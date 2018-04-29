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TSK envanterine yeni bomba atar mühimmatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Yeni mühimmat yüksek hız ve uzun menzile sahip.
1 yıl
4,6b
1
32
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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TSK envanterine yeni bomba atar mühimmatı
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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. "MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmatın 20 farklı testten başarıyla geçti.

TSK’nın terörle mücadele harekatlarında kullandığı 40 milimetrelik MK-19 Otomatik Bomba Atar (OBA) için geliştirilen MOD78-HE, yüksek hız ve uzun menzile sahip.

Geliştirme faaliyetleri tamamlanan MOD78-HE mühimmatı şarapnel etkisini arttırıcı gövdesi sayesinde ve 2 bin metre menzilde her merminin düştüğü yerde 10 metre çapında bir etkiye sahip olacak.

Yeni mühimmatın, asimetrik savaş koşullarında ve meskun mahallerde gizlenmiş düşmanları imha etmek için kullanılması bekleniyor.

Otomatik bomba atarlarda şu anda daha düşük hız ve kısa menzile sahip mühimmatlar kullanılıyor. Yeni mühimmat, lojistik ve taktik şartları temsil eden 20 farklı testten başarıyla geçti. Haziran ayında seri üretimine başlanması planlanıyor.


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sosisvesalam 1 yıl en beğenilen
güzel gelişmeler savunma sanayiinde yerlilik oranı %80'e doğru gidiyor bu devirde %100 yerlilik oranı olmaz ama %90 lara kadar yerlilik oranı zorlanmalı
1 Yanıt Yanıtla +26
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Denorath 1 yıl
Mükemmel gelişmeler. Savunma sanayinde ithalat bağımlısı bir ülkeden ihracat yapabilen bir ülkeye dönüştük. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yolları açık olsun 👍
Mükemmel gelişmeler. Savunma sanayinde ithalat bağımlısı bir ülkeden ihracat yapabilen bir ülkeye dönüştük. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yolları açı...
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Yanıtla +24
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atarlı.ergen 1 yıl gokuba
İslam senin anlatığın gibiyse 600 sene hüküm sürmek imkansız
peki süper zeki medeni arkadaş sana birkaç sorum var senin prim yaptığın ilim insanları bu çağ dışı dediğin kuranın dediklerini anca 1300 sene sonra ispatlayabildiler?
bilimin 1300 yıl sonra islamı doğrulamasına ne diyeceksin?
1400 sene önce çölün ortasındaki Hz.Muhammet(s.a.v) bunları nasıl bildi?
hiç bir aleti olmayan ve okuma yazma bilmeyen biri bunları nasıl bildi?
HADID SÜRESİ 25.AYET'te demirin gökten indirildiği söylenmektedir
bilim 1200 sene sonra süper nova patlamarıyla yeryüzüne indiği ispatlanıyor
ZARİYAT SÜRESİ 47.AYET'te “Gogu, gucumuzle Biz kurduk; suphesiz biz onu genisleticiyiz.“ humble 1929 evrenin genişlediğini tasdikledi
ZÜMER SÜRESİ 6.AYET'TE “Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır.”
aklıma gelenler bunlar daha da çoğaltılır.
şimdi kuran incil gibi değiştirildi diyeceksin ama ben sana prim yapmaya çalıştığın bilim ile yanıt vereyim karbon 14 metodu ile(arkeolojik maddelerin yaşını öğrenmek için kullanılan metod) topkapı sayarında Hz.Osmanın kanlı Kuranı kerimine uygulanmış ve 1400 sene öncesine ait olduğu doğrulanmıştır. kaç tane asırlar öncesi kuran var ve değişmediği görülmektedir.
Aslında sana cevap vererek zaman kaybetmek istemem ama gayrimüslimlerin müslümanlar üzerindeki hakkı islamı atlamalarıdır o yüzden ahirette benden bu müslüman bana islamdan bahsetmedi diye hak talep edemezsin sana diyeceğim son şey Allah hidayet versin.
İslam senin anlatığın gibiyse 600 sene hüküm sürmek imkansızpeki süper zeki medeni arkadaş sana birkaç sorum var senin prim yaptığın ilim insanları bu çağ ...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 1 yıl
yakında railgun ile ilgili de gelişmeler bekliyoruz.
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aybey 1 yıl
Bu Pakistan ordusuna satılan ancak Pakistan ordusunun nato mühimmatı kullanmadığı için uyumsuzluğu bahane edip parasını ödemediği, geride almadığımız ancak namlu ve yuva genişletme için fazladan para harcayarak MKE'nin zarar ettirildiği bomba atar m?
