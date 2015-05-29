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TSMC gelecek ay 10nm testlerine başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC gelecek ay 10nm testlerine başlıyor

Bir dönem teknolojik ilerlemeleriyle sıkça gündeme gelen Tayvanlı döküm firması TSMC, özellikle bu yıl üretim süreçleri konusunda Samsung'un gerisinde kaldı ve aşırı ısınan Snapdragon 810 gibi önemli bir gündem maddesi ortaya çıktı. 

Ancak TSMC bu hatasını telafi etmenin yollarını arıyor ve önemli bir aşama kaydetmek üzere. Sektörden gelen bilgilere göre TSMC gelecek ay itibariyle Hsinchu'daki 12 tesisinde 10nm üretim süreci için testlere başlıyor. 

Firma zaten bu yıl bitmeden 10nm üretim süreci için hazır hale geleceğini ve gelecek yıl da üretime başlayacağını duyurmuştu. Şimdiden 10nm üretim süreci için pek çok firma ile görüşmelere başlandı. Tabi bu testler başarılı olursa yaşanacak süreç.

Apple'ın yaşanan gelişmeler nedeniyle bu yıl ki iOS cihazlarında kullanacağı A9 yongasetinin büyük kısmını Samsung'a ürettireceği gündeme gelmişti. Gelecek yıl için ise A10 yongasetlerinin üretimini TSMC'nin üstleneceği ve 10nm sürecini kullanacağı belirtiliyor. 

Üretim süreçlerinde yaşanacak gelişmelerle yongasetlerinin kapladığı alan küçülüyor, harcanan enerji azalıyor ve performans da artıyor. Aynı yongasetinin daha gerideki üretim süreçlerine göre daha iyi performans ve daha iyi enerji tasarrufu değerleri elde edilebiliyor. 

TSMC'nin 2017-2018 yılındaki hedefi 7nm seviyesine kadar ilerleyebilmek. Ancak Samsung da üretim süreçleri konusunda elini çabuk tutuyor. Bu yıl 14nm sürecine geçen firma gelecek yıl 10nm sürecine sonraki yıl da 5nm sürecine ilerlemek amacında. Bu bakımdan hamlesini erken yapan büyük döküm ihalelerini de kapacak gibi görünüyor.  

http://www.phonearena.com/news/TSMCs-10nm-test-next-month-crucial-for-Apple-A10-orders_id69651 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Adamlar 10nm den söz ediyor bizimkiler daha araba üretemiyor. ilerleyen dönemde ülkemizin hiç bir şeyle rekabet gücü kalmayacak gibi.
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HumWE 4 yıl
Bakalım inecek yer kalmayınca ne yapıcaklar 1nm yide ürettiler ya sonra hadiii :)))




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JoeyBane 4 yıl HumWE
HumWE
Bakalım inecek yer kalmayınca ne yapıcaklar 1nm yide ürettiler ya sonra hadiii :)))






Pikometre
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SherBoyTR 4 yıl
apple neden kendisi üretmiyor ?
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Batuist 4 yıl SherBoyTR
SherBoyTR

apple neden kendisi üretmiyor ?

Gelişmiş merkez kapitalist ülkeler tasarımı yapar, hamallığını ise yarı çevre ülkeler yapar. İşin beyin kısmı merkez ülkede amelelik kısmı ise çevre ülkelerdedir. Pastadan en büyük payı gelişmiş kapitalistler alır diğerleri kalan az bir payı..
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Batuist 4 yıl
umut_baris
Hatalarını düzeltmeleri güzel ancak hemen büyük hedefler koyup balıklama atlama huylarından vazgeçmiyorlar belli ki. Beş nanometrede de sorun çıkacak. Çocukça bir hırsla ilerliyorlar.

Çocukça bir hırs mı?
Gerçekten de öyle..
Samsungun S6 serisinde ki işlemcilerini 14nm ile üretmesi mesela ne kadar çocukça..
Telefonun en zorlu oyunlarda sürekli tam performansta çalışırken bile ısınmaması ne kadar çocuksu bir hırsın sonucu..
Apple da A9 için samsunga 14nm ile işlemci ürettirmek istemesi ne kadar çocuksu bgir hırs..
Halbuki ne gerek var. yap eski p4 prescot işlemcilerdeki gibi 90nm ile hem telefonu çalıştırırsın hemde kapağı açar işlemci üzerinde ızgara yaparsın.
Ne gerek var pilin tam bir günü çıkarmasına.. al yanına şarj aletini saat başı şarj et. o kadar da çocuksu olmayın.. Nedir bu hırs..
Daha çok uzardı bu muhabbet ama anlayacak olana yeter..
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ounomaus 4 yıl
playstyle
şu an Grafen ile 1 karbon atomu kalınlığında dizilim yapılmaya başlandı bile tr.wikipedia.org/... ama hala daha silisyumu lazer ve mercek ayarı ile ince kanal kesimi yapıp kullanıcılara en son teknoloji bu diye satmaları gerçekten çok komik ! bize yeni teknoloji diye sunulan ve gösterilen şey 25 yıl önceki demode teknolojiden başka bir şey değil ! gerçek teknoloji asla gerçek zamanlı olarak halka sunulmaz ! demode teknolojinin inceliklerini siz bir tarihi eser araştırmacısı olarak inceleyip yorum yazmaya devam edin bakalım ! hacı gene ayranmı içtin sen diyenlere referanslı içerlik buyrun sizde için bi :) extremetech.com/...

