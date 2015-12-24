Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies

Türk Hava Yoları, yeni yerler keşfetmeyi sevenlere promosyonlu uçuşlarını duyurmak için hazırladığı Wingo Fırsatları uygulamasını tanıtmak adına YouTube'da 360 derecelik bir video yayınladı.
3 yıl
4,9b
1
7
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies
Ülkemizin ulusal havayolu şirketi Türk Hava Yoları, yeni yerler keşfetmeyi sevenlere promosyonlu uçuşlarını duyurmak için hazırladığı Wingo Fırsatları uygulamasını tanıtmak adına YouTube'un 360 derecelik video teknolojisi kullanarak bir ilke imza attı.
Wingo Fırsatları'nın bu özel tanıtım kampanyası için YouTube'un 360 derecelik video özelliğini kullanan ilk Türk markası olmayı başaran Türk Hava Yolları, Wingoflies ismini verdiği video projesini aynı zamanda bir oyun haline getirdi. Projeyi daha eğlenceli hale getirmek için yapılan bu adım ile videonun belirli yerlerine bazı kelimeler yerleştirildi. Videoyu dikkatlice izleyerek ve fare hareketleri ile içerisinde (Mobilde cihazı çevirerek) gezerek bulunabilecek bu kelimeler ile çekilişe katılabilir ve çift kişilik gidiş-dönüş Nevşehir uçak bileti ile 5 adet uçak maketinden birine sahip olabilirsiniz.
Türk Hava Yolları bu önemli çalışma hakkında bazı teknik bilgiler de verdi. 360 derecelik videonun bir adet sekiz pervaneli drone ve 7 adet GoPro kamera ile Kapadokaya'da kayıt altına alındığı belirten şirket, alınan bütün görüntülerin özel bir yazılım ile bir araya getirildiğini söyledi.
Yayınlanan özel videoyu aşağıda izleyebilir, saklı kelimeleri bulduğunuz zaman ise çekilişe buradan katılabilirsiniz.
Not: Videoyu yüksek çözünürlükte izlemeyi unutmayın.

https://wingoflies.com/index.php?lang=tr# Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirTemel 3 yıl refah
Sakin ol kardeşim , biliyorsun bu memlekette bazı tipler içinde Türk geçen ,Türkiyenin adını duyuran her şeye bir kulp bulurlar.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kırmızıbey 3 yıl
7 GO PRO nedir arkadaş ama sonuç güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
THY abi sen ucaklaela ilgilen sen barı oyun yapma :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Zaten oyun işine girsin THY.. Havayolculuğunu başaramıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 3 yıl
Ahanda buraya yazıyorum,artık gelecek oyunları bu mantıkla yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynsemre1 3 yıl
Bu oyun beni aşıyor akk saolsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ukilavuz 3 yıl
Sadece iOS var sanırı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Toyota'dan otonom araçlar için harita sistemi 3 yıl Oculus Rift'in son sürümü geliştiricilere dağıtılıyor 3 yıl ArcaBoard ile "Hoverboard" hayali gerçek oluyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Plus kılıfları sızdırıldı 3 yıl ABD'de piyango sistemini hackleyen yönetici için soruşturma genişliyor 3 yıl Livestream saldırıya uğradı, kişisel veriler tehlikede 3 yıl Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Comcast, dünyanın ilk DOCSIS 3.1 Gb modemini evlere sunuyor 3 yıl Asus'tan Intel Xeon destekli E3 Pro Gaming V5 anakart 3 yıl Lumia 950 kutu açma videosu "Windows 10'lu telefona yakından bakıyoruz" 3 yıl Asus'dan yeni mobil cihazlarında AdBlock Plus hamlesi 3 yıl Türk Bankaları saldırı altında! İnternet şubelerine erişilemiyor 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil oyunları 3 yıl Mikroskobu cebe getiren µPeek, Kickstarter'da başarıya ulaştı 3 yıl Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar 3 yıl HTC'nin yeni silahı One X9 resmiyet kazandı 3 yıl Google arama sonuçlarına "su terazisi" eklendi 3 yıl Google, eski yarıiletken tesisini veri merkezi haline getiriyor 3 yıl ABD’de Drone kayıtları başladı, 2 günde 45.000 başvuru yapıldı 3 yıl Apple TV'ye 360 derecelik interaktif video desteği 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN THY'den 360 derecelik YouTube oyunu: Wingoflies Sonraki İnternette gezinirken işinizi kolaylaştıracak 10 faydalı Google Chrome eklentisi 3 yıl AirBar ile dizüstü bilgisayar ekranınızı dokunmatik yapın 3 yıl 2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir 3 yıl TeknoSA'dan ikinci nesil akıllı telefon ve saat 3 yıl Casper VIA M1, 3GB RAM ile geliyor 3 yıl Mültecilerin dil eğitiminde “Nao” kullanılacak 3 yıl Asus ve Gigabyte, sanal gerçeklik üzerinde çalışıyor 3 yıl Samsung Galaxy S7'deki muhtemel magnezyum alaşım ne kadar avantajlı? 3 yıl EFS ve Bitlocker şifrelemeleri arasındaki fark nedir? 3 yıl Samsung, AMD'nin ekran kartı üretimine talip 3 yıl Havalimanlarından sonra üniversiteler de Hoverboard'ları yasaklıyor 3 yıl Viber'dan Snapchat'e rakip geliyor 3 yıl 70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi 3 yıl Samsung Galaxy A9 resmi: Snapdragon 652 yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #2 "Sayfa tasarımı, resim ve yazı kullanımı" 3 yıl LG'den lüks elektroniğe yönelik yeni seri: LG Signature 3 yıl HTC One X9 yarın resmiyete kavuşuyor 3 yıl Tamiri en kolay telefon Fairphone 2 3 yıl Meizu'dan 20 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl 2015 yılının en iyi mobil uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim