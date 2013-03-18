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TSMC, 20nm'lik Apple A7 işlemcisinde sona yaklaştı

6 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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TSMC, 20nm'lik Apple A7 işlemcisinde sona yaklaştı

Samsung ile kıyasıya bir yarışın içerisine girdikten sonra iş ortaklığını büyük ölçüde azaltan Apple’ın kendi tasarladığı A serisi işlemcilerin üretilmesi yöneldiği TSMC, Cupertinolunun 20nm fabrikasyon sürecinde üretilecek olan 2.nesil A7 (A7X ya da A8’de olabilir) işlemcisi için sona yaklaşmış durumda.

Digitimes’ın endüstriyel kaynaklarından aldığı bilgilere göre TSMC, üretim için son devre tasarım aşamasının son fazını mart ayı ile birlikte tamamlayarak 20nm’lik A7 işlemcilerinin ön üretiminine mayıs-haziran döneminde başlayacak.

TSMC üretimi 20nm’lik A7 işlemcilerinin 2014 yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple’ın iCihazları’na güç vereceğini ifade eden kaynaklar; TSMC’nin Apple’ın istediği üretim kapasitesine ulaşabilmek için Tayvan Bilim Parkı içerisinde yer alan 14-fab isimli tesisine 16,87 milyar dolar yatırımla yeni üretim hatları kurduğunu ve bu hatların Apple’ın A7 işlemcisinin üretiminden sorumlu olacağını söyledi.

Apple’ın 7.nesil iPhone’da 28nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş A7 işlemcisine yer vermesi bekleniyor.


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DH Misafiri 6 yıl
Ubuntu yu sabırsızlıkla bekliyorum. Nerdesin UBUNTUUUUU
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umut_baris 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ubuntu yu sabırsızlıkla bekliyorum. Nerdesin UBUNTUUUUU

Çok beklersin.
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teramit 6 yıl
OverClocK1ng
haymatloshanBundan önceki 32 nm değil midydi?28i es geçip direk 20ye geçecekler?Büyük başarı,helal olsun şimdiden.
Evet. Ama bu başarı Appleın mış gibi göstermeyelim veya düşünmeyelim. TSMCnin başarısı. Appleın bir şey yaptığı yok. Tasarım firması kendisi...

nasıl Apple ın başarı sı değil ya,
TSMC Apple olmadan kendi başına bunu üretemez ki. Apple istese abd de de üretim üssü kurabilir işçi maliyetleri yüzünden kurmuyor. Tayvanda işçi maliyeti düşük diye çok mu büyük iş yapmış oluyorlar.
Mühendislik bilgisi üretime dayalı ,tasarımı olmadan hiç bir halt olmaz.Sırf o işlemci için yeni üretim bantları kuruluyor onların da parasını Apple ödüyor.işlemciyi üretecek makinaları bile Apple ile tasarlıyorlar.
Üretimi Apple ın başarısı değilmiş gibi lanse edecek kadar kör olmak için baya kasmak gerekir.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: haymatloshan
Bundan önceki 32 nm değil midydi?28i es geçip direk 20ye geçecekler?Büyük başarı,helal olsun şimdiden.

Evet. Ama bu başarı Apple'ın mış gibi göstermeyelim veya düşünmeyelim. TSMC'nin başarısı. Apple'ın bir şey yaptığı yok. Tasarım firması kendisi...
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V4LKyR 6 yıl
cyberfalcon
haymatloshan
gahst
teknobahYOK ARTIK. 20 NM Mİ YAZIYOR..? HEM DE SADECE 1 YIL SONRA. TEKNOLOJİNİN HIZINA BAK BE... DAHA 28 NMYİ GÖRSEYDİK SONRA 20 NM ÇIKSAYDI. BİR DE BUNUN SONU YOK MU ARKADAŞ? NM BİTİNCE MİKRO NANO METRE DİYE Bİ ŞEY ÇIKARTIRLAR GALİBA...
pikometre, femtometre, attometre var daha... Gider yolu var baya daha.
Nanometre altında işlem yapabilirler mi sahiden?Bize yıllarca nanoteknoloji falan dediler durdular,daha altına inip işlem yapılacağından bahsetmediler.
Nanometrenin altına inebilirler belki ama çok fazla inebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü atomun çapı 0,1 nm (1 Angstron) civarındadır.

