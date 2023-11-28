İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım Salı günü sarı uyarı verilmişti. Bu uyarının ardından Türk Hava Yolları, 28 Kasım tarihli İstanbul Havalimanı seferlerini iptal etti.