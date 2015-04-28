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SwiftKey'den Android'e özel yeni klavye uygulaması: Clarity Keyboard Beta

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,5b
1
11
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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SwiftKey'den Android'e özel yeni klavye uygulaması: Clarity Keyboard Beta
 
iOS ve Android platformları için üçüncü parti klavye eklentileri / uygulamalarıyla tanıdığımız firmalardan SwiftKey, şimdilik sadece Android tarafına özel olarak beta aşamasına soktuğu yeni klavye uygulaması Clarity Keyboard'u kullanıma sundu.
Android 4.4 ve üzeri şimdilik İngilizce dil desteğiyle çalışma gösteren Clarity Keyboard, deneme aşamasında bulunuyor ve diğer benzerlerinden bazı temel özelliklerle ayrılıyor. Önemli olarak otomatik çoklu kelime desteği bulunan uygulama, bu sayede yazılan son birkaç kelimeyi inceleyerek hataları otomatik olarak düzeltebiliyor, yanlış otomatik düzeltme işlemlerinde silme tuşuyla esas yazılanı hızlı bir şekilde geriye dönülebiliyor ve sürekli olarak öğrenerek genel yazım kalitesini arttırabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Clarity Keyboard'u buradan indirerek denemeye başlayabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swiftkey.clarity.keyboard Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tsuda 4 yıl
Hackers keyboard akar.
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uçmayan hollandalı 4 yıl
Görünüşü güzel geldi. Dilleri destekleyip stabil hale geldiğinde indiririm.
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Harry Morgan 4 yıl
moto g 5.1.1 çalışıyor tamam
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alemburda34 4 yıl
Lolipop yüklü m7 de çalışmadı
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Led Zeppelin 4 yıl
Lollipop yüklü G2 de çalışmadı...
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Xlargest 4 yıl Led Zeppelin
Aynen tuslar gozukmuyor ne traş iş
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beyazsoy 4 yıl
daha beta aşamasında olduğundan her telefonda çalışmıyor. denediğim kadarıyla bayağı hızlı. umarım türkçe desteği gelince bu hızını korur.
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j&j 4 yıl
Görsel olarak Windows phone klavyesinin aynısı
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Guest-73A8A7D1E 4 yıl
Sketch kullanarak tasarlanan uygulamalar artık ne hikmetse itici gelmeye başladı.
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0MG90 4 yıl
Güzel duruyo
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