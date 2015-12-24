THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies

Ülkemizin ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yoları, yeni yerler keşfetmeyi sevenlere promosyonlu uçuşlarını duyurmak için hazırladığı Wingo Fırsatları uygulamasını tanıtmak adına YouTube'un 360 derecelik video teknolojisi kullanarak bir ilke imza attı.

Wingo Fırsatları'nın bu özel tanıtım kampanyası için YouTube'un 360 derecelik video özelliğini kullanan ilk Türk markası olmayı başaran Türk Hava Yolları, Wingoflies ismini verdiği video projesini aynı zamanda bir oyun haline getirdi. Projeyi daha eğlenceli hale getirmek için yapılan bu adım ile videonun belirli yerlerine bazı kelimeler yerleştirildi. Videoyu dikkatlice izleyerek ve fare hareketleri ile içerisinde (Mobilde cihazı çevirerek) gezerek bulunabilecek bu kelimeler ile çekilişe katılabilir ve çift kişilik gidiş-dönüş Nevşehir uçak bileti ile 5 adet uçak maketinden birine sahip olabilirsiniz.

Türk Hava Yolları bu önemli çalışma hakkında bazı teknik bilgiler de verdi. 360 derecelik videonun bir adet sekiz pervaneli drone ve 7 adet GoPro kamera ile Kapadokaya'da kayıt altına alındığı belirten şirket, alınan bütün görüntülerin özel bir yazılım ile bir araya getirildiğini söyledi.

Yayınlanan özel videoyu aşağıda izleyebilir, saklı kelimeleri bulduğunuz zaman ise çekilişe buradan katılabilirsiniz.

Not: Videoyu yüksek çözünürlükte izlemeyi unutmayın.

https://wingoflies.com/index.php?lang=tr#