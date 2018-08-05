TSMC virüs saldırısına uğradı, pek çok tesiste üretim durdu

Döküm sektörünün gelir açısından lideri durumunda olan ve daha çok Huawei Kirin ve Apple A serisi işlemcileri üretmesi ile tanıdığımız TSMC zor günler geçiriyor. Yeni iPhone modellerinin arefesinde firma büyük bir virüs saldırısına uğradı.

En ciddisi

Cuma akşamı gerçekleşen saldırı sonucunda firma pek çok üretim tesisini kapatmak durumunda kaldı. Saldırının hacker tarafından yapılmadığı ifade ediliyor. Firma kapsamlı bir araştırma sonucunda tesisleri tekrar aktif edecek. Şimdilik birkaç fabrikanın incelendiği ve aktif edildiği belirtiliyor.

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TSMC daha önce de virüs saldırısına maruz kalmıştı ancak ilk kez üretimi durduracak derecede bir saldırı söz konusu. Firma henüz saldırının nasıl bir etki yaptığını anlayabilmiş değil. Her fabrikanın farklı etkilenmiş olabileceği belirtiliyor. En erken yarına ilk araştırma sonuçları gelmiş olacak.

Apple A12 yonga setini bir ay sonraya yetiştirmesi gereken TSMC’nin aksama yaşayıp yaşamayacağı merak konusu. Eğer aksama olursa yeni iPhone modelleri stok sıkıntısı yaşayabilir zira ikinci bir dökümcü bulmak için zaman kalmadı.

Bu durumda yeni iPhone modellerinin piyasaya çıkış tarihi etkilenmez ancak ikinci ve sonraki parti üretimlerde gecikme olabilir. Bu da haliyle 1 trilyon dolar değere ulaşan Apple’ı olumsuz etkileyecektir.