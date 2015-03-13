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Swarm yeni güncelleme ile direk mesaj özelliğine kavuştu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
15,2b
1
10
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Swarm yeni güncelleme ile direk mesaj özelliğine kavuştu
Foursquare uygulamasının ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan Swarm uygulaması genellikle kullanıcıların yer bildirimi yapmaları ve diğer arkadaşlarının nerede olduklarını görmelerine olanak sağlıyor. Kullanıcıların birbirleri ile etkileşimini arttırmayı amaçlayan Swarm uygulamaya kullanıcıların herkese açık bir plan taslağı yaratıp herkesi davet etmesine imkan sunuyordu.

Bu kez ise yeni güncelleme ile uygulama direk mesaj özelliğine kavuştu. Direk mesaj dışında grup sohbeti de uygulamaya eklenirken bir kişiye veya bir gruba mesaj gönderildiğinde konumunuz da mesajın alıcı tarafından görülebiliyor. İnsanların iletişim kurarak birlikte daha fazla zaman geçirmesini amaçlayan yenilik ayrıca mesajınız alıcı tarafından okunduğunda bu bilgiyi de sizinle paylaşıyor.

Yeni güncelleme şimdilik iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Aşağıdaki bağlantılardan uygulamayı yükleyebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Swarm App Store

Swarm Google Play
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hasansoft 4 yıl
Mesajda direkt yerini gösteriyor, iphonelerde böyle sanırım, android kullananlarda görmedim. Nasıl kapatırız ki ?
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DH Misafiri 4 yıl
Windows Phone swarmın yeni güncellenmesinin gelmesini istiyorum lütfen.
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Jül Sezar 4 yıl
Ilac gibi oldu bu
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olc.e 4 yıl
Gerçekten mesaj silme yok mu? Ben de bulamadım.
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Mr. Jingles 4 yıl
Aferin iyi halt yemişler. Türkiye gibi ülkelerde bayan kullanıcıları mesajla taciz etmeye başlarlar artık.
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yıldırım78 4 yıl
mesajlasırken konum bilgisini kapatmak mümkün mü ?
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umut_baris 4 yıl yıldırım78
yıldırım78

mesajlasırken konum bilgisini kapatmak mümkün mü ?




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Mobil Uygulamalar, mesaj ve
5 etiket daha uygulama haber yeni swarm mesajlaşma özellikler
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