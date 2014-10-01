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TSMC ve ARM, 16nm FinFET teknolojisi ile ilk yongasını üretti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC ve ARM, 16nm FinFET teknolojisi ile ilk yongasını üretti

Yıl başlarında daha iyi performansı daha düşük enerji tüketimi ile sunmak amacıyla 16nm fabrikasyon sürecine sahip FinFET teknolojisine geçiş yapan Tayvanlı TSMC, ARM ile ilk örnekleri vermeye başladı. 

İkilinin geliştirdiği ilk örnek 64-bitlik çift çekirdekli bir ARM yongası oldu. Big.LITTLE tasarımında geliştirilen bu yongada bir adet Cortex-A53 ve bir adet Cortex-A57 çekirdeği bulunuyor. 

FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması.

Bu süreçte Cortex-A57 çekirdeği 2.3GHz en yüksek hıza kadar çıkabilirken, Cortex-A53 çekirdeği ise pek çok işlemde 75mW enerji tüketim değerlerine erişiyor. Bu rakam hedeflenenin neredeyse yarısı. Bu bakımdan enerji tüketimi de daha düşük değerlere iniyor. 

İkili gelecek yıl ise 16FF+ sürecine geçiş yapacak. Bu süreçte Cortex-A57 çekirdeği yüzde 11 hız artışı elde ederken, Cortex-A53 çekirdeği de küçük işlemler için yüzde 35 daha fazla enerji tasarrufu sunacak. 

ARM ve TSMC gelecek yıldan itibaren daha yüksek performans sunan ancak daha az güç tüketen big.LITTLE formunda yongasetlerinin mobil cihazlara güç vermesini bekliyor. Sektörden gelen bilgilere göre 16nm FF teknolojisini ilk olarak Maxwell tabanlı Tegra yongasetinde NVIDIA ve A9 yongasetinde Apple kullanacak. 

ARM yongaları henüz 28nm fabrikasyon süreci ile üretildiği için Intel'in 22nm Tri-gate sürecine göre biraz geride kalıyor. Ayrıca Intel önümüzdeki yıllarda 14nm fabrikasyon sürecini mobil Atom yongalarına da uygulayacak. 

Ancak 16nm FF sürecine geçiş yapması ARM'ın elini oldukça güçlendirecek ve Intel 14nm sürecine geçiş yapsa bile yapısal özellikleri nedeniyle başabaş mücadele edecek. Diğer bir dökümcü olan Samsung da 14nm FF teknolojisi için çalışmalar yapıyor ve bu trende katılması gecikmeyecektir.  

http://www.tomshardware.com/news/tsmc-arm-cortex-16ff-finfet,27795.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Amd yeni mimar yok yeni chipset yok ddr4 yok en yakın çıkardığı whql driver 4. Ayda çıkmış tek para kazanabileceği yer konsollar hala ne yapmaya çalışıyor belli değil
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BARIŞ55 4 yıl
Biz de üretebilsek keşke.

Tasarlamayı öğrenmeyi çok isterdim.

Anlayamıyorum bir türlü transistörlerin, mikro işlemcilerin yapılarını.
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1BilimAdamı 4 yıl
Bakalım optikişlemciler ne zaman çıkacak
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SEO-Uzmanı 4 yıl
asıl büyük sıçrama 11 nm den sonra gelecek bunlar ilk deneme beta mı dersin alfa mı dersin beta testermi olayım dersin :) nasıl istersen parası ile kobay olacak çok insan var nede olsa :D
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sinoka 4 yıl
Samsung ve Global Founders zaten bu 14nm üretiminde işbirliği içinde, yakın zamanda 14nm üretim sürecine geçecekler.
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Hasan07-36 4 yıl
Şu gelişmeler AMD'ye de yarasa süper olur. Yarıyor yaramasına ama geç oluyor. İlk üretimleri Apple, Qualcomm gibi şirketler yaptırıyor genelde. Zaten Apple'ın üretim miktarı tek başına fabrikanın kapasitesini zorluyor.
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