TSK envanterine yeni bomba atar mühimmatı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. "MOD78-HE" adı verilen yeni mühimmatın 20 farklı testten başarıyla geçti.
TSK’nın terörle mücadele harekatlarında kullandığı 40 milimetrelik MK-19 Otomatik Bomba Atar (OBA) için geliştirilen MOD78-HE, yüksek hız ve uzun menzile sahip.
Geliştirme faaliyetleri tamamlanan MOD78-HE mühimmatı şarapnel etkisini arttırıcı gövdesi sayesinde ve 2 bin metre menzilde her merminin düştüğü yerde 10 metre çapında bir etkiye sahip olacak.
Yeni mühimmatın, asimetrik savaş koşullarında ve meskun mahallerde gizlenmiş düşmanları imha etmek için kullanılması bekleniyor.
Otomatik bomba atarlarda şu anda daha düşük hız ve kısa menzile sahip mühimmatlar kullanılıyor. Yeni mühimmat, lojistik ve taktik şartları temsil eden 20 farklı testten başarıyla geçti. Haziran ayında seri üretimine başlanması planlanıyor.
https://aa.com.tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
peki süper zeki medeni arkadaş sana birkaç sorum var senin prim yaptığın ilim insanları bu çağ dışı dediğin kuranın dediklerini anca 1300 sene sonra ispatlayabildiler?
bilimin 1300 yıl sonra islamı doğrulamasına ne diyeceksin?
1400 sene önce çölün ortasındaki Hz.Muhammet(s.a.v) bunları nasıl bildi?
hiç bir aleti olmayan ve okuma yazma bilmeyen biri bunları nasıl bildi?
HADID SÜRESİ 25.AYET'te demirin gökten indirildiği söylenmektedir
bilim 1200 sene sonra süper nova patlamarıyla yeryüzüne indiği ispatlanıyor
ZARİYAT SÜRESİ 47.AYET'te “Gogu, gucumuzle Biz kurduk; suphesiz biz onu genisleticiyiz.“ humble 1929 evrenin genişlediğini tasdikledi
ZÜMER SÜRESİ 6.AYET'TE “Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır.”
aklıma gelenler bunlar daha da çoğaltılır.
şimdi kuran incil gibi değiştirildi diyeceksin ama ben sana prim yapmaya çalıştığın bilim ile yanıt vereyim karbon 14 metodu ile(arkeolojik maddelerin yaşını öğrenmek için kullanılan metod) topkapı sayarında Hz.Osmanın kanlı Kuranı kerimine uygulanmış ve 1400 sene öncesine ait olduğu doğrulanmıştır. kaç tane asırlar öncesi kuran var ve değişmediği görülmektedir.
Aslında sana cevap vererek zaman kaybetmek istemem ama gayrimüslimlerin müslümanlar üzerindeki hakkı islamı atlamalarıdır o yüzden ahirette benden bu müslüman bana islamdan bahsetmedi diye hak talep edemezsin sana diyeceğim son şey Allah hidayet versin.