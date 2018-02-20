Swype uygulamasına elveda

Yıllardır mobil dünyanın en beğenilen klavye uygulamalarından birisi haline gelen Swype yolculuğuna son veriyor. Nuance firması uygulamaya artık kaynak ayıramayacağını duyurdu.

Çok beğenilmişti

Android tarafında klasik tuşa basma hamlelerinin aksine sürükleme yoluyla akıcı ve doğruluk oranı yüksek yazma deneyimi sunması ile dikkat çeken Swype, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Yapay zekâ algoritmalarından da yararlanan Swype, 2011 yılında Apple için Siri’yi geliştiren Nuance tarafından satın alındı. Firma 7 yıldır uygulamaya teknik destek veriyordu ancak bu hafta itibariyle buna son verildi.

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Firma yaptığı açıklamada yapay zekâ teknolojilerine daha fazla kaynak ayırmak adına Swype uygulamasına ve kendilerine ait diğer Dragon klavye uygulamasına teknik desteği kestiklerini açıkladı.

Bundan sonra uygulamalar yeni özellikler veya güvenlik güncellemeleri alamayacak. Şimdilik iki uygulama da mağazada kalmaya devam ediyor. Ne var ki kısa süre sonra kaldırılabilir. Kullanıcıların Gboard, Fleksy ve SwiftKey gibi alternatiflere geçiş yapmasında yarar var.