacağına işaret ediyor. Gelen haberlere göre şirket HTC markasını koruyacak ve yaklaşık 100 HTC mühendisini istihdam edecek.

Öte yandan HTC'nin Vive sanal gerçeklik bölümünün geleceği de netleşmemiş durumda. Şirketin mobil cihaz bölümü zorluklarla boğuşuyor olabilir ancak VR bölümü büyüme için en çok gelecek vadeden departmanların başında geliyor. HTC'nin VR birimini de satmaya açık olduğuna yönelik söylentiler var.

Google geçtiğimiz yıl Pixel akıllı telefonlarıyla, donanım alanındaki büyük oyuncularla rekabet etme niyetinin olduğunu açıkça ortaya koydu. Kendi donanım üretim birimine sahip olmak, Google'ı sektörde çok daha fazla söz sahibi yapabilir. En azından bu teorik olarak iyi bir fikir gibi görünüyor. Ancak Google'ın Motorola macerasından gereken dersi alıp daha doğru hamleler yapması şart.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-20/google-is-said-close-to-buying-htc-assets-to-bolster-hardware