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TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu

İlk kez virüs saldırısı nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kalan döküm devi TSMC hızlı bir soruşturma başlattı. Yeni iPhone modellerinin arefesinde sıkıntı kapıda.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu

Döküm sektörünün gelir açısından lideri durumunda olan ve daha çok Huawei Kirin ve Apple A serisi işlemcileri üretmesi ile tanıdığımız TSMC zor günler geçiriyor. Yeni iPhone modellerinin arefesinde firma büyük bir virüs saldırısına uğradı.

En ciddisi

Cuma akşamı gerçekleşen saldırı sonucunda firma pek çok üretim tesisini kapatmak durumunda kaldı. Saldırının hacker tarafından yapılmadığı ifade ediliyor. Firma kapsamlı bir araştırma sonucunda tesisleri tekrar aktif edecek. Şimdilik birkaç fabrikanın incelendiği ve aktif edildiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Özelleştirilmiş AMD Fenghuang APU’su ortaya çıktı"

TSMC daha önce de virüs saldırısına maruz kalmıştı ancak ilk kez üretimi durduracak derecede bir saldırı söz konusu. Firma henüz saldırının nasıl bir etki yaptığını anlayabilmiş değil. Her fabrikanın farklı etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. En erken yarına ilk araştırma sonuçları gelmiş olacak.

Apple A12 yonga setini bir ay sonraya yetiştirmesi gereken TSMC’nin aksama yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. Eğer aksama olursa yeni iPhone modelleri stok sıkıntısı yaşayabilir zira ikinci bir dökümcü bulmak için zaman kalmadı.  

Bu durumda yeni iPhone modellerinin piyasaya çıkış tarihi etkilenmez ancak ikinci ve sonraki parti üretimlerde gecikme olabilir. Bu da haliyle 1 trilyon dolar değere ulaşan Apple’ı olumsuz etkileyecektir.

 

https://www.phonearena.com/news/Will-the-launch-of-the-2018-iPhone-models-be-delayed-by-a-computer-virus-that-attacked-TSMC_id107446 Yorum Yaz
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Virinom 10 ay en beğenilen
Haberi duyan bellek üreticileri:
"Vay bu bahane nasıl aklımıza gelmedi. Hemen GDDR6 üretim hatlarına virüs bulaştırın."
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crazy585858 10 ay
Artık sel basmıyor buda güzel...
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WmGMD 10 ay
Yine hangi donanıma zam gelecek bakalım.
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sniper23 9 ay
Yakında Donanım Haber'de sayfalar geç açılıyor diye fiyat yükseltmeye başlarlar.

