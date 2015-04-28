SwiftKey'den Android'e özel yeni klavye uygulaması: Clarity Keyboard Beta

iOS ve Android platformları için üçüncü parti klavye eklentileri / uygulamalarıyla tanıdığımız firmalardan SwiftKey, şimdilik sadece Android tarafına özel olarak beta aşamasına soktuğu yeni klavye uygulaması Clarity Keyboard'u kullanıma sundu.

Android 4.4 ve üzeri şimdilik İngilizce dil desteğiyle çalışma gösteren Clarity Keyboard, deneme aşamasında bulunuyor ve diğer benzerlerinden bazı temel özelliklerle ayrılıyor. Önemli olarak otomatik çoklu kelime desteği bulunan uygulama, bu sayede yazılan son birkaç kelimeyi inceleyerek hataları otomatik olarak düzeltebiliyor, yanlış otomatik düzeltme işlemlerinde silme tuşuyla esas yazılanı hızlı bir şekilde geriye dönülebiliyor ve sürekli olarak öğrenerek genel yazım kalitesini arttırabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Clarity Keyboard'u buradan indirerek denemeye başlayabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swiftkey.clarity.keyboard