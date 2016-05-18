Swiftkey’den emoji tahmini yapan yeni bir klavye

Mobil platformlarda beğenilen klavye uygulamalarından birisi olan Swiftkey, aynı zamanda geliştirdiği teknolojileri ile de çok konuşuluyor. Ünlü astrofizikçi Hawking’in için özel bir klavye geliştiren Swiftkey, ayrıca nöral ağlar gibi gelişmiş öğrenme yeteneklerine sahip bir klavye daha kullanıma sunmuştu. Şimdi sırada emoji tabanlı bir klavye var.

Swiftmoji adındaki uygulama aslında standart bir klavye olarak görev yapıyor. Farklı olarak yazı yazmaya başlayınca, içeriği algılıyor ve uyumlu emojileri sıralamaya başlıyor. Sizde hoşunuza giden bir emojiyi yazıya ekleyebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Özellikle sohbetinize uygun emoji seçmek için harcadığınız zamanı size kazandıran Swiftmoji, yine gelişmiş tahmin ve öğrenme yeteneklerini kullanarak bu görevi yerine getiriyor. Klavyeyi denemek için ilk olarak beta programına katılmak gerekiyor. Henüz Türkçe desteği yok ancak tahminler kısmen Türkçe desteği sunuyor. Buna göre de ilginç emojiler karşınıza gelebiliyor.

Beta programına katılmak için tıklayınız