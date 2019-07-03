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TESS Uzay Teleskobu, şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti

TESS Uzay Teleskobu, şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti. L 98-59b isimli gezegen, Dünya'nın %80'i oranında bir kütleye sahip. Gezegenin 35 ışık yılı uzaklıkta yer aldığı belirtiliyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
2,6b
2
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz yıl yörüngeye fırlattığı yeni nesil gezegen avcısı TESS, araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta TESS misyonuyla ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA, dev teleskobun şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfettiğini açıkladı.

NASA'nın L98-59b ismini verdiği yeni gezegen, Dünya'nın %80'i oranında bir büyüklüğe sahip. Yani Dünya'dan küçük, ancak Mars'tan biraz daha büyük bir gezegen. NASA, L98-59b'nin Yeryüzü'nden yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta yer aldığını söylüyor.

L-98-59 sisteminde şu anda bilinen üç farklı gezegen yer alıyor. Sistemin diğer gezegenleri olan L98-59c ve L98-59d, Dünya'dan sırasıyla 1,4 ve 1,6 kat daha büyük. NASA'nın açıklamalarına göre bu gezegenlerin hiçbirisi yaşama elverişli değil. Sistemin üç gezegeni de yıldızın yaşanılabilir bölge sınırlarının dışında kalıyor.


TESS Uzay Teleskobu, Nisan 2018'de yörüngeye gönderilmiş ve temmuz ayı itibarıyla da resmen gezegen avlamaya başlamıştı. Teleskop şu ana kadar toplam 10'dan fazla onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bunun haricinde onaylanmayı bekleyen yüzlerce gezegen daha var.

TESS, nasıl gezegen avlıyor?


Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. NASA'nın 25 Temmuz'da gezegen avına başlayan TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışıyor.

Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.

Uzay ajansının bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 ötegezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen ötegezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in, tek başına ötegezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam ötegezegen keşfi konusunda Kepler'i dahi geride bırakacağını tahmin ediyor. 

https://exoplanets.nasa.gov/news/1587/tess-finds-its-smallest-planet-yet/ Yorum Yaz
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The souls migration 3 gün


ben sorumu tekrar yineleyim. 2 yılda 200.000 yıldızı inceleyipğ gezegen araştırması yaptıracak olan yazılımcı daha doğmamış olsa gerek.

edit: öpmekten vaz geçtim.
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The souls migration 4 gün
o yöntemi anladım da gezegenin kendi yıldızının etrafına dönüşünü mesela bizim bakış açımızla x ekseni ve y ekseninde düşündüğümüzde önünden geçeceği muhakkak veya boyutsal olarak bu eksenlere yakın olarak yıldızının önünden geçiş yapabileceği tüm dönüşler kabulumdur. ama kağıt üzerinde bir yıldız düşün ve onun etrafına da bir gezegenin yörüngesi olarak daire çizdiğimizde, bu gerçkelşemez. anlatabilmişimdir umarım.
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torenbolen 4 gün The souls migration
Bildiğim kadarıyla, bak burası çokomelli. Çünkü bildiğim kadarıyla diyorum, bir kaç istisna haricinde gezegenler yıldızlarının etrafında genelde aynı doğrultuda ve yönde dönüyorlar. Bazı sapıtık gezegenler de yok değil. Onlar böyle acayip bir şekilde dönüyor. Mesela y’ye yakın kesimde dönen de gördüm. Bu arada gözlemci olmadan zaten ölçüm yapamazsın. İlla bir gözlemci olacak ki, görelilik kuralı işlesin. Kağıt üstünde olsun olmasın, dönüyorlar işte. Yer çekimi sağolsun. Benim uzmanlık alanım değil bu zaten. Bu işleri bilen biri seni daha iyi aydınlatabilir.
Öff EVE online oynayasım geldi şimdi :) Paralı olduğu zamanda çok iyidi be.
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torenbolen 4 gün
Artık yaşanabilecek bir gezegen bulun sonra da atın beni oraya. Bıktım artık buradan. Düşünsenize bir gezegeniniz var, diğer ülkelere gitmek vs için vize almak zorundasın. Yani gezegende istediğin gibi dolaşıp hayatını sürdüremiyorsun. Gezegen içindeki gezegenciklerde yaşıyoruz mübarek. Ülke olmayan bir yerde yaşamak istiyorum.
Imagine there is no country
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
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Henkan 4 gün yeni yorumcu torenbolen
Gezegen keşfedilmese bile yakında buna benzer simülasyona girebileceksin. Tabii o zaman dek dede olabilirsin.
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