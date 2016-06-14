TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi

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Türk Donanması'nın geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği Beyaz Fırtına tatbikatında, hayatına Thomas C. Hart ismiyle başlayan Tepe sınıfı (orijinalinde Knox sınıfı) fırkateynlerden TCG Zafer, DM2A4 torpidosuyla batırılarak emekli edildi.

Atlas Elektronik'in geliştirdiği DM2A4 torpidosunun gösterimi de bu tatbikat sırasında yapılmış oldu. Torpidonun en ilgi çekici özelliği fiber optik kablo kullanan ilk torpido olması. Bu şekilde torpido, fırlatıldıktan sonra bile yönlendirilebiliyor. Birçok gelişmiş sensörle donatılan torpido, aynı zamanda daha keskin bir yönlendirme sistemine de sahip. Torpido bu sayede birçok geleneksel torpido karşıtı sistemin etrafından hedefine başarıyla ulaşabiliyor.

Torpido atışıyla emekli edilen TCG Zafer ilk olarak, önceden de bahsettiğimiz üzere, hayatına 1973 yılında USS Thomas C. Hart olarak başlamış. Hizmete girdikten sonraki ilk beş yıl içerisinde Akdeniz'de görevlendirilen fırkateyn, daha sonra Philadelphia'ya modern ekipmanlarla donatılmak için gönderilmiş. 1993 yılında ise Türk Donanması'nın bünyesine TCG Zafer adıyla giriş yapmış.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı videodan, fırkateynin vurulma anını izleyebilirsiniz:

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21276/watch-a-torpedo-sink-a-retired-turkish-frigate/