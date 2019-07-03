TESS Uzay Teleskobu, şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfetti

TESS, nasıl gezegen avlıyor?

NASA'nın geçtiğimiz yıl yörüngeye fırlattığı yeni nesil gezegen avcısı TESS, araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta TESS misyonuyla ilgili bir güncelleme yayınlayan NASA, dev teleskobun şimdiye kadarki en küçük gezegenini keşfettiğini açıkladı.NASA'nın L98-59b ismini verdiği yeni gezegen,bir büyüklüğe sahip. Yani Dünya'dan küçük, ancak Mars'tan biraz daha büyük bir gezegen. NASA, L98-59b'nin Yeryüzü'nden yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta yer aldığını söylüyor.L-98-59 sisteminde şu anda bilinen üç farklı gezegen yer alıyor. Sistemin diğer gezegenleri olan L98-59c ve L98-59d, Dünya'dan sırasıyla 1,4 ve 1,6 kat daha büyük. NASA'nın açıklamalarına göre buSistemin üç gezegeni de yıldızın yaşanılabilir bölge sınırlarının dışında kalıyor.TESS Uzay Teleskobu, Nisan 2018'de yörüngeye gönderilmiş ve temmuz ayı itibarıyla da resmen gezegen avlamaya başlamıştı. Teleskop şu ana kadar toplam 10'dan fazla onaylanmış gezegen keşfine imza atmış durumda. Bunun haricinde onaylanmayı bekleyen yüzlerce gezegen daha var.Güneş Sistemi dışındaki ötegezegenler araştırılırken genellikle bu gezegenlerin yıldızları incelenir. Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor. NASA'nın 25 Temmuz'da gezegen avına başlayan TESS uydusu da işte tam olarak bu teknikten yararlanarak çalışıyor.Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. NASA araştırmacılarının ifadelerine göre dev teleskop sadece iki yıl içerisinde tam 200.000 farklı yıldızı inceleyecek ve binlerce yeni gezegeni de ilk kez keşfedecek.Uzay ajansının bir önceki gezegen avcısı olan Kepler toplamda 2662 ötegezegen keşfetmişti. Bu rakam şu anda bilinen ötegezegen sayısının yaklaşık %70'ine karşılık geliyor. Yani Kepler'in, tek başına ötegezegen keşif tarihini değiştirdiği söylenebilir. Ancak NASA, TESS'in bu konuda bir adım ileriye gideceğini ve toplam ötegezegen keşfi konusunda Kepler'i dahi geride bırakacağını tahmin ediyor.