2028'de 1 nm geliyor, duyduk duymadık demeyin. 1 nm'den sonra artık kuantum kanunları geçerli olduğu için büyük ihtimalle kuantum bilgisayarlar göreceğiz. 2030'dan sonra...
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idris 6 yıl
Hali hazırda mikroişlemcilerde en küçük transistör boyutlu üretimi yapabilen intel'in 22nm teknolojisi.
Hatta ilginçtir NAND flash bellek üretiminde ise en küçük boyutlu üretim 10nm ile samsung tarafından gerçekleştiriliyor.
intelin tick tock yol haritasına göre 2014 yılında 14nm işlemcilerin seri üretimine başlayacak. :)
Kısacası bellek üretiminde samsung cpu üretiminde intel.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Intel başlayacaktı diye biliyorum mobil 20 nm lik işlemciye. Geç kalmış
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ZZ RAT 6 yıl
Hatta Nisanda ipad 5 Haziran da se iphone 5s gelecegi konusuluyordu,
bu durumda ikisi de kullanilmaycak, eee bu nesilde yine eski islencileri mi kullancaklar ?
Yoksa A6XX diye upgrade edilmis bir ara model islemci mi kullanacaklar ?
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atalay_xxx 6 yıl
teknobah
YOK ARTIK. 20 NM Mİ YAZIYOR..? HEM DE SADECE 1 YIL SONRA. TEKNOLOJİNİN HIZINA BAK BE... DAHA 28 NMYİ GÖRSEYDİK SONRA 20 NM ÇIKSAYDI. BİR DE BUNUN SONU YOK MU ARKADAŞ? NM BİTİNCE MİKRO NANO METRE DİYE Bİ ŞEY ÇIKARTIRLAR GALİBA...

10n Prefix
1024 yotta
1021 zetta
1018 exa
1015 peta
1012 tera
109 giga
106 mega
103 kilo
102 hecto
101 deca, deka
100 (none)
10-1 deci
10-2 centi
10-3 milli
10-6 micro
10-9 nano
10-12 pico
10-15 femto
10-18 atto
10-21 zepto
10-24 yocto
gidişat bu şekilde :D
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digimon52 6 yıl
zaaaaaaa
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O T T O M A N 6 yıl
arkadaşlar,haberdeki işlemci yeni nesil iphone de kullanılacak işlemcinin(A7) 20nm boyutunda olan bir üst versiyonu olacak olan ve henüz isimlendirilmemiş olduğundan haberde A7X veya A8 olarak adlandırılan işlemci.o işlemcininde İOS cihazlarda kullanımı yine haberde geçen verilerden yola çıkarsak 2014 yaz aylarına tekabül eder.
bu arada yeni nesil iphone nun lansmanı haziran ayında ios7 ile beraber olacakmış.satışa çıkması da engeç eylül ayındaymış.her ne kadar ülkemizde apple başta olmak üzere teknoloji haberleri neredeyse lansman ile kesinleşip haberdar olsakta,abd de yaşayan ve bu konulara biraz merakı olan kişiler iyi kötü bu bilgileri bizlerden çok önce öğreniyor.
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mertCoD 6 yıl
memolika
Haberde anlamadığım kısım her sene iPhone Eylül-Ekim aylarında piyasaya çıkıyor.Eğer A7 2014te çıkacaksa iPhone bu işlemciyi nasıl kullanacak?İnşaallah iPhone 5Ste A6X işlemcini kullanmazlar.

Eğer iddialar doğruysa A7 iPhone 5S de değil, iPhone6 da kullanılır. A7X ise ipad5 de. Bu da demek oluyor ki Apple 5S ile birlikte, biraz makyajlanmış bir cihaz çıkaracak. Yine donanım bazında pek bir yenilik göremeyeceğiz.
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jay jay justified 6 yıl
Tahminimce iPad Mini Retina'da A5X kullanılacak. iPhone 5S denen cihazda A7 kullanılabilir. Bir sonraki iPad'de ise A7X kullanılır diye düşünüyorum.

İsimlendirmeler bir süre mantıklı yürüse de, sonrasında garipleşiyor. Bu konuda firmaları anlamak güç. Fakat kesin olan bir şey var ki; mevcut iPad'deki A6X bile müthiş bir performans sunuyor. Sıradaki olayı aşıp bitirecektir. A5X'e bile hayret ediyorum, rakibi yok neredeyse.

Keşke Android de sanal makine kullanmıyor olsaydı. Biz de iOS'un şu donanımlarla birleşip, bir kez daha voltranı oluşturmasına şahit olmasaydık. Neden yoksun be Ubuntu? Neden?
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