TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor

Haber Müdürü
ODTÜ’nün 29 yıldır yürüttüğü TR alan adları yönetimi (Nic.tr), IANA/ICANN onayı ile resmen BTK’ya devredildi. Zaten uzunca bir süredir konuşulan bu devir işlemi ile ilgili alan adlarında teknik, idari ve sponsor yetkilerinin BTK’ya devri için hiçbir engel kalmamış oldu.
7/11/2010 tarihli internet alan adları yönetmeliği ile ilk olarak tanımı yapılan tr uzantılı ağ bilgi sistemi, BTK’ya geçen devir işlemi sonrasında daha aktif bir statü kazanmış olacak. 2016 yılında süreçlerin tamamen TRABİS’e devri için de alt yapı çalışmalarının başlatılığı zaten duyurulmuştu ancak şimdilik işler bir süre daha ODTÜ eliyle yürütülecek.
ODTÜ, 2 yıl işletmeci sıfatıyla devam edecek28 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol ile TRABİS’in faaliyete geçmesi ve BTK’ya devredilmesi konularına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. TRABİS’in tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalar 2020 yılı içinde tamamlanmış olacak. Takip eden 2 yıl boyunca da ODTÜ, TR alan adları için işletmeci olarak görevine aynı şekilde devam edecek.
29 yılda bir milyondan fazla TR uzantılı alan adının tahsis işlemini yürüten ODTÜ, 405 bin alan adının aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaşıyor. Hali hazırda aktif kullanıcı sayısı ise 100 bin olarak ifade edilmiş. 29 yıllık süreçte elde edilen gelir 6 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş.
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Kurum devlet üniversitesi diye, yürütmenin bir kararı ile, kurucu ortakları, kendi senatosu ve kurumsal hakları olan bir yerin elindeki işletme alınamaz.
Yenilikçi olmayan üretemeyen orayı burayı gasp edip yurtdışı ortaklara satan bu zihniyetten bir halt olmaz.
bkz: tsk.tr
Ama biz yıllardır 2nd level domain name'de karar kıldık. Böyle gider.
ha bir odtü mezunu olarak zamanında az laf yememiştim başka platformlarda ODTÜ den bu iş alınmalı diye.
Doğru bir karar olmuş.