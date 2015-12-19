TSMC'nin, 5nm süreci için hazırlıkları başladı





Yarı iletken sektöründe üretim süreci konusundaki çalışmalar hız kazandı ve geçmişte olduğundan çok daha gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkıyor. Bir dönem 40nm, 28nm gibi iki haneli rakamları telaffuz ederken artık tek haneli rakamlara doğru yürüyoruz.





Döküm sektörünün lideri konumunda olan TSMC, önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde 5nm üretim sürecine geçmeyi planladığını duyurdu. Uzun dönemli bir plan içerisine dahil edilen 5nm süreci için 2014-2019 tarih aralığı veriliyor. Çalışmalar sonuç verirse en geç 2019 yılında 5nm sürecine tanık olacağız.





Future Major Project adındaki proje içerisinde yer alan çalışmalarda, sürecin önündeki en büyük engellerden birisinin de kaldırılmasına çalışılıyor. 10nm sürecinin altına inebilmek için uzmanlar standart silikon maddesinin yerine farklı bir karışım kullanılması gerektiğini belirtiyordu.





Çalışmalarda saf silikon yerine silikon-germanyum karışımını temel alan yapraklardan kullanılıyor ve teorik olarak 20 milyar transistör barındıran mikro işlemcilere kapı açılıyor. Bu rakam günümüzdeki işlemcilerin neredeyse 4 katı. Karşılaştırmak gerekirse bir DNA dizisinin çapı 2.5nm civarında.





Bu sürece gelmeden önce önümüzde 7nm ve 10nm süreçleri bulunuyor. TSMC, gelecek yılın başlarında 10nm üretim sürecinin örneklemesine başlayacak. İşler yolunda giderse 2016 sonlarında 10nm süreci ile hacimli üretime başlamayı planlıyor. 2017 yılında ise TSMC, 7nm üretim sürecinin hazırlıklarına başlayacak.





Yongaların daha az yer kaplamasını, aynı enerji tüketiminde daha fazla performans göstermesini sağlayacak olan gelişmiş üretim süreçleri için diğer firmaların da hazırlıkları devam ediyor. Rekabette geri kalmamak adına çalışmalarını yoğunlaştıran Samsung, GlobalFoundries gibi dökümcüler hemen hemen aynı takvim üzerinde yol almaya gayret ediyor. Gelecek yıl sonlarında veya 2017 başlarında 10nm süreci planlanırken, 2017 sonrası için de 7nm ve 5nm süreçleri hedefleniyor.

http://hexus.net/business/news/components/88991-tsmc-starts-work-5nm-process/