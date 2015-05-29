TSMC gelecek ay 10nm testlerine başlıyor

Bir dönem teknolojik ilerlemeleriyle sıkça gündeme gelen Tayvanlı döküm firması TSMC, özellikle bu yıl üretim süreçleri konusunda Samsung'un gerisinde kaldı ve aşırı ısınan Snapdragon 810 gibi önemli bir gündem maddesi ortaya çıktı.





Ancak TSMC bu hatasını telafi etmenin yollarını arıyor ve önemli bir aşama kaydetmek üzere. Sektörden gelen bilgilere göre TSMC gelecek ay itibariyle Hsinchu'daki 12 tesisinde 10nm üretim süreci için testlere başlıyor.





Firma zaten bu yıl bitmeden 10nm üretim süreci için hazır hale geleceğini ve gelecek yıl da üretime başlayacağını duyurmuştu. Şimdiden 10nm üretim süreci için pek çok firma ile görüşmelere başlandı. Tabi bu testler başarılı olursa yaşanacak süreç.





Apple'ın yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl ki iOS cihazlarında kullanacağı A9 yongasetinin büyük kısmını Samsung'a ürettireceği gündeme gelmişti. Gelecek yıl için ise A10 yongasetlerinin üretimini TSMC'nin üstleneceği ve 10nm sürecini kullanacağı belirtiliyor.





Üretim süreçlerinde yaşanacak gelişmelerle yongasetlerinin kapladığı alan küçülüyor, harcanan enerji azalıyor ve performans da artıyor. Aynı yongasetinin daha gerideki üretim süreçlerine göre daha iyi performans ve daha iyi enerji tasarrufu değerleri elde edilebiliyor.





TSMC'nin 2017-2018 yılındaki hedefi 7nm seviyesine kadar ilerleyebilmek. Ancak Samsung da üretim süreçleri konusunda elini çabuk tutuyor. Bu yıl 14nm sürecine geçen firma gelecek yıl 10nm sürecine sonraki yıl da 5nm sürecine ilerlemek amacında. Bu bakımdan hamlesini erken yapan büyük döküm ihalelerini de kapacak gibi görünüyor.

http://www.phonearena.com/news/TSMCs-10nm-test-next-month-crucial-for-Apple-A10-orders_id69651