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smart1978 9 ay
Samsung finanse etmis olabilir ;)
Son yillarda Samsung ile Qualcomm anlasmislardi ve tum Snapdragon islemcilerini uretimini Samsung yapmakta idi. Bu devir artik Snapdragon 855 ile bitmistir.
Kronolojik ele alirsak IPhone 6s deki Samsung uretimli 14 nm li Apple islemcilerindeki islemi verimsizligi ustelik Samsung 14 nm diye boburlenmisti o yillarda ama TSMC din 16 nm leri Apple islemcilerin batarya verimliligi Samsung uretimillere 2 saat fark atan testler ile calkandi ! Artik o yillardan bugune kadar kimse Samsung uretimli islemcileri almiyordu cihazi anca acip uygulamasi var oyle tespit edilebiliyordu .
Ingilzce kaynak ve gorseller :
cultofmac.com/...
reddit.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Apple hakli olarak Samsung ile islemci uretimini anlasmasini o donemden beri gunumuze kadar sonlandirmistir yanasmiyor ... Apple sutten agzi yanan yogurdu ufleyerek yer misal :)
Samsung nasil olduda teorikte nm sesi ufak olan batarya performansi daha verimlidiri PRATIKTE ters kose yapti sonucta sok edici ibretliktir.
Her yil Snapdragon islemcileri Samsung uretmesin diye umut etmistim ama kismet 5G li Snapdragon 850 lilere imis ... Qualcomm firmasi sonunda dogru adimini atti .
Samsung Apple gibi bir musterisini kaybetmisken bir de son darbe Qualcomm dan gelmistir ...
Samsung bu isin arkasindadir elbette elleri tutan masa eldiven misali ...
Bu olayda supheli yuksek ihtimalle Samsung tur ... Kimse Apple filan da diyemez :)
Peki Samsung neden bu istedir ?
Samsung klasik Nisan da satisa sundugu Galaxy S serileri artik yeni adla mi olur bilmez rakam olarak bitti 2 haneli sayilar da tuhaf olacaktir ( neyse :) ... )
Samung kendisi urettigi icin tekelcilik yapip ilk parti uretimlileri hep kendisine rezerve etmistir ve rakip firmalarina firsat vermeyerek yani ayni donemde hatta daha erken uretim firsati varken engellemistir Samsung bazi firmalar LG gibi geleneksel amiral gemisi satis tarihleri Samsung tan once olmasi ile LG gibi firmalar da mecbur eskimis islemcileri kullanmisti ...
Peki Snapdragon 855 i TSMC uretmesi ile ne olacak : Hic olmazsa Ocak ta veya 2018 sonlarina dogru piyasada Snapdragon 855 li cihazlari gorecegiz ... Lenovo Motorola bildigim kadariyla ilklerden olacak 2018 sonuna dogru herkesin elinde olacak ...
Samsung artik yeni amiral cihazlarini Ocak ta satisa sunmazsa rekabeti kaybedecektir yani yeni amiral cihazlarini erkene almak zorunda . Note10 gibi veya adi S serisi ile birlestirilp S9 Plus serisi sonlandirilip Note9 un halefini de Ocak ta piyasaya sunmazsa Samsung ciddi kan kaybedecektir cunku Note9 orjinal satilacak kutusu ile sizdirildi bataryasi biraz artmis olsa da esasli hizli sarji desteklemesi ve S0 Plus un biraz gelistirilmis hali olmasi yuzunden ozellikle kamerasi donanimsal olarak ayni olmasi ile pek kimse Note9 a ragbet gostermeyecektir olay yeni eklene %20 zam ve Dolarin 5 i gecmesi degildir genel olarak kuresel capta ...
Iphone X teki yenilikler Samsungta hic yok AMOLED dezavantajlarini ortam isik tonlamasina gore ekran renktonu surekli kalibre etme ozelligi olmamasi ve gecen yilin Iphone X in ustun 3 boyutlu 30 bin kizilotesi yuz taramasi ile mimiklere varan hasassiyette animojiler ve bu teknolojinin sundugu imkanlar gerek eglence gerek baska alanlarda vs Samsung S9 Plus ve S9 ta inatla koymamasi ve buna Note9'da da devam ettirmesi ile Note9 ciktiginda tam bir hayal kirikligi olacaktir ...
Exynos 9810 batarya verimsizligi de ortada ... Bu yuzden Note9 a 4000 mah batarya ile gelecek amac daha fazla kullanim icin degil enerji tuketiminde verimsizligi S9 Plus ve S9 ta sabit olan uzmanlarca da dile getirilen hatta raporlana detayli testlerle de ayrica sunulmasina ragmen Samsung olayi sadece kompanze etme odakli 4000 mah batarya cikarmak zorunda kalmistir ! Yoksa biz ne yapalim yuksek batarya ama islemcisi gpu su su gibi bataryayi verimsizce tuketiyorsa . Net pratiksel gunluk kullanimda bir avantaji kazaniminiz olmayacaktir . Yazilimsal optimizasyonlar ile biryere kadar . Android 9.0 ciktiginda yine asiri guc tuketimi olacak ama Sanpdragon 845 li varyanti aksine daha verimli olacaktir. O yuzden illa Note9 almak isteyen elinde Note8 dahi olsa kisisel tavsiyem Snapdragon modeli alinmasidir ...
Konuyu fazla dallandirdim ama bence bu iste Samsung un parmagi yuksek ihtimalle vardir ...
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Kefelon 9 ay
Sel ve yangına update gelmiş.
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Quard 10 ay
Bu "virüs" haberine inanmıyorum.Bunun altından bir şeyler çıkacak ama olan yine telefonu alacaklara olacak gibi..
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WmGMD 10 ay
Yine hangi donanıma zam gelecek bakalım.
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sahmat_78 10 ay
Reklamlar başladığına göre yeni iPhone lar geliyor.
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ONY86 10 ay
ay ay ayfon ay ay ay.zam kapıda desene
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KalemKolik 10 ay
Samsung yapmıştır. :) a13 samsung için hayırlı olsun.
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crazy585858 10 ay
Artık sel basmıyor buda güzel...
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Virinom 10 ay en beğenilen
Haberi duyan bellek üreticileri:
"Vay bu bahane nasıl aklımıza gelmedi. Hemen GDDR6 üretim hatlarına virüs bulaştırın."
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