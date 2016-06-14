TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi

Atlas Elektronik'in geliştirdiği DM2A4 torpidosunun gösterimi de bu tatbikat sırasında yapılmış oldu. Torpidonun en ilgi çekici özelliği fiber optik kablo kullanan ilk torpido olması. Bu şekilde torpido, fırlatıldıktan sonra bile yönlendirilebiliyor. Birçok gelişmiş sensörle donatılan torpido, aynı zamanda daha keskin bir yönlendirme sistemine de sahip. Torpido bu sayede birçok geleneksel torpido karşıtı sistemin etrafından hedefine başarıyla ulaşabiliyor.
Torpido atışıyla emekli edilen TCG Zafer ilk olarak, önceden de bahsettiğimiz üzere, hayatına 1973 yılında USS Thomas C. Hart olarak başlamış. Hizmete girdikten sonraki ilk beş yıl içerisinde Akdeniz'de görevlendirilen fırkateyn, daha sonra Philadelphia'ya modern ekipmanlarla donatılmak için gönderilmiş. 1993 yılında ise Türk Donanması'nın bünyesine TCG Zafer adıyla giriş yapmış.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı videodan, fırkateynin vurulma anını izleyebilirsiniz:
http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21276/watch-a-torpedo-sink-a-retired-turkish-frigate/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
TCG ZAFER, Tepe sınıfı fırkateynlerin sonuncusuydu ve hurdaya ayrılalı epey süre geçti. Gemide çalışır ya da işe yarar durumda hiçbir sistem tutulmaz. Radar anteni olması o sistemin tamamen var olduğu ya da işe yarar, kullanılır bir sistem olduğu anlamına gelmez. Tasarruf konusunda Türk Silahlı Kuvvetler'den daha disiplinli bir devlet kurumu olmadığına emin olabilirsiniz. Her bir cihazın, her bir vidası kayıt altındadır ve yedek parça (değerli olduğu için) israf edilmez.
Hurdaya ayrılan bütün gemiler batırılmıyor. Şu anda müze gemi olan çok sayıda gemi var ama müze geminin de işletme maliyeti var. En son müze yapacağız diyerek teslim alınan bir sahil güvenlik gemisi bakımsızlıktan battı. Belediye üstlenmişti müze işlerini. Müze gemi yapalım demek hoş görünse de ucuz değil.
Bu gemilerin yerine yenileri zaten geldi. Deniz Kuvvetleri gücünden bir şey kaybetmedi yani, endişelenmeyin.
Gemilerin batırılması Türkiye'ye has bir durum değil. Bütün dünyada uygulanan bir sistemdir. Gemi içerisinde denize zarar verecek hiçbir şey olmadığı gibi onlar balık yuvası oluyor ve deniz için faydalı.
Boş gemiyi demirciye satalım, para israf olmasın anlayışı pek makul değil. Gördüğünüz gibi gemi batarken de tatbikata hizmet ediyor. O boyutlarda bir hedef imal edip ona atmanın maliyetini düşünürseniz yapılanın daha makul olacağını hesap edebilirsiniz. Sadece gemiye atılan cephane o geminin hurda değerinin çok ama çok üzerinde tutar.