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TSMC, Apple A10 üretimine talip

Her yıl yüz milyonlarca satan iOS cihazları sayesinde A serisi yonga setlerinin dökümü için büyük bir rekabet yaşanıyor. Gelecek yıl Apple A10 yonga seti için TSMC büyük yatırımlar yapıyor.
3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC, Apple A10 üretimine talip

Bu yıl Apple A9 yongasetinin döküm ihalesini TSMC ve Samsung aralarında paylaştıktan sonra sıra geldi gelecek yıl Apple A10 yonga setini kimin üreteceğine. TSMC ve Samsung geliştirdikleri üretim teknolojileri ile Apple'ı ikna etmeye çalışacak. 

Bilindiği gibi üretim konusunda Samsung 14nm FinFET LPP sürecini kullanırken, TSMC de 16nm FinFET Plus sürecini kullanıyor. TSMC teknolojilerinin Samsung'dan biraz daha iyi olduğunu Apple A9 yonga setinde her iki teknoloji arasındaki yaklaşık yüzde 5-10 civarında performans ve enerji tasarrufu farkı ile görmüştük. Bununla birlikte üretim süreci dışında yonga setinin paketlenmesi de büyük önem taşıyor. 

İşlemci, grafik birimi, kontrolcü gibi bileşenlerin bir yonga seti üzerinde biraraya toplanması maliyeti etkileyen en önemli unsur. Geçen yıl sonlarından bu yana Integrated Fan-out Wafer-level Packaging (InFO WLP) adında bir teknoloji üzerinde çalışan TSMC, üretime entegrasyon aşamasına geldi ve Samsung karşısındaki en önemli silahı bu olacak. 

Son dönemde HBM, 3D NAND gibi çeşitli örneklerini gördüğümüz modül istifleme teknolojisini temel alan InFO WLP, yongaları yanyana getirerek elektrik iletimini alt katman ile sağlıyor. Rakip teknolojilerde ise yongalar üstüste getirilerek ince kablolar ile elektrik iletimi mümkün oluyor. 

Bu teknolojinin avantajları arasında aynı sıcaklık değerinde daha fazla performans elde edilebilmesi, bağlantı yongalarının daha verimli çalışması, maliyetli olan ek silikon ara bağlantılara ihtiyaç kalmaması yer alıyor. Bu avantajlar tam da Apple'ın istediği türden ve iddialara göre TSMC tek başına A10 yonga setinin döküm ihalesini kapmaya çok yakın. Eğer Samsung benzer bir yöntem ile TSMC'nin karşısına çıkmazsa işi oldukça zorlaşacak.  

http://www.macrumors.com/2015/11/06/tsmc-a10-production-info-wlp/ Yorum Yaz
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nibbleArt 3 yıl en beğenilen fz18
fz18
NeroWin

Apple'ın kafası rahat valla. Telefonun hiç bir parçasını kendisi üretmiyor, başka firmalara yaptırtıyor ama onun kadar kazanan telefon üreticisi yok.

Adamlar işi çözmüş. Üretmek gibi bir riske girmiyor, parayı bastırıp en iyi malı alıyor.

Ama ben bunu hiç desteklemiyorum. Teknolojinin gelişmesi açısında zerre faydaları olmuyor. Sadece telefon, tablet, bilgisayarı bir paket halinde iyi yapıyor.


a9 işlemcisi şuan tek çekirdek performansında samsung ve diğer işlemci üreticilerini tokat manyağı yaparken apple teknolojinin gelişime katkı sağlamıyor demek abesle iştigal olur.
fason işlerle uğraşmam diyor, işin ameleliğini ırgatlara yaptırıyor, hepsi bu..

Nasıl yani 14nm işlemci üretecek teknolojiye sahip olmak ve bu teknoloji için dünyanın ar-ge sini yapan firma ırgat mı ?
Güldürmeyin :))
fz18NeroWinApple'ın kafası rahat valla. Telefonun hiç bir parçasını kendisi üretmiyor, başka firmalara yaptırtıyo...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Das Boot 3 yıl
Kesinlikle eskiden donabimhaber üyeleri daha akıllıydı. Bu yeni nesil cahiller nerden çıktı geldi anlamadım. Yorum kalitesimi ciddi ölçüde düşürüyorlar.

Adam 14nm üretim yapan firmalara irgat dedi ya. Lan dünyada kac firma islemci üretiyor. Bu is icin kac tane fabrika var? Sanki pet şişe üretiyorsunuz.
Kesinlikle eskiden donabimhaber üyeleri daha akıllıydı. Bu yeni nesil cahiller nerden çıktı geldi anlamadım. Yorum kalitesimi ciddi ölçüde düşürüyorlar.
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Yanıtla +9
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nibbleArt 3 yıl
Bence saçmalıyorsunuz bu ırgatlık değildir. Ben bu üretim teknolojisini yapamasam başkasının elindeki o işlamci dizaynları beş para etmez. Yada 4k ekran geliştireyim ama o paneli üretecek teknolojim yoksa eğer 4k nında bir anlamı yok. Apple fanboy u değilim, samsung savunuculuğunuda hiç yapmıyorum ama boş yorumlar yapıyorsunuz. Teknoloji üretmek insanların hayatını kolaylaştırmak ırgatlık değildir. Eğer samsungun yaptığı ırgatlıksa, sizin her sabah saat 8 de kalkıp gittiğiniz şeyin adı iş değil başka birşey afedersiniz :))
Bence saçmalıyorsunuz bu ırgatlık değildir. Ben bu üretim teknolojisini yapamasam başkasının elindeki o işlamci dizaynları beş para etmez. Yada 4k ekran gelişt...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Leventtr 3 yıl
Birde işin yazılım kısmı var apple yazılımdan dolayı iyi paralar kazanıyor dünyanın en iyi mobil işletim sistemi ıos ve bunu kullanmak istiyorsan mecbur apple urunu almak zorundasın işlemci yada ram den ziyade yazılım iyi olacak yoksa andtoıd gibi 4 gb ramde koysan nafile bi süre sonra rehberin 5 6. Saniyede açılmak zorunda
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Sefil_Arbaletçi 3 yıl Leventtr
Leventtr
Birde işin yazılım kısmı var apple yazılımdan dolayı iyi paralar kazanıyor dünyanın en iyi mobil işletim sistemi ıos ve bunu kullanmak istiyorsan mecbur apple urunu almak zorundasın işlemci yada ram den ziyade yazılım iyi olacak yoksa andtoıd gibi 4 gb ramde koysan nafile bi süre sonra rehberin 5 6. Saniyede açılmak zorunda


5-6 saniye....hmm...iyiymiş,ne diyeyim

2 senelik sony telefon kulanıyorum,2 gb ram'i,snapdragon s4 prosu var.rehberi yaklaşık 1 sn de açıyor.umarım yeterli olmuştur
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KillerNoob 3 yıl
Peki Apple tasarımı yapıyor.Kendi niye üretmiyor ? Nedeni şu.Fabrika vs yok ve tecrübesi yok.Maliyetli iş.



Apple tohumu verir.Bitkiyi Samsung ve TSMC yetiştirir. Bitkinin iyi olmasını da genellikle Bitkiyi yetiştiren belirler.Mesela şu anki TSMC islemcili iPhone'lar Samsung islemcili iPhone'lardan daha olumlu sonuç veriyor.Demek ki TSMC daha verimli yapmış.



Tohum olmadan bitki olmaz,bitki düzgün yetişmezse tohum boşuna harcanmış olur.





Tek çekirdek konusuna gelirsek birkaç yıl içinde Apple bu konuda da geride kalacaktır. Çünkü Exynos işlemciler çok hızlı gelişiyor. Apple kendi üretmediği sürece zor zamanlar yaşayacak. Ayrıca Samsung'da kendi ürettiği halde elindekini tam verimli kullanamıyor.

Bu arada ALTTAKİ ARKADAŞ SAMSUNG'UN DA İŞLETİM SİSTEMİ VAR AMA O KADAR DA İYİ DEĞİL.iOS STABİL.ANCAK STABİL OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK.ÇÜNKÜ İÇİNDE GEREKSİZ ŞEYLER YOK.

