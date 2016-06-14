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TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi

Türk Donanması bünyesinde TCG Zafer ismiyle 23 yıldır hizmet vermekte olan Tepe sınıfı fırkateyn, Beyaz Fırtına tatbikatı sırasında torpidoyla vurularak batırıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi
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Türk Donanması'nın geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği Beyaz Fırtına tatbikatında, hayatına Thomas C. Hart ismiyle başlayan Tepe sınıfı (orijinalinde Knox sınıfı) fırkateynlerden TCG ZaferDM2A4 torpidosuyla batırılarak emekli edildi. 

Atlas Elektronik'in geliştirdiği DM2A4 torpidosunun gösterimi de bu tatbikat sırasında yapılmış oldu. Torpidonun en ilgi çekici özelliği fiber optik kablo kullanan ilk torpido olması. Bu şekilde torpido, fırlatıldıktan sonra bile yönlendirilebiliyor. Birçok gelişmiş sensörle donatılan torpido, aynı zamanda daha keskin bir yönlendirme sistemine de sahip. Torpido bu sayede birçok geleneksel torpido karşıtı sistemin etrafından hedefine başarıyla ulaşabiliyor. 

Torpido atışıyla emekli edilen TCG Zafer ilk olarak, önceden de bahsettiğimiz üzere, hayatına 1973 yılında USS Thomas C. Hart olarak başlamış. Hizmete girdikten sonraki ilk beş yıl içerisinde Akdeniz'de görevlendirilen fırkateyn, daha sonra Philadelphia'ya modern ekipmanlarla donatılmak için gönderilmiş. 1993 yılında ise Türk Donanması'nın bünyesine TCG Zafer adıyla giriş yapmış. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yayınladığı videodan, fırkateynin vurulma anını izleyebilirsiniz: 

 


http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a21276/watch-a-torpedo-sink-a-retired-turkish-frigate/ Yorum Yaz
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simbolmina 3 yıl en beğenilen
Bu işten biraz anlıyorum. İzah edeyim.
TCG ZAFER, Tepe sınıfı fırkateynlerin sonuncusuydu ve hurdaya ayrılalı epey süre geçti. Gemide çalışır ya da işe yarar durumda hiçbir sistem tutulmaz. Radar anteni olması o sistemin tamamen var olduğu ya da işe yarar, kullanılır bir sistem olduğu anlamına gelmez. Tasarruf konusunda Türk Silahlı Kuvvetler'den daha disiplinli bir devlet kurumu olmadığına emin olabilirsiniz. Her bir cihazın, her bir vidası kayıt altındadır ve yedek parça (değerli olduğu için) israf edilmez.
Hurdaya ayrılan bütün gemiler batırılmıyor. Şu anda müze gemi olan çok sayıda gemi var ama müze geminin de işletme maliyeti var. En son müze yapacağız diyerek teslim alınan bir sahil güvenlik gemisi bakımsızlıktan battı. Belediye üstlenmişti müze işlerini. Müze gemi yapalım demek hoş görünse de ucuz değil.
Bu gemilerin yerine yenileri zaten geldi. Deniz Kuvvetleri gücünden bir şey kaybetmedi yani, endişelenmeyin.
Gemilerin batırılması Türkiye'ye has bir durum değil. Bütün dünyada uygulanan bir sistemdir. Gemi içerisinde denize zarar verecek hiçbir şey olmadığı gibi onlar balık yuvası oluyor ve deniz için faydalı.
Boş gemiyi demirciye satalım, para israf olmasın anlayışı pek makul değil. Gördüğünüz gibi gemi batarken de tatbikata hizmet ediyor. O boyutlarda bir hedef imal edip ona atmanın maliyetini düşünürseniz yapılanın daha makul olacağını hesap edebilirsiniz. Sadece gemiye atılan cephane o geminin hurda değerinin çok ama çok üzerinde tutar.
Bu işten biraz anlıyorum. İzah edeyim.TCG ZAFER, Tepe sınıfı fırkateynlerin sonuncusuydu ve hurdaya ayrılalı epey süre geçti. Gemide çalışır ya da işe yarar...
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ozeba 3 yıl
Yorumlari okumak cok eglenceli. Millet olarak her konuda oldugumuz gibi, ordumuz konusunda da cok bilgili arkadaslar gelmis bos bos konusuyor yine :) yukarida yorum yapanlarin kac tanesi askerlik yapti acaba?
Yorumlari okumak cok eglenceli. Millet olarak her konuda oldugumuz gibi, ordumuz konusunda da cok bilgili arkadaslar gelmis bos bos konusuyor yine :) yukarida y...
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Armin van Buuren* 3 yıl
Yorumlar halkımızın başarılı şekilde icra ettiği bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma olayını kanıtlar nitelikte.
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tekbey 5 ay
Deniz Kuvvetlerinden bu şekilde hurdaya ayrılan veya miadını dolduran gemiler içindeki cihaz ve malzemeler alındıktan sonra hurda fiyatına satılır. (Dünya'daki uygulama bu şekilde) Ama bazen hem yeni silah sistemlerini gerçek hedef üzerinde denemek için de kullanılır ve batık halde tutulur. Evet bu dipte balık ve dogal yaşam için uygundur. Ayrıca belirlenen gemiler de müze olarak kullanılmaktadır. (mesela Izmir de mevcut) Dolayısıyla yazık günah satılsaydı demek yanlış çünkü genelde satılmaktadır.
Ayrıca Deniz Kuvvetlerimiz burdaki bazı bilgisizlerin dediği gibi zayıf veya küçük bir kuvvet olmayıp dünyanın sayılı kuvvetlerindendir. Tabii ki Amerika, Rusya, İngiltere gibi ülkelerle kıyaslamamak lazım. Ekonomi, bilimsel ve teknolojik gelişme ne kadar iyi ise silahlı kuvvetler de ona paralel gelişir.
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HİBİDİHUBLA1 5 ay
Torpidoya bak tonluk gemiyi hoplattı.
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Kamuran71 5 ay
1996 ylı başlarında askerliğimin 3 ayını TCG ZAFER Fırkateyninde(F-253) yapmıştım. Çok güzel anılarım oldu diyemeyeceğim maalesef. TCG ZAFER iyisiyle kötüsüyle anılarımızda yaşayacak artık. ABD nin Türkiye ye kakaladığı hurdalardan biriydi benim düşünceme göre. Hurdaya ayrıldığı tarihe kadar Donanma ya fazlasıyla hizmet ettiği kaaatindeyim. Burada; bu gemide görev almış, zorunlu askerliğini yapmış tüm personelin emeği vardır. TCG Zafer son anında bile hurdasıyla bu ülkeye hizmet etmiştir ve denizin altında da hizmet etmeye devam edecektir.
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N. Chomsky 3 yıl

