İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli THY seferleri iptal edildi

THY İstanbul Havalimanı seferlerini iptal etti
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, eski adıyla Twitter olarak bilinen X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Meteorolojik Acil Durum Komitesi uyarınca İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Yahya Üstün şu ifadeleri kullandı: “28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.”
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.