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TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor

Bir süredir günemde olan TR uzantılı alan adlarında yönetim BTK’ya devrediliyor. 29 yıldır görevi sürdüren ODTÜ şimdilik bir süre daha süreci yönetecek. İşte tüm detaylar:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
23
Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ODTÜ’nün 29 yıldır yürüttüğü TR alan adları yönetimi (Nic.tr), IANA/ICANN onayı ile resmen BTK’ya devredildi. Zaten uzunca bir süredir konuşulan bu devir işlemi ile ilgili alan adlarında teknik, idari ve sponsor yetkilerinin BTK’ya devri için hiçbir engel kalmamış oldu.

7/11/2010 tarihli internet alan adları yönetmeliği ile ilk olarak tanımı yapılan tr uzantılı ağ bilgi sistemi, BTK’ya geçen devir işlemi sonrasında daha aktif bir statü kazanmış olacak. 2016 yılında süreçlerin tamamen TRABİS’e devri için de alt yapı çalışmalarının başlatılığı zaten duyurulmuştu ancak şimdilik işler bir süre daha ODTÜ eliyle yürütülecek.

ODTÜ, 2 yıl işletmeci sıfatıyla devam edecek

28 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol ile TRABİS’in faaliyete geçmesi ve BTK’ya devredilmesi konularına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. TRABİS’in tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalar 2020 yılı içinde tamamlanmış olacak. Takip eden 2 yıl boyunca da ODTÜ, TR alan adları için işletmeci olarak görevine aynı şekilde devam edecek.

29 yılda bir milyondan fazla TR uzantılı alan adının tahsis işlemini yürüten ODTÜ, 405 bin alan adının aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaşıyor. Hali hazırda aktif kullanıcı sayısı ise 100 bin olarak ifade edilmiş. 29 yıllık süreçte elde edilen gelir 6 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş.


