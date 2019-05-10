TR uzantılı alan adlarının yönetimi ODTÜ’den BTK’ya geçiyor





ODTÜ’nün 29 yıldır yürüttüğü TR alan adları yönetimi (Nic.tr), IANA/ICANN onayı ile resmen BTK’ya devredildi. Zaten uzunca bir süredir konuşulan bu devir işlemi ile ilgili alan adlarında teknik, idari ve sponsor yetkilerinin BTK’ya devri için hiçbir engel kalmamış oldu.

7/11/2010 tarihli internet alan adları yönetmeliği ile ilk olarak tanımı yapılan tr uzantılı ağ bilgi sistemi, BTK’ya geçen devir işlemi sonrasında daha aktif bir statü kazanmış olacak. 2016 yılında süreçlerin tamamen TRABİS’e devri için de alt yapı çalışmalarının başlatılığı zaten duyurulmuştu ancak şimdilik işler bir süre daha ODTÜ eliyle yürütülecek.

ODTÜ, 2 yıl işletmeci sıfatıyla devam edecek

28 Aralık 2018 tarihinde imzalanan protokol ile TRABİS’in faaliyete geçmesi ve BTK’ya devredilmesi konularına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. TRABİS’in tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalartamamlanmış olacak. Takip edenda ODTÜ, TR alan adları içingörevine aynı şekilde devam edecek.

29 yılda bir milyondan fazla TR uzantılı alan adının tahsis işlemini yürüten ODTÜ, 405 bin alan adının aktif olarak kullanıldığı bilgisini paylaşıyor. Hali hazırda aktif kullanıcı sayısı ise 100 bin olarak ifade edilmiş. 29 yıllık süreçte elde edilen gelir 6 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş.