TSMC, iPhone 6'da kullanılacak A8 işlemcisinin üretimine başladı

iPhone, iPad ve iPod Touch’lara hayat veren A serisi işlemcilerin üretimini Samsung’un elinden kapmayı başaran TSMC, bu yılki iPhone ile kullanılmaya başlanacak olan A8 işlemcisinin üretimine başladı.

Tayvanlı Commercial Times gazetesinin haberine göre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kısaca TSMC, iPhone 6’ya güç verecek olan A8 işlemcisinin üretimine geçtiğimiz ay sonu itibariyle başladı.

20 nm işlem teknolojisi ile üretileceği öğrenilen A8, 4 çekirdekli 64-bit destekli işlem birimi ile 4 çekirdekli grafik işlemcisini üzerinde bulundurması bekleniyor.

Diğer taraftan, yeni iPhone’un işlemcisinin üretim bandının geçtiğimiz yıllara göre daha erken çalıştırılması, Apple’ın yeni iPhone’u daha erken satışa sunacağı yönündeki iddiaları güçlendirmiş oldu.