BU ARADA GOOGLE KENDİ İŞLEMCİSİNİ TASARLAYIP ANDROİD İLE İŞLEMCİYİ TAM UYUMLU HALE GETİRMEYİ PLANLIYOR.( APPLE DA DA YAZILIM VE İŞLEMCİ TAM UYUMLU.BU YÜZDEN STABİL İPHONELAR ) EĞER BU GERCEKLESİRSE SAMSUNG,SONY,HTC,LG HATTA APPLE'IN SATIŞLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ OLUR.
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DSGNRY 3 yıl KillerNoob
Demek ki teknoloji firmalarının cok büyük bir kısmında mühendis yok sizin yorumunuza göre. Çin'de üretilmeyen ne kaldı belli başlı araçlardan başka?
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celaldk 3 yıl
Milet gelip laf etmiş Apple'a . Klasik en önemli şeyin üretmek değil tasarım olduğunu bilmeyen kitle .Türkiye bu zihniyet yüzünden bu halde. Samsung daha var olan işletim sisteminin üzerine doğru düzgün yazılım hazırlıyamıyor . Apple İŞLETİM SİSTEMİ yazıyor sıfırdan . Kolay bir şey mi zannediyorsunuz bunu . Samsung gibi dev firma arayüz geliştirdiğinde bile sıkıntı çıkartıyor birde kendisi kernel'i sıfırdan yazsa çöp ötesi bir şey olur herhalde . İşletim sistemi geliştirmek öyle linux dağıtımı çıkarmaya benzemez .
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deoksiriboz1000 3 yıl
NeroWin

Appleın kafası rahat valla. Telefonun hiç bir parçasını kendisi üretmiyor, başka firmalara yaptırtıyor ama onun kadar kazanan telefon üreticisi yok.Adamlar işi çözmüş. Üretmek gibi bir riske girmiyor, parayı bastırıp en iyi malı alıyor.Ama ben bunu hiç desteklemiyorum. Teknolojinin gelişmesi açısında zerre faydaları olmuyor. Sadece telefon, tablet, bilgisayarı bir paket halinde iyi yapıyor.



adamlar kendileri tasarlıyorlar, ameleliği başkasına yaptırıyorlar. kendi tasarımın olduğu ve patentler sana ait olduğu müddetçe kime ürettirdiğin fark eder mi sence. daha ucuza ürettirecek bir yer bulsa gider oraya ürettirir. ticaret böyle birşeydir.

teknolojinin gelişimine değil teknolojinin daha iyi kulanımına ön ayak oluyorlar. istersen 10 nm ile üret. bunu verimli bir mimariye çevirmediğin müddetçe hiç bir işe yaramaz.
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stalker(1979) 3 yıl
Bunun ırgatlıkla vs ile alakası yok. Apple kendi işlemcisi, işletim sistemini ve tasarımını oluşturuyor ve donanımı da başka (Hangisi işine gelirse) firmalara yaptırıyor. Samsung'unn kendi telefonu olduğu halde Apple için işlemci vs üretiyor. Samsung'da yeri geliyor sony den kamera alıyor. Yani anlayacağınız aralarında ticari bir ilişki var. Adamlar kar etmeseler böyle anlaşmalar yapar mıydı? Duygusal olmaya gerek yok. Samsung da apple da tsmc de babamızın malı değil :)
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Batumatu 3 yıl
Dünya üzerinde şuanda 14 nm üretebilen iki firma var... Birisi İntel birisi Samsung... Bunlara ırgat diyen insan çıkarsın beynini çöpe atsın...
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BekirTemel 3 yıl
Keşke tek firmanın elinden çıksa işlemci ama zor gözüküyor.
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NeroWin 3 yıl
Bu arkadaşlar işin eğlencesinde mi, nedir anlamadım ama bileşen üreten firmalara ırgat demek akıl alır gibi değil.
Siz galiba Foxcon ile karıştırdınız diğer firmaları. Yazdığım yorumda da dediğim gibi, Apple yazılım ve tasarım kısmı üzerinde çalışarak iyi bir paket halinde telefonlar yapabiliyor.
Ama gel ekran bir ekran yap deseler, LG'nin veya Samsung'un yaptığı kalitede ekran yapana kadar on yıllar geçer.
Tutup da bu firmaları aşağılamaya kalmayın! Onlar olmasa şuan cebimizdeki telefonlar kadar iyi telefonlar olmayacak veya çok daha pahalı olacaktı.
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Das Boot 3 yıl
Kesinlikle eskiden donabimhaber üyeleri daha akıllıydı. Bu yeni nesil cahiller nerden çıktı geldi anlamadım. Yorum kalitesimi ciddi ölçüde düşürüyorlar.

Adam 14nm üretim yapan firmalara irgat dedi ya. Lan dünyada kac firma islemci üretiyor. Bu is icin kac tane fabrika var? Sanki pet şişe üretiyorsunuz.
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kadirirdem 3 yıl
Tsmc uretim kapasitesini arttirmasi lazjm
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