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TSMC, iPhone 6'da kullanılacak A8 işlemcisinin üretimine başladı

5 yıl
4,6b
1
37
iPhone
Shady
Haber Editörü
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TSMC, iPhone 6'da kullanılacak A8 işlemcisinin üretimine başladı
iPhone, iPad ve iPod Touch’lara hayat veren A serisi işlemcilerin üretimini Samsung’un elinden kapmayı başaran TSMC, bu yılki iPhone ile kullanılmaya başlanacak olan A8 işlemcisinin üretimine başladı.

Tayvanlı Commercial Times gazetesinin haberine göre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kısaca TSMC, iPhone 6’ya güç verecek olan A8 işlemcisinin üretimine geçtiğimiz ay sonu itibariyle başladı.

20 nm işlem teknolojisi ile üretileceği öğrenilen A8, 4 çekirdekli 64-bit destekli işlem birimi ile 4 çekirdekli grafik işlemcisini üzerinde bulundurması bekleniyor.

Diğer taraftan, yeni iPhone’un işlemcisinin üretim bandının geçtiğimiz yıllara göre daha erken çalıştırılması, Apple’ın yeni iPhone’u daha erken satışa sunacağı yönündeki iddiaları güçlendirmiş oldu.


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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Büyük ihtimal 20nm olarak üretilen ilk işlemci olacak apple iyi gidiyor aslında

En çok beklediğim iphone oldu bu ekran boyutu etkisiyle


Bu arada büyük ekranla gelirsen benimsin
Büyük ihtimal 20nm olarak üretilen ilk işlemci olacak apple iyi gidiyor aslındaEn çok beklediğim iphone oldu bu ekran boyutu etkisiyle
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mirohingi 5 yıl
4.7 ekran ve 2gb ram ile gelirse, ve o oranda da batarya artarsa yeterince iyi olacaktır. İos 1gb ram ile bile mükemmel iken 2gb ram ile çok uzun ömürlü olur.
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SturdyHead 5 yıl likeable
likeable
hazırlayın paraları iphone fanları

Sıfırlayacağız İnşallah.
1 Yanıt Yanıtla +7
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iphone 5s satışları böyle iyi giderken yeni modelin bu kadar erken sürüleceğine hiç imkan vermiyorum
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cnryldz 5 yıl

hadi apple kaç yıl sonra telefon alcam iphone 6 ' da devrim yap benim şansıma
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ynal 5 yıl
Israrla beklemedeyiz. Çok sağlam bir cihaz geliyor.
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seven44 5 yıl
İphone 6 çok iyi olacak galiba şimdilik tabi
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SturdyHead 5 yıl
İnce ve hafif yapacaz diye kasmasınlar bataryası iyi olsun o zaman süper olur.
4.5" 720p olsa keşke, 5" olursa çok abartı olur ki zaten hiç sanmıyorum 5" olacağını.
Üstten genişletmesinler eğer öyle yaparlarsa kumanda niyetine kullanırız

Zaten diğer şeyleri yazmaya gerek yok yani geriye gitmedikleri sürece bir sorun yok. 16GB bana fazlasıyla yetiyor yani çok oyun oynayan kesim için tabi ki yetmez bir oyun olmuş 1GB 1.5GB işte o zaman büyük bir sorun oluyor. Hiç de oyun oynamıyor değilim mesela GTA San Andreas var 1.5 GB, Badlands, Flappy Bird (onu 2. yüksek satarım diye hiç silmiyorum
) bir de Final Fantasy 6 var yetiyor. 300 Foto 400 MP3 var ve bazı uygulamalar yani en azından benim için 16GB yetiyor ama dediğim gibi oyun da işin içine girerse o zaman gerçekten sorun oluyor.

Fakat bir de büyük ekranlı Iphone demek ; bütün uygulama ve oyunların Iphone 6 için tekrar optimize edilmesi demek ki işte bu kötü bir duru gerçekten. Bazı uygulama ve oyunlar hiç Iphone 5 ekranına çekilmedi bile, alt ve üst tarafta siyah şeritler var.
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OverClocK1ng 5 yıl
Halen iPhone büyük ekranla gelecek diye düşünen arkadaşlar var.
Arkadaşlar. Düşünün. Apple, ekran kalitesine çok önem veriyor. Bir kere Retina Ekran diye bir şey kullandı. Artık bunun çok altına inemez.
Büyük ekran demek daha yüksek çözünürlük demek. Apple ise Retina altına inemeyeceği için mecbur yüksek çözünürlük yapmak zorunda. Normal 720p ekran ile 1080p ekran arasında %20 fazladan güç tüketimi farkı oluyor.
Apple'ın telefonları 720p den de düşük olduğu için bu güç tüketim farkı en az %25 lerde olacaktır.
Zaten şarjı yarım gün giden cihazın da pili epey daha da kısalacaktır.
Bu yüzden yapmaz.
Hadi diyelim ki: Boyut büyüdüğü için pil konulacak yer arttı. O yüzden koyabilir diye düşündünüz.
Bu sefer de tükürdüğünü yalamak olayı var.
Daha önce 3.5 inç ekran idealdir. Daha fazlası olduğu zaman tek elle kullanım mümkün değil diyen ama sonradan 4 inç ekran çıkartarak hakkında "Tükürdüğünü Yaladı" veya "Ne oldu Apple, insanların elleri mi büyüdü haaaa" gibi laflara maruz kalan şirketin büyük ekran çıkartması yine alaya alınmasına neden olacaktır.
Bu yüzden bence büyük ekran işi zor gibime geliyor ama bakalım.
Zaman gösterecek...
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cyberfalcon 5 yıl
Şu apple iflas etse o kadar sevinirim ki. Tamam kaliteli ürünler çıkartıyor ama insanları sömürmesini de iyi biliyor. Aslında mobil bir işletim sisteminin android gibi değil iOS gibi olması gerektiğini düşünüyorum. Güç tüketimi düşük, watt başına işlem gücü yüksek. Ama müşterilerimi sadece ben sömüreceğim benden başkası sömüremez anlayışını hiç sevmiyorum. Bilgisayarlarını da sevmezdim. İnşaallah en kısa zamanda batar. Microsofta zamanında windowsun gücünü kullanarak tekelcilik yapıyorsun diye ne cezalar verdile. Bunun tekelciliğine karşı hiçbirşey yapmıyorlar.
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memocan4345 5 yıl
Microsoft fanı falan değilim öncellikle belirttim ,kimse k.bakmasın şuanda en hızlı sistem wp8 kullanmayanlar laf ebeliği yapmasın girin Youtube dan izleyin
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thestell 5 yıl
3000 tlden alıcıları görmek için sabırsızlanıyorum
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SahiNN1 5 yıl
alacağım ilk iPhone telefon olcak hayırlısıyla
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homeedition88 5 yıl
Ya bu IOS 1 GB ram isi fazla abartiliyor. 1GB ram ozellikle ipad de yetersiz kaliyor artik. Safari'den atmalar ve birden fazla sekme actiginiz zaman eski sekmeye geri dondugunuzde sekmenin bir daha yuklenmesi bir sorun. Ipad'leri zaten mail, web ve oyun icin kullanildigimizi dusunursek daha fazla ram konulmamasi buyuk sacmalik bence.
Ornegin berbat islemcisi olan ve kotu optimize edilmis Windows RT'ye ragmen Surface RT'de web deneyimi ipad'den cok daha iyi. Cunku 2GB rami ile istersen 6-7 sekme acip aralarinda gezin hic bir sekme otomatik kapanmiyor. (Tabi explorer'in durduk yere cokmelerini saymazsak :) )
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akgun2347 5 yıl
20nm işlemci için iyi olur ama pilin en azından ekran 4,3 inç için 2000 mah
4,7 yada 5 için 2400 olması lazım bu şekilde gelirse yeni işlemci verimliliği ile iyi olur benim için incelik o kadar önemli değil biraz kalın olsun pil olsun 8mm en iyisi
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shallipushthebutton? 5 yıl
Bana kalırsa yine 'telefonu elinize göre tasarladık' mottosu ile devam edip 4.3 inc bir ekran ile gelecektir. 4.7 büyük bir sıçrama ihtimal vermiyorum.
İşlemci konusunda Apple hiçbir zaman geri kalmadı. Gpu noktasında 'powervr' ile yaptıkları iş birliği hep o dönemin göreceli olarak en iyi gpu'su nu sundu. Bana kalırsa büyük bir başarı.
Birde ekran teknolojilerini daha da iyiye zorlarlarsa bence kusursuz olur.
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MegaWolt38 5 yıl
iPhone Air ismini verirler bence..
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