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TetraYazilim 3 hf. en beğenilen
artık şu com ekini kaldırıp .com.tr yerine, .tr uzantısını versinler. Neredeyse bütün ülkeler de bu şekilde iken bizde neden .com.tr
1 Yanıt Yanıtla +52
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pseudofate 3 hf.
Doğru falan değil! Cahiller heryerde!!!! Yahu dünyanın neresinde bir üniversite bir teknoloji geliştirirse onu kendi bünyesinde büyütür. Burada yapılan hak gasp'ı..
Kurum devlet üniversitesi diye, yürütmenin bir kararı ile, kurucu ortakları, kendi senatosu ve kurumsal hakları olan bir yerin elindeki işletme alınamaz.
Yenilikçi olmayan üretemeyen orayı burayı gasp edip yurtdışı ortaklara satan bu zihniyetten bir halt olmaz.
Doğru falan değil! Cahiller heryerde!!!! Yahu dünyanın neresinde bir üniversite bir teknoloji geliştirirse onu kendi bünyesinde büyütür. Burada yapılan hak gasp...
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Yanıtla +37
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astegon 3 hf. TetraYazilim
İstenirse yapabilirler.
bkz: tsk.tr
Ama biz yıllardır 2nd level domain name'de karar kıldık. Böyle gider.
ha bir odtü mezunu olarak zamanında az laf yememiştim başka platformlarda ODTÜ den bu iş alınmalı diye.
Doğru bir karar olmuş.
İstenirse yapabilirler.bkz: tsk.trAma biz yıllardır 2nd level domain name'de karar kıldık. Böyle gider.ha bir odtü mezunu olarak zamanında az laf ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 3 hf.
Milli bir Örütbağ/internet alt yapısı ve Milli Donanım geliştirmeden A okulu İnternet alt yapısını yapmış, alan adı tahsis etmiş, vs B müsteşarlığı onun elinden almış, rüşvetini yemiş , vs böyle tartışmalara girmenin bir mantığı yoktur kanısındayım.
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Antares 3 hf. programmer_onur
Evet adsoyad için o seçenek var ancak adsoyad dışındaki her domain için marka tescili istiyor.
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ŞAKACI 3 hf.
nic.tr zamanıdnaaz çektirmedi bana :) vergi levhasın ıgönderiyorum yine kabul etmiyor evrakların hepsini atıyorum yine kabul etmiyor işkence etmişti resmen kalırı kalmazmı bilmem ama sistemin daha pretik olup çabuk tepki vermesi gerekiyor bir domain alacağım diye bu kadar ızdırap çektirmenin alemi yok birde cevap verme süreleri çok uzundu arasan ulaşamıyordun yazsan günler sonra cevap veriyorlardı vs vs
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RElS 3 hf.
BTK nın ne yararı var bu ülkede kendi aldıkları kararı bile uygulatamayan bir kurum. Bakınız AKN kaldırılmış mı kaldırılmamış mı.. Kısmı olarak kaldırıldıktan sonra fiyatlar ne hale gelmiş.. Odtü de kalması daha sağlıklı olurdu.. Kurumsal iş yapanlara com.tr alan adı almak zorunlu hale getirilsin iş tamamdır. Gelsin paracuklar..
Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve BTK onayıyla donanımhaber.com olur size donanımhaber.com.tr
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Antares 3 hf.
Com.tr almak için marka tescili yapmak zorundasınız ve Türkiye'de iş yapan şirketlerin büyük çoğunluğu com.tr uzantısını almış durumda. Çünkü com.tr prestijli ve güvenilir hissiyatı veriyor. Tahmin ettiğiniz gibi ekstra bir gelir elde edilmez. Odtu bu işi beceremiyor. Dünya standartlarının çok gerisindeyiz. Bazı işlemler için fax çekmek gerekiyor bu kadar ilkellik olabilir mi? Normal bir kullanıcı için düzgün bir uzantı bile yok. Gen.tr ve web.tr gibi saçma sapan uzantılar var.
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Antares 3 hf.
.com.tr olarak sadece Türk müşterilere hitap ediyor. .tr alan adını açıp global müşterilere hitap etmesi gerek. Bence doğru karar olmuş nic.tr'ye her girdiğimde ne kadar ilkel bir sistem diyordum.
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RootUser 3 hf.
Gov yerine dev(let)
Com yerine tic(aret)
Net yerine ağ
Mil yerine ask(eriye)
Org yerine der(nek)
K12 yerine oku(l)
Name yerine isi(m)
Falan olsa güzel olur aslında.
1 Yanıt Yanıtla +3
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enizam 3 hf. RootUser
Önce yurtdışı internet bağlantısını hepten kesip, sonra uluslararası standartları kaldıralım bari. Yabancıların kafası karışmasın. Sonra niye bizim dünyaca ünlü şirketimiz yok filan...
Yanıtla +1
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programmer_onur 3 hf.
Kötü olmuş. Odtü ve Nic.tr iyi kötü bu işi rayına oturtmuştu. El atmadıkları hiçbir yer kalmadı adamların. İnşallah işler karışmaz.
Yanıtla +3
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MustafaC53 3 hf.
odtü cinsiyetsiz tuvalet icadından başka ne yaptı bu ülkeye ? İyi olmuş ellerinden aldıkları.
4 Yanıt Yanıtla +6
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Karbon 12 3 hf. MustafaC53
2 yıl daha işletimeci sıfatıyla ODTÜ yürütecekmiş. Hadi aslan, bir el at da hemen devredilsin.
Yanıtla +7
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yaratik23 3 hf. MustafaC53
Anlatsak anlamazsın o yüzden boşver, ahaber açıp mehterle coşmaya devam et
1 Yanıt Yanıtla +13
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veteriner69 3 hf. MustafaC53
Kaçıncı sınıfa kadar okuyabildin? Eğitim seviyenin çok düşük olduğunu düşünüyorum.
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pseudofate 3 hf.
Bu beceriksizler o kadar işini biliyorsa, hiç com.tr ile uğraşmasaydı, kendileri çok biliyor ya, niye .tr uzantısını çıkarmadılar ayda .tur. vs vs.
Yine bu iktidarın her zaman yaptığı gibi yapamadıkları şeyi gasp ettiler.. Yakında buranında kokusunu çıkarırlar.
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pseudofate 3 hf.
Doğru falan değil! Cahiller heryerde!!!! Yahu dünyanın neresinde bir üniversite bir teknoloji geliştirirse onu kendi bünyesinde büyütür. Burada yapılan hak gasp'ı..
Kurum devlet üniversitesi diye, yürütmenin bir kararı ile, kurucu ortakları, kendi senatosu ve kurumsal hakları olan bir yerin elindeki işletme alınamaz.
Yenilikçi olmayan üretemeyen orayı burayı gasp edip yurtdışı ortaklara satan bu zihniyetten bir halt olmaz.
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