emin olun ki bu teknolojiye geçtiklerinde devrim vs falan sloganları duyucaz ama iş ticari olarak düşünün adım adım sunmak ile her sene güzel kar rakamları açıklarsınız rakip firmalar çok az artık anlaşmalı olarak çıkıyor
ama bu gelişim çıktığında hepimiz biliyoruz ki yine yüksek maliyetler diyecekler çünkü iş kullanılan malzeme değil iş kullanılan mimariler özelleştirilmiş yapılar bunlar için büyük masraflara sebeb oluyor
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SEO-Uzmanı 4 yıl
şu an Grafen ile 1 karbon atomu kalınlığında dizilim yapılmaya başlandı bile tr.wikipedia.org/... ama hala daha silisyumu lazer ve mercek ayarı ile ince kanal kesimi yapıp kullanıcılara en son teknoloji bu diye satmaları gerçekten çok komik ! bize yeni teknoloji diye sunulan ve gösterilen şey 25 yıl önceki demode teknolojiden başka bir şey değil ! gerçek teknoloji asla gerçek zamanlı olarak halka sunulmaz ! demode teknolojinin inceliklerini siz bir tarihi eser araştırmacısı olarak inceleyip yorum yazmaya devam edin bakalım !

hacı gene ayranmı içtin sen diyenlere referanslı içerlik buyrun sizde için bi :)

extremetech.com/...

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freudunpiposu 4 yıl
20 nm'de de başarılı değiller. 14 nm'de ne felaketler oluştururlar bilemiyorum.
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Uçan Gergedan 4 yıl
Tek isteğim Tekelcilikten nefret eden birisi olarak TSMC'ye ilk sıradan amd'nin yeni nesil işlemcilerini ve ekran kartlarını 10nm den koymalarıdır..

Not:BiraZ hayal gibi ama kusura bakmayın.
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ounomaus 4 yıl
musti0891
nm degeri dusuyor iyi guzelde tuketiciye pekde birsey katmiyor gibi.....performansa katki elbet vardirda sonucta o islemci gucunu gorebilecegimiz uygulama - oyun piyasada yok...olanlarda s2-s3 ayarinda telefonlarla bile cok rahat oynaniyor zaten...

üretim teknolojisi sadece mobil dünyada değil ki tsmc firması amd nin ekran kartları konsollar dahil bu gruba qualcom işlemcileri nvidia ekran kartları gibi büyük hacimli üretimleri yapıyor tabi apple da tsmc ile çalışan firmalardan bizim bilmediğimiz bir çok şey daha üretiliyor
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MS4343 4 yıl ounomaus
ounomaus

musti0891

nm degeri dusuyor iyi guzelde tuketiciye pekde birsey katmiyor gibi.....performansa katki elbet vardirda sonucta o islemci gucunu gorebilecegimiz uygulama - oyun piyasada yok...olanlarda s2-s3 ayarinda telefonlarla bile cok rahat oynaniyor zaten...


üretim teknolojisi sadece mobil dünyada değil ki tsmc firması amd nin ekran kartları konsollar dahil bu gruba qualcom işlemcileri nvidia ekran kartları gibi büyük hacimli üretimleri yapıyor tabi apple da tsmc ile çalışan firmalardan bizim bilmediğimiz bir çok şey daha üretiliyor

Biliyorum dostum anlatmana gerek yok...ayrica konu da sadece mobile kisim ele alinmis....benim cevabimda ona yonelik
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MS4343 4 yıl
nm degeri dusuyor iyi guzelde tuketiciye pekde birsey katmiyor gibi.....performansa katki elbet vardirda sonucta o islemci gucunu gorebilecegimiz uygulama - oyun piyasada yok...olanlarda s2-s3 ayarinda telefonlarla bile cok rahat oynaniyor zaten...


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