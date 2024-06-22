TSK envanterindeki 100'den fazla ürün Paris'teki fuarda tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Eurosatory Fuarı'na 62 ülkeden 2 binden fazla firma katıldı. Türkiye, bu yıl fuarda MKE, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, BMC ve Otokar gibi önde gelen savunma sanayi firmalarının da aralarında bulunduğu 50'den fazla şirketle güçlü bir şekilde temsil edildi.

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MKE, Eurosatory'de Türkiye standı bünyesinde TSK envanterinde bulunan ve daha önce sahada kullanılan 100 kadar ürünü dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere tanıtıyor. Yakın zamanda yurt dışına ihraç edilen havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüs BORAN, fuar katılımcılarından yoğun ilgi gördü.

MKE'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 1 ton 780 kilogram ağırlığındaki BORAN, dakikada 12 atış yapıyor ve 1 dakika içinde atışa hazır hale getirilebiliyor. MKE'nin standında ayrıca yerli ve milli tasarım fişekler vitrinde sergileniyor.

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5,56-203 mm kalibrelerde fişekler üreten MKE, operasyon bölgelerinde aydınlatma amacıyla kullanılan renk ve işaretleme fişeklerini de fuarda tanıttı. NATO standartlarında üretilen ve 42 uluslararası testi geçtikten sonra TSK envanterine giren yeni milli piyade tüfeği MPT-76 da fuarda yerini aldı.

Dünya şampiyonlukları olan ödüllü 7,62 mm kalibre keskin nişancı tüfeği Bora 12, standı ziyaret edenlerin gözde ürünleri arasına girdi. Eurosatory'de ayrıca kulede, zırhlı araçta veya asker üzerinde taşınabilir makineli tüfek PMT-76'nın yanı sıra tahrip, sis oluşturma, tatbikat ve eğitim amaçlı kullanılan orta ve büyük kalibre mühimmatların da tanıtımı yapıldı.

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Öte yandan MKE, fuarda Amerikan pazarına yönelik hafif silah satışı konusunda yaklaşık 30 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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