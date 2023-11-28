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    İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli THY seferleri iptal edildi

    İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım Salı günü sarı uyarı verilmişti. Bu uyarının ardından Türk Hava Yolları, 28 Kasım tarihli İstanbul Havalimanı seferlerini iptal etti.
    İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli THY seferleri iptal edil Tam Boyutta Gör
    İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım Salı günü sarı uyarı verilmişti. Kentte yaşanan kuvvetli rüzgarın akşama kadar süreceği ve şiddetini yer yer arttıracağı belirtilmişti. Bu uyarı sonrasında hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurmuştu. Şimdi iseTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

    THY İstanbul Havalimanı seferlerini iptal etti

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, eski adıyla Twitter olarak bilinen X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Meteorolojik Acil Durum Komitesi uyarınca İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.

    Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: “28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.”

    Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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