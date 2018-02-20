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Swype uygulamasına elveda

Mobil dünyada sürükleme yoluyla klavye üzerinde yazı yazma trendinin öncüsü konumunda olan Swype strateji değişikliğine kurban gitti. Uygulamaya destek sona eriyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır mobil dünyanın en beğenilen klavye uygulamalarından birisi haline gelen Swype yolculuğuna son veriyor. Nuance firması uygulamaya artık kaynak ayıramayacağını duyurdu.

Çok beğenilmişti

Android tarafında klasik tuşa basma hamlelerinin aksine sürükleme yoluyla akıcı ve doğruluk oranı yüksek yazma deneyimi sunması ile dikkat çeken Swype, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

Yapay zekâ algoritmalarından da yararlanan Swype, 2011 yılında Apple için Siri’yi geliştiren Nuance tarafından satın alındı. Firma 7 yıldır uygulamaya teknik destek veriyordu ancak bu hafta itibariyle buna son verildi.

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Firma yaptığı açıklamada yapay zekâ teknolojilerine daha fazla kaynak ayırmak adına Swype uygulamasına ve kendilerine ait diğer Dragon klavye uygulamasına teknik desteği kestiklerini açıkladı.

Bundan sonra uygulamalar yeni özellikler veya güvenlik güncellemeleri alamayacak. Şimdilik iki uygulama da mağazada kalmaya devam ediyor. Ne var ki kısa süre sonra kaldırılabilir. Kullanıcıların Gboard, Fleksy ve SwiftKey gibi alternatiflere geçiş yapmasında yarar var.

 

https://www.phonearena.com/news/Swype-keyboard-app-Android-iOS-gets-discontinued_id102600 Yorum Yaz
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shadowtr 1 yıl
Hangi uygulamaya para verip alsam ortadan kayboluyor. Bir daha uygulama almayacağım bu gidişle...
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alemburda34 1 yıl
Fleksy bana göre gerek görünüm gerekse işlevsellik anlamında efsane.
Swype kullanma şansım olmadı.
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OverClocK1ng 1 yıl
Swype en iyisiydi. Hatta o kadar iyiydi ki satın da almıştım. Kullanıyor ve çok memnundum. Sonra bir değişiklik oldu. Eskisi gibi tahmin yapamıyordu. Yine de fena olmasa da eskisini çok özlüyordum.
Demek ki beterin de beteri varmış ki sonra bir daha bozdu ama öyle böyle değil yani. Çok kötü bozdu. Bozdu bozdu bozdu bozdu, önünü alamadık yani. Lost gibi oldu.
Sonra bırakıp Samsung klavye kullanabilmek için A5 2017 aldım. Şimdi S9 bekliyorum. Beklentim kadar iyi çıkmaz veya fiyatta çok uçarlarsa salak değiliz ya. S8 in fiyatı 2775 lere düştü, ondan alırım. Zaten İstanbul Motosiklet Fuarına 7-8 bin harcamaya gidiyorum. Gelirken S8 alıp dönebilirim belki.
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Led Zeppelin 1 yıl
Bir ara efsaneydi, 1.5 tl ye mi ne alıp hiç kullanmadım SwiftKey e alışınca.
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Ussuz 1 yıl
Swype klavyeye alternetif ne olaki?
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drdonanım 1 yıl Ussuz
Ussuz

Swype klavyeye alternetif ne olaki?

googleboard :) Gboard
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mahmut716 1 yıl Ussuz
Ussuz
Swype klavyeye alternetif ne olaki?

tambu
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ERIKCI 1 yıl
xperia keyboard ;)
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