Symantec, Play mağazasındaki yetişkin uygulamalarına karşı kullanıcıları uyarıyor





Uygulama mağazalarında her türden olduğu gibi yetişkin içerikler barındıran uygulamalar da bulunuyor. Firmalar bu konuda tedbir alsa da yetişkin uygulamaları bir şekilde mağazalarda boy göstermeyi başarıyor.





Web sitelerinde oldukça bilinen bir dolandırıcılık metodu olan tek tıkla dolandırma metodu, yetişkin eşleştirme, ünlü resimleri/videoları veya eş bulma gibi sloganlarla kullanıcıların farklı sitelere yönlendirilmesini ve hiç alakası olmayan ücretli aboneliklere bağlanmasını ifade ediyor.





Symantec tarafından yapılan bir uyarıda ise akıllı telefon uygulamaları arasında da oldukça popüler olan bu kategorilerin tek tıkla dolandırıcılık metodu için kullanılmaya başladığı ifade ediliyor.





Uygulamalar aslında fazla bir içerik sunmazken, asıl içerik için kullanıcıları ücretli abonelik gerektiren sitelere yönlendiriyor ve farklı metotlarla abone olmaya zorluyor. Uygulamaların tek görevi bu oluyor. Uygulamalar nadiren bazı kurulum izinleri talep ediyor zira cihaz üzerinde herhangi bir fonksiyon eda etmiyor.





Bu metodun özellikle Japonya'da popüler olduğu ve yavaş yavaş Play mağazasına da girmeye başladığı belirtiliyor. Şu anda 50 geliştiriciden toplam 200 uygulama, tek tıkla dolandırıcılık metodunu kullanıyor.





Uygulamalar zararlı yazılım bakımından da temiz olduğu için Play mağazasında yayınlanıyor. Bu bakımdan kullanıcıların Play mağazasında da olsa güvenmedikleri geliştiricilerin uygulamalarını indirmemelerini tavsiye ediyor.





http://www.symantec.com/connect/blogs/japanese-one-click-fraud-campaign-comes-google-play