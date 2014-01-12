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TEO projesi asma kilitlere akıllı özellikler kazandırıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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TEO projesi asma kilitlere akıllı özellikler kazandırıyor

Son dönemlerde gelişen teknoloji sayesinde evlerimizin kapı kilitlerine kadar akıllı özelliklerin entegre olduğunu görüyoruz. TEO ise asma kilitlere akıllı özellikler kazandırma peşinde.

Kickstarter üzerinde bağış kampanyasına başlayan TEO, Bluetooth Smart üzerinden akıllı telefonlar yoluyla kontrol edilebiliyor ve bildiğimiz asma kilitlerin aksine dörtgen bir tasarıma sahip.

Bununla birlikte TEO, diğer asma kilitler gibi dayanıklı ve her türlü hava koşulunda sorunsuz çalışabiliyor. Kilidin üretimi ABD ordusunun kontratlı bir firması tarafından yapılıyor. 

Kullanıcılar TEO'nun yerini harita üzerinde tespit edebiliyor, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarına yetki verip kilidi açmasını sağlayabiliyor. TEO özel bir uyku modu teknolojisine sahip ve bu sayede 1 yıla kadar kullanım süresi sunuyor. Bataryanın ömrü uygulama üzerinden takip edilebiliyor. 

TEO gerçekleşebilmek için 165 000$ toplamak zorunda. 79$ karşılığında ise bağışçılara ilk üretim TEO'lar hediye edilecek.  

http://techcrunch.com/2014/01/12/teo-blueooth-smart-padlock/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Şarja takılan kilit.
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Virtual Reality 5 yıl
Harita üzerinden yerini tespit edebiliyormuşuz, çalınma riski olan eşyalar için bire bir
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ssbrutality 5 yıl
O Fiyata Zırhlı Kapı Alırım Ben.
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teknoforum-bs 5 yıl
Pili bitince açılmasın
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Şarja takılan kilit.
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