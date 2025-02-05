MKE, Land Rover’ı elektrikliye dönüştürdü: Karşınızda MKE E-ARAZİ

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Tam Boyutta Gör Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Kars’ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025’te yerli üretim E-Arazi aracını tanıttı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde çok sayıda bulunan 1993 model Land Rover 110 aracı, elektrikli otomobile dönüştürdü. Geri dönüşümden alınan Land Rover 110, sıfır bakım maliyetli ve sessiz sürüş özellikli araca dönüştü. TSK tarafından zorlu arazi koşullarında aktif şekilde kullanılacak.

MKE E-Arazi özellikleri

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Land Rover 110’daki içten yanmalı motor yerine önde ve arkada iki adet elektrikli motor yerleştirildi. 4 çeker sisteme sahip E-Arazi, 246 kW (335 beygir) güç üretiyor. Tam şarj ile 400 kilometre menzil sunuyor. Aracın önünde ve arkasında toplam 107,5 kWh batarya bulunuyor.

E-Arazi maksimum 150 km/h hıza ulaşıyor. Yüksek beygir gücü sayesinde eğimli arazilerde üstün performans sergiliyor. Hızlı şekilde ivmeleniyor.

Tam Boyutta Gör MKE aracın sadece motorunu yenilemekle kalmayıp 360 derece görüş kamerası, multimedya ekran gibi çeşitli teknolojik özellikler de ekledi. Araçtaki multimedya ekranda motor performansı ve menzil bilgileri gösteriliyor.

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Yabancı heyetler ilgi gösteriyor

MKE geri dönüşümdeki Land Rover’ları E-Arazi’ye dönüştürerek TSK’ya güç katacak. Bu araç 2025 Kars Kış Tatbikatına katılan yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Pek çok orduda eski model Land Rover araçlar bulunuyor. Bu dönüşümle birlikte atıl durumdaki eski askeri araçlar modern bir azari aracına dönüşecek.

MKE E-Arazi Teknik Özellikleri

Motor : %100 Elektrikli

: %100 Elektrikli Güç : 246 kW (335 beygir)

: 246 kW (335 beygir) Batarya Kapasitesi : 107,5 kWh

: 107,5 kWh Çekiş Sistemi : 4x4

: 4x4 Menzil : 400 km

: 400 km Maksimum Hız : 150 km/h

: 150 km/h Hızlanma (0-50 km/h): 8 saniye

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