Geri dönüşüme verilebilirdi, böyle batırılması israf olmuş.
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Hubalahubhub 3 yıl
Bravo basarili bir calisma olmus. Batik olarak hem deniz canlilarina hem de dalis yapanlara guzel bir kaynak olur.
Tatbikatta da tecrube kazanmak adına kullanilmasi da guzel bir dusunce. Tebrikler.
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muhamnet 3 yıl
Cahillik ne güzel lan... Her naneyi biliyon.
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Ferrari 3 yıl
ABD vaktinde Nükleer Bombaların etkisini görmek için emekli ettiği gemileri hedef olarak kullanıyordu. Bu Nükleer Bomba testlerinde 10'dan fazla gemi batırdı. Batmayanları da kendi gemileri ile vurdu. Nedense biz Torpido ile 45 yıllık bir gemiyi vurunca olay oluyor...
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DH Misafiri 3 yıl
o gemi zafer gemisi değil zafer gemisinde d356 da askerliğimi yaptım
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helpgod 3 yıl DH Misafiri
Sizin askerlik yaptığınız D ile başlayan borda numaralı Muhrip iken burada bahsedilen F ile başlayan borda numaralı Fırkateyn dir hocam. Batan/hurdaya ayrılan vb. sebeplerle hizmet dışına çıkan gemilerin adını yeni gemilerde yaşatmak eski bir bahriye adetidir ülkemizde.
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sniper23 3 yıl
Cehalet akıyor resmeen.
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El Cazador 3 yıl
Askeri denizcilikte çoooook çok gerilerdeyiz malesef. Envanter anlamında şuan hiçbir ülkeye meydan okuyacak gücümüz yok. Tabiki dandik Afrika, Asya ve G. Amerika ülkelerini kastedmiyorum.

Jeostratejik konum olarak laf ettiğimiz, gerildiğimiz ülkelerle asla denizde savaşıp üstünlük kuracak gücümüz yok. Felaket tokatlarlar bizi.
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serafon 3 yıl
Silah sistemlerimiz zayıf maalesef. Bizim gerçek düşmanımız ve rakiplerimiz süper güçler. eski teknoloji işe yaramıyor böyle durumda. Burun farkıyla önde olan kazanıyor. En azından başa başa yaklaşmalıyız.......... Bir de sadece tek torpidoyla geminin batması ilginç geldi bana. Bu kadar zayıfsa çok sıkıntılı!
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transverse 3 yıl
ABD 1990'ların başında emekli etti tüm 46 adet Knox'larını (TEPE sınıfı), bizim gibi 3. Dünya ülkelerine hibe ettiler bir kısmını, ömrünü çoktan doldurmuş bir gemi ama 70'lerde en etkili denizaltı harbi silahlarından biriydi. 50 yıl olacak neredeyse hala millet çıkmış niye batırdık diye isyan ediyor konuda
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