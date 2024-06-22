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    TSK envanterindeki 100'den fazla ürün Paris'teki fuarda tanıtıldı

    Türk savunma sanayisinin öncü firmalarından MKE, TSK envanterinde de yer alan milli piyade tüfeği MPT-76 ve keskin nişancı tüfeği Bora 12 dahil 100'ün üzerinde ürününü ziyaretçilerin beğenisine sundu.
    TSK envanterindeki 100'den fazla ürün Paris'teki fuarda tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Eurosatory Fuarı'na 62 ülkeden 2 binden fazla firma katıldı. Türkiye, bu yıl fuarda MKE, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, BMC ve Otokar gibi önde gelen savunma sanayi firmalarının da aralarında bulunduğu 50'den fazla şirketle güçlü bir şekilde temsil edildi.

    Eurosatory 2024, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olarak kabul ediliyor

    MKE, Eurosatory'de Türkiye standı bünyesinde TSK envanterinde bulunan ve daha önce sahada kullanılan 100 kadar ürünü dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Yakın zamanda yurt dışına ihraç edilen havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüs BORAN, fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü.

    MKE'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 1 ton 780 kilogram ağırlığındaki BORAN, dakikada 12 atış yapıyor ve 1 dakika içinde atışa hazır hale getirilebiliyor. MKE'nin standında ayrıca yerli ve milli tasarım fişekler vitrinde sergileniyor.

    5,56-203 mm kalibrelerde fişekler üreten MKE, operasyon bölgelerinde aydınlatma amacıyla kullanılan renk ve işaretleme fişeklerini de fuarda tanıttı. NATO standartlarında üretilen ve 42 uluslararası testi geçtikten sonra TSK envanterine giren yeni milli piyade tüfeği MPT-76 da fuarda yerini aldı.

    Dünya şampiyonlukları olan ödüllü 7,62 mm kalibre keskin nişancı tüfeği Bora 12, standı ziyaret edenlerin gözde ürünleri arasına girdi. Eurosatory'de ayrıca kulede, zırhlı araçta veya asker üzerinde taşınabilir makineli tüfek PMT-76'nın yanı sıra tahrip, sis oluşturma, tatbikat ve eğitim amaçlı kullanılan orta ve büyük kalibre mühimmatların da tanıtımı yapıldı.

    TSK envanterindeki 100'den fazla ürün Paris'teki fuarda tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Öte yandan MKE, fuarda Amerikan pazarına yönelik hafif silah satışı konusunda yaklaşık 30 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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