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mbsahan 1 yıl
@gokuba bana ileti yazma inanmıyorsan inanmiyorsun bi cektir git zirt pirt seviyesiz mesajlarinda bana bildirim atma...
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mustafaaydemir 1 yıl
O kadar saçma şey yazmışsın ki sizin gibilerin bu dediklerini bilen yaradan okuma yazması olmayan birini swçti yani galileo'ymuş bilmem kimmiş ne yazarsa yazsın zaten okuma bilmeyen adam onları öğrenemezdi ve sadece bu bile sizin tüm tezlerinizi çürütür de siz gene anlamazsınız..!
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mustafaaydemir 1 yıl
Marsa çıktınızda arabistan dini mi engelledi sizi he
Atomu parçaladım dedinizde üç harfli bir şey mi kaçtı dedik içinize bir insan tüm beceriksizliğini ve cehaletini nasıl olurda ilk emri oku olan bir dine ve peygamberine atabilir yazıklar olsun size de zihniyyetinize de...
Beni engellersiniz uyarı verirsiniz ama bu din düşmanlarına izin verirsiniz engellemezsiniz donanım haber sizde bir değişiksiniz yok yani gizliden bunları desteklediğinizi düşünmeye başlayacağım..!
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mustafaaydemir 1 yıl
Hey dostum sen bu kafayla çok yaşamazsın (!)
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mbsahan 1 yıl gokuba
:) Tesla muhtemelen otistikti ve otizmin dahi olan ozel bir alt grubundandi ve oyle istemekle tesla olunamaz. Neyse dostum sen bu gazla cok bilim yaparsin ve bizden cok ileri gidersin basarilarinin devamini dilerim. Dogmatik dayatmalarinla mutluluklar...
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gokuba 1 yıl mbsahan
tesla sadece bir örnek, ne kadar şey yazıldı onamı takıldın? Tabiki şu var anlamamak istedikten sonra her bahaneyi bulursun :)
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mbsahan 1 yıl tostumm
"Toplum olarak bilim uretmemenin sucunu atacak yer bulamamak" Bu toplumda herkes birbirini sucluyor ama bilim ureten var mi yok !!! Kisir dongu icinde debelenen bir toplumuz malesef herseyin suclusunu biliyoruz ama hic birsey uretmiyoruz... Ve inanclarin bilmi engelledigi dogmasini birakmak lazim bu tarz yaklasimlar insanlari taciz ve karsilikli nefrete yonlendirir. Ne guzel adamlar calismis silahli kuvvetlerimizin envanterine guzel bir urun eklemis. Basariyi takdir etmek dururken inanclarin analizini yapma gayretinde olunmasini elestiriyorum. İyi bir is yapan ister inancli ister inancsiz olsun takdir edebiliyorsan gercegi gorebilen ve aydinlanmis biri olabilirsin... Saygilarimla iyi forumlar...
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gokuba 1 yıl mbsahan
İnançların bilimi engellemesi dogma değil kanıtlarıyla ve tarihiyle gerçeğin ta kendisidir, dogma dediğin inançtır zaten... Öncelikle bunları ne olduğunu öğrenelim, keyfi sallamasyon yorumlar yapmayalım. Konu net zihnin gerçek Dünya kuralları ile yapılanmıyorsa gerçek Dünya'yı algılayamıyorsan, anca kafandaki hezeyanlara hastalıklar üretir çıplak banyoya girmeyin cinler tecavüz eder dersin bunu yaparken aklın sıra insanları korkutarak kullandığın dini insanların sorgulamasını engellediğini düşünürsün, bütün çapın bu kadardır yani, tam tersi olarak zihni özgür, ideolojiden uzak temiz ve gerçek Dünya kuralları ile öğrenen, yapılanan bir zihnin her zaman bir tesla olma şansı vardır...
İlginç olan şu ki %99 unuz kur-an'ı hiç okuyup ( dinin ne halt olduğunu anlarsınız diye okutmadılar ) anlamadı ama müslümansınız :)
youtube.com/...
Asıl mesele şu, toplum olarak sizler uyduruk dinlere ihtiyaç duymayacak kadar erdemlimisiniz? Dinlerin yerini özgürlük, insan hakları, adalet, gerçek, bilim ve sanat ile doldurabilirmisiniz?
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mbsahan 1 yıl
"TSK envanterine yeni bomba atar mühimmatı" Başlığı altında Allah ı İslam ı eleştirip yargılamak ancak cehalet ve takıntı ile olabilir. Bi bitmediniz gitti Allah a inanmıyorsun ama 1 metre yukarıya zıplamaktan başka bir yeteneğin yok marsa gidiyordunda inançlı insanlar bacaklarına yapışıp seni bırakmadı mı ? :) Cahilsiniz cahil kalacaksınız o kadar karanlıktasınız ki ışığa aydınlığa saldırmadan rahat edemiyorsunuz !!! Çok yazık...
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Bay Robot 1 yıl
M-40 Fury’e benziyor.
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