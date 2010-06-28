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Symbian desteğini arkasına alan Sony Ericsson Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
33,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Symbian desteğini arkasına alan Sony Ericsson Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi
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Sony Ericsson'un Symbian işletim sistemi desteğini arkasına alan sayılı modellerinden Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi. Yakında boy göstermesi beklenen ve özellikle kadınların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz pembe Vivaz'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

- Quadband GSM, HSDPA desteği
- Symbian işletim sistemi
- 720 MHz işlemci
- 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT ekran (resistif)
- İvme sensörü
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 75 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- WI-FI 802.11 b/g + DLNA
- Bluetooth v2.1 + A2DP
- GPS
- 8 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama, geo-tagging
- 720p piksel video kaydı
- Youtube, Facebook, Twitter, Picasa entegrasyonu
- TV çıkışı
- FM radyo
- 1200 mAH lityum polimer batarya

 

Symbian desteğini arkasına alan Sony Ericsson Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi
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DH Misafiri 7 yıl
ama çokk güzelll okadar telefon baktm en çok hoşuma giden bu oldu ben görüntüye acaip önem veren birisiyim çok beğendm ... daha önceki telefnumda sony di wazgeçemiorum :)
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güvenlik87 8 yıl
benBEN ALDIM VİVAZ ÇOK ŞIK TARAIMI VAR KULLANIMI DOKUNMATİĞİ ÇOK HOŞ. İSTEYEN OLURSA SATARIM. DOKUNMATİK TELEFONLARI KULLANAMIYORUM KUTUSUNDA BEKLİYOR ZAVALLIM.
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DH Misafiri 8 yıl
bu telefon ben buldum migros ta byük..790 lira
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akman7322 8 yıl
ben niye bulamıyorum.bulamadıktan sonra isterse altın rengine bürünsün farketmez



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yunuss.10 8 yıl

DH Misafiri
bu telefon ben buldum migros ta byük..790 lira

Migros ta mi buldunuz


Vivaz gelmedi ki
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu telefondan bulmam gerek acil yardımcı olurmusunuz
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DH Misafiri 8 yıl
AYYYYYY BENDE İSTİYORUM BU TELEFONDANNNNNNN
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DH Misafiri 9 yıl
telefon çok hoşuma gitti süper ama kamera 16.1 olsa daha süper olurdu nokıa n8de bile war yani
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mehmetgirgin 9 yıl
tutar bu telefon
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Mr. Jingles 9 yıl
Her yerinden dişilik akıyor cihazın.



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yc#1 9 yıl
Ekranının bastırmatik olması ve lensin korumasız olmasını görmezden gelirsek güzel bir ürün.
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Denubis 9 yıl
Tasarım on numara olmuş. Sony'yi tebrikler. gerçekten fark yaratmışlar.
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cengizhan72 9 yıl
Telefonu ilk gördüğümdeki tepkim :)...bunu eşime alsam,çok beğeneceğini hayal ettim.
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sensonic 9 yıl
TELEFONUN TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ GERCEKTEN COK HOŞ
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