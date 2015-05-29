TSMC gelecek ay 10nm testlerine başlıyor

Haber Editörü
Bir dönem teknolojik ilerlemeleriyle sıkça gündeme gelen Tayvanlı döküm firması TSMC, özellikle bu yıl üretim süreçleri konusunda Samsung'un gerisinde kaldı ve aşırı ısınan Snapdragon 810 gibi önemli bir gündem maddesi ortaya çıktı.
Ancak TSMC bu hatasını telafi etmenin yollarını arıyor ve önemli bir aşama kaydetmek üzere. Sektörden gelen bilgilere göre TSMC gelecek ay itibariyle Hsinchu'daki 12 tesisinde 10nm üretim süreci için testlere başlıyor.
Firma zaten bu yıl bitmeden 10nm üretim süreci için hazır hale geleceğini ve gelecek yıl da üretime başlayacağını duyurmuştu. Şimdiden 10nm üretim süreci için pek çok firma ile görüşmelere başlandı. Tabi bu testler başarılı olursa yaşanacak süreç.
Apple'ın yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl ki iOS cihazlarında kullanacağı A9 yongasetinin büyük kısmını Samsung'a ürettireceği gündeme gelmişti. Gelecek yıl için ise A10 yongasetlerinin üretimini TSMC'nin üstleneceği ve 10nm sürecini kullanacağı belirtiliyor.
Üretim süreçlerinde yaşanacak gelişmelerle yongasetlerinin kapladığı alan küçülüyor, harcanan enerji azalıyor ve performans da artıyor. Aynı yongasetinin daha gerideki üretim süreçlerine göre daha iyi performans ve daha iyi enerji tasarrufu değerleri elde edilebiliyor.
TSMC'nin 2017-2018 yılındaki hedefi 7nm seviyesine kadar ilerleyebilmek. Ancak Samsung da üretim süreçleri konusunda elini çabuk tutuyor. Bu yıl 14nm sürecine geçen firma gelecek yıl 10nm sürecine sonraki yıl da 5nm sürecine ilerlemek amacında. Bu bakımdan hamlesini erken yapan büyük döküm ihalelerini de kapacak gibi görünüyor.
http://www.phonearena.com/news/TSMCs-10nm-test-next-month-crucial-for-Apple-A10-orders_id69651 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pikometre
Gelişmiş merkez kapitalist ülkeler tasarımı yapar, hamallığını ise yarı çevre ülkeler yapar. İşin beyin kısmı merkez ülkede amelelik kısmı ise çevre ülkelerdedir. Pastadan en büyük payı gelişmiş kapitalistler alır diğerleri kalan az bir payı..
Çocukça bir hırs mı?
Gerçekten de öyle..
Samsungun S6 serisinde ki işlemcilerini 14nm ile üretmesi mesela ne kadar çocukça..
Telefonun en zorlu oyunlarda sürekli tam performansta çalışırken bile ısınmaması ne kadar çocuksu bir hırsın sonucu..
Apple da A9 için samsunga 14nm ile işlemci ürettirmek istemesi ne kadar çocuksu bgir hırs..
Halbuki ne gerek var. yap eski p4 prescot işlemcilerdeki gibi 90nm ile hem telefonu çalıştırırsın hemde kapağı açar işlemci üzerinde ızgara yaparsın.
Ne gerek var pilin tam bir günü çıkarmasına.. al yanına şarj aletini saat başı şarj et. o kadar da çocuksu olmayın.. Nedir bu hırs..
Daha çok uzardı bu muhabbet ama anlayacak olana yeter..
emin olun ki bu teknolojiye geçtiklerinde devrim vs falan sloganları duyucaz ama iş ticari olarak düşünün adım adım sunmak ile her sene güzel kar rakamları açıklarsınız rakip firmalar çok az artık anlaşmalı olarak çıkıyor
ama bu gelişim çıktığında hepimiz biliyoruz ki yine yüksek maliyetler diyecekler çünkü iş kullanılan malzeme değil iş kullanılan mimariler özelleştirilmiş yapılar bunlar için büyük masraflara sebeb oluyor
hacı gene ayranmı içtin sen diyenlere referanslı içerlik buyrun sizde için bi :)
extremetech.com/...
Not:BiraZ hayal gibi ama kusura bakmayın.
üretim teknolojisi sadece mobil dünyada değil ki tsmc firması amd nin ekran kartları konsollar dahil bu gruba qualcom işlemcileri nvidia ekran kartları gibi büyük hacimli üretimleri yapıyor tabi apple da tsmc ile çalışan firmalardan bizim bilmediğimiz bir çok şey daha üretiliyor
Biliyorum dostum anlatmana gerek yok...ayrica konu da sadece mobile kisim ele alinmis....benim cevabimda ona yonelik