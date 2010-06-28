Symbian desteğini arkasına alan Sony Ericsson Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi

Sony Ericsson'un Symbian işletim sistemi desteğini arkasına alan sayılı modellerinden Vivaz'a pembe renk seçeneği eklendi. Yakında boy göstermesi beklenen ve özellikle kadınların ilgisini çekeceğini düşündüğümüz pembe Vivaz'ın teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

- Quadband GSM, HSDPA desteği

- Symbian işletim sistemi

- 720 MHz işlemci

- 3.2 inç, 360x640 piksel, 16 milyon renk, dokunmatik TFT ekran (resistif)

- İvme sensörü

- 3.5 mm kulaklık girişi

- 75 MB dahili bellek, 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- WI-FI 802.11 b/g + DLNA

- Bluetooth v2.1 + A2DP

- GPS

- 8 MP kamera, led flaş, otomatik odaklama, geo-tagging

- 720p piksel video kaydı

- Youtube, Facebook, Twitter, Picasa entegrasyonu

- TV çıkışı

- FM radyo

- 1200 mAH lityum polimer batarya