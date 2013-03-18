TSMC, 20nm'lik Apple A7 işlemcisinde sona yaklaştı

Samsung ile kıyasıya bir yarışın içerisine girdikten sonra iş ortaklığını büyük ölçüde azaltan Apple’ın kendi tasarladığı A serisi işlemcilerin üretilmesi yöneldiği TSMC, Cupertinolunun 20nm fabrikasyon sürecinde üretilecek olan 2.nesil A7 (A7X ya da A8’de olabilir) işlemcisi için sona yaklaşmış durumda.

Digitimes’ın endüstriyel kaynaklarından aldığı bilgilere göre TSMC, üretim için son devre tasarım aşamasının son fazını mart ayı ile birlikte tamamlayarak 20nm’lik A7 işlemcilerinin ön üretiminine mayıs-haziran döneminde başlayacak.

TSMC üretimi 20nm’lik A7 işlemcilerinin 2014 yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple’ın iCihazları’na güç vereceğini ifade eden kaynaklar; TSMC’nin Apple’ın istediği üretim kapasitesine ulaşabilmek için Tayvan Bilim Parkı içerisinde yer alan 14-fab isimli tesisine 16,87 milyar dolar yatırımla yeni üretim hatları kurduğunu ve bu hatların Apple’ın A7 işlemcisinin üretiminden sorumlu olacağını söyledi.

Apple’ın 7.nesil iPhone’da 28nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş A7 işlemcisine yer vermesi bekleniyor.