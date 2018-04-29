TSK envanterine yeni bomba atar mühimmatı

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. "MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmatın 20 farklı testten başarıyla geçti.

TSK’nın terörle mücadele harekatlarında kullandığı 40 milimetrelik MK-19 Otomatik Bomba Atar (OBA) için geliştirilen MOD78-HE, yüksek hız ve uzun menzile sahip.

Geliştirme faaliyetleri tamamlanan MOD78-HE mühimmatı şarapnel etkisini arttırıcı gövdesi sayesinde ve 2 bin metre menzilde her merminin düştüğü yerde 10 metre çapında bir etkiye sahip olacak.

Yeni mühimmatın, asimetrik savaş koşullarında ve meskun mahallerde gizlenmiş düşmanları imha etmek için kullanılması bekleniyor.

Otomatik bomba atarlarda şu anda daha düşük hız ve kısa menzile sahip mühimmatlar kullanılıyor. Yeni mühimmat, lojistik ve taktik şartları temsil eden 20 farklı testten başarıyla geçti. Haziran ayında seri üretimine başlanması planlanıyor.

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