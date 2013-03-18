TSMC, 20nm'lik Apple A7 işlemcisinde sona yaklaştı

Samsung ile kıyasıya bir yarışın içerisine girdikten sonra iş ortaklığını büyük ölçüde azaltan Apple’ın kendi tasarladığı A serisi işlemcilerin üretilmesi yöneldiği TSMC, Cupertinolunun 20nm fabrikasyon sürecinde üretilecek olan 2.nesil A7 (A7X ya da A8’de olabilir) işlemcisi için sona yaklaşmış durumda.
Digitimes’ın endüstriyel kaynaklarından aldığı bilgilere göre TSMC, üretim için son devre tasarım aşamasının son fazını mart ayı ile birlikte tamamlayarak 20nm’lik A7 işlemcilerinin ön üretiminine mayıs-haziran döneminde başlayacak.
TSMC üretimi 20nm’lik A7 işlemcilerinin 2014 yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple’ın iCihazları’na güç vereceğini ifade eden kaynaklar; TSMC’nin Apple’ın istediği üretim kapasitesine ulaşabilmek için Tayvan Bilim Parkı içerisinde yer alan 14-fab isimli tesisine 16,87 milyar dolar yatırımla yeni üretim hatları kurduğunu ve bu hatların Apple’ın A7 işlemcisinin üretiminden sorumlu olacağını söyledi.
Apple’ın 7.nesil iPhone’da 28nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş A7 işlemcisine yer vermesi bekleniyor.
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Çok beklersin.
nasıl Apple ın başarı sı değil ya,
TSMC Apple olmadan kendi başına bunu üretemez ki. Apple istese abd de de üretim üssü kurabilir işçi maliyetleri yüzünden kurmuyor. Tayvanda işçi maliyeti düşük diye çok mu büyük iş yapmış oluyorlar.
Mühendislik bilgisi üretime dayalı ,tasarımı olmadan hiç bir halt olmaz.Sırf o işlemci için yeni üretim bantları kuruluyor onların da parasını Apple ödüyor.işlemciyi üretecek makinaları bile Apple ile tasarlıyorlar.
Üretimi Apple ın başarısı değilmiş gibi lanse edecek kadar kör olmak için baya kasmak gerekir.
Evet. Ama bu başarı Apple'ın mış gibi göstermeyelim veya düşünmeyelim. TSMC'nin başarısı. Apple'ın bir şey yaptığı yok. Tasarım firması kendisi...
2028'de 1 nm geliyor, duyduk duymadık demeyin. 1 nm'den sonra artık kuantum kanunları geçerli olduğu için büyük ihtimalle kuantum bilgisayarlar göreceğiz. 2030'dan sonra...
Hatta ilginçtir NAND flash bellek üretiminde ise en küçük boyutlu üretim 10nm ile samsung tarafından gerçekleştiriliyor.
intelin tick tock yol haritasına göre 2014 yılında 14nm işlemcilerin seri üretimine başlayacak. :)
Kısacası bellek üretiminde samsung cpu üretiminde intel.
bu durumda ikisi de kullanilmaycak, eee bu nesilde yine eski islencileri mi kullancaklar ?
Yoksa A6XX diye upgrade edilmis bir ara model islemci mi kullanacaklar ?
10n Prefix
1024 yotta
1021 zetta
1018 exa
1015 peta
1012 tera
109 giga
106 mega
103 kilo
102 hecto
101 deca, deka
100 (none)
10-1 deci
10-2 centi
10-3 milli
10-6 micro
10-9 nano
10-12 pico
10-15 femto
10-18 atto
10-21 zepto
10-24 yocto
gidişat bu şekilde :D
bu arada yeni nesil iphone nun lansmanı haziran ayında ios7 ile beraber olacakmış.satışa çıkması da engeç eylül ayındaymış.her ne kadar ülkemizde apple başta olmak üzere teknoloji haberleri neredeyse lansman ile kesinleşip haberdar olsakta,abd de yaşayan ve bu konulara biraz merakı olan kişiler iyi kötü bu bilgileri bizlerden çok önce öğreniyor.
Eğer iddialar doğruysa A7 iPhone 5S de değil, iPhone6 da kullanılır. A7X ise ipad5 de. Bu da demek oluyor ki Apple 5S ile birlikte, biraz makyajlanmış bir cihaz çıkaracak. Yine donanım bazında pek bir yenilik göremeyeceğiz.
İsimlendirmeler bir süre mantıklı yürüse de, sonrasında garipleşiyor. Bu konuda firmaları anlamak güç. Fakat kesin olan bir şey var ki; mevcut iPad'deki A6X bile müthiş bir performans sunuyor. Sıradaki olayı aşıp bitirecektir. A5X'e bile hayret ediyorum, rakibi yok neredeyse.
Keşke Android de sanal makine kullanmıyor olsaydı. Biz de iOS'un şu donanımlarla birleşip, bir kez daha voltranı oluşturmasına şahit olmasaydık. Neden yoksun be Ubuntu? Neden?