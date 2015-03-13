Swarm yeni güncelleme ile direk mesaj özelliğine kavuştu

Foursquare uygulamasının ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan Swarm uygulaması genellikle kullanıcıların yer bildirimi yapmaları ve diğer arkadaşlarının nerede olduklarını görmelerine olanak sağlıyor. Kullanıcıların birbirleri ile etkileşimini arttırmayı amaçlayan Swarm uygulamaya kullanıcıların herkese açık bir plan taslağı yaratıp herkesi davet etmesine imkan sunuyordu.

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Bu kez ise yeni güncelleme ile uygulama direk mesaj özelliğine kavuştu. Direk mesaj dışında grup sohbeti de uygulamaya eklenirken bir kişiye veya bir gruba mesaj gönderildiğinde konumunuz da mesajın alıcı tarafından görülebiliyor. İnsanların iletişim kurarak birlikte daha fazla zaman geçirmesini amaçlayan yenilik ayrıca mesajınız alıcı tarafından okunduğunda bu bilgiyi de sizinle paylaşıyor.Yeni güncelleme şimdilik iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Aşağıdaki bağlantılardan uygulamayı yükleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.