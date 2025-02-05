MKE, Land Rover’ı elektrikliye dönüştürdü: Karşınızda MKE E-ARAZİ

MKE E-Arazi özellikleri
Land Rover 110’daki içten yanmalı motor yerine önde ve arkada iki adet elektrikli motor yerleştirildi. 4 çeker sisteme sahip E-Arazi, 246 kW (335 beygir) güç üretiyor. Tam şarj ile 400 kilometre menzil sunuyor. Aracın önünde ve arkasında toplam 107,5 kWh batarya bulunuyor.
E-Arazi maksimum 150 km/h hıza ulaşıyor. Yüksek beygir gücü sayesinde eğimli arazilerde üstün performans sergiliyor. Hızlı şekilde ivmeleniyor.
Yabancı heyetler ilgi gösteriyor
MKE geri dönüşümdeki Land Rover’ları E-Arazi’ye dönüştürerek TSK’ya güç katacak. Bu araç 2025 Kars Kış Tatbikatına katılan yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Pek çok orduda eski model Land Rover araçlar bulunuyor. Bu dönüşümle birlikte atıl durumdaki eski askeri araçlar modern bir azari aracına dönüşecek.
MKE E-Arazi Teknik Özellikleri
- Motor: %100 Elektrikli
- Güç: 246 kW (335 beygir)
- Batarya Kapasitesi: 107,5 kWh
- Çekiş Sistemi: 4x4
- Menzil: 400 km
- Maksimum Hız: 150 km/h
- Hızlanma (0-50 km/h): 8 saniye
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