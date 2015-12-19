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TSMC'nin, 5nm süreci için hazırlıkları başladı

Üretim süreçlerinin geliştirilmesi konusunda dökümcüler arasında kıyasıya bir yarış başladı. Daha düne kadar çift haneli rakamları görürken, artık tek haneli rakamlardayız.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TSMC'nin, 5nm süreci için hazırlıkları başladı


Yarı iletken sektöründe üretim süreci konusundaki çalışmalar hız kazandı ve geçmişte olduğundan çok daha gelişmiş teknolojiler karşımıza çıkıyor. Bir dönem 40nm, 28nm gibi iki haneli rakamları telaffuz ederken artık tek haneli rakamlara doğru yürüyoruz. 

Döküm sektörünün lideri konumunda olan TSMC, önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde 5nm üretim sürecine geçmeyi planladığını duyurdu. Uzun dönemli bir plan içerisine dahil edilen 5nm süreci için 2014-2019 tarih aralığı veriliyor. Çalışmalar sonuç verirse en geç 2019 yılında 5nm sürecine tanık olacağız. 

Future Major Project adındaki proje içerisinde yer alan çalışmalarda, sürecin önündeki en büyük engellerden birisinin de kaldırılmasına çalışılıyor. 10nm sürecinin altına inebilmek için uzmanlar standart silikon maddesinin yerine farklı bir karışım kullanılması gerektiğini belirtiyordu. 

Çalışmalarda saf silikon yerine silikon-germanyum karışımını temel alan yapraklardan kullanılıyor ve teorik olarak 20 milyar transistör barındıran mikro işlemcilere kapı açılıyor. Bu rakam günümüzdeki işlemcilerin neredeyse 4 katı. Karşılaştırmak gerekirse bir DNA dizisinin çapı 2.5nm civarında. 

Bu sürece gelmeden önce önümüzde 7nm ve 10nm süreçleri bulunuyor. TSMC, gelecek yılın başlarında 10nm üretim sürecinin örneklemesine başlayacak. İşler yolunda giderse 2016 sonlarında 10nm süreci ile hacimli üretime başlamayı planlıyor. 2017 yılında ise TSMC, 7nm üretim sürecinin hazırlıklarına başlayacak. 

Yongaların daha az yer kaplamasını, aynı enerji tüketiminde daha fazla performans göstermesini sağlayacak olan gelişmiş üretim süreçleri için diğer firmaların da hazırlıkları devam ediyor. Rekabette geri kalmamak adına çalışmalarını yoğunlaştıran Samsung, GlobalFoundries gibi dökümcüler hemen hemen aynı takvim üzerinde yol almaya gayret ediyor. Gelecek yıl sonlarında veya 2017 başlarında 10nm süreci planlanırken, 2017 sonrası için de 7nm ve 5nm süreçleri hedefleniyor.  

http://hexus.net/business/news/components/88991-tsmc-starts-work-5nm-process/ Yorum Yaz
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khaos 3 yıl en beğenilen
samsung 14 nm sürecinde 6 aydan fazla öndeyken şimdi nasıl oldu da tsmc nin gerisine düştü ve "aynı takvimde yol almaya gayret eder" hale geldi?
kusura bakmayın ekrem bey muhtemelen bu sitede haberleri taraflı/güvenirliği şüpheli ayrıca bir de üstüne bir de kişisel yorumlarıyla haberleri "taraflı" hale getirmekte sizin üzerinize editör(!) yok! işin ilginç tarafı 10 nm için ilk anlamda IBM haberde işaret edilir samsung'dan hiç bahsedilmezken Ekrem bey IBM i görmezden gelip haberde adı bile geçmeyen samsung'u kendince habere katmış
samsung 14 nm sürecinde 6 aydan fazla öndeyken şimdi nasıl oldu da tsmc nin gerisine düştü ve "aynı takvimde yol almaya gayret eder" hale geldi?kusura ba...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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fthkn 3 yıl
0 nm sürecinde artık işlemciye gerek kalmayacak mı?
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OverClocK1ng 3 yıl
"Uzun dönemli bir plan içerisine dahil edilen 5nm süreci için 2014-2019 tarih aralığı veriliyor."
Ben de sınırsız şarjla giden elektrikli arabalar için 1950-2050 tarih aralığı veriyorum.
Daha haberi okurken kendi kendime "Ahaaaa, bunu yazan kesin Ekrem71 dir" diyorum.
Neden acaba...
"Uzun dönemli bir plan içerisine dahil edilen 5nm süreci için 2014-2019 tarih aralığı veriliyor."Ben de sınırsız şarjla giden elektrikli arabalar için 1950-...
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V4LKyR 3 yıl
Ben 5nm işlemcilerin üretilebileceğine pek sıcak bakmıyorum, 5nm inanılmaz küçük bir değer. Şaka mısın TSMC.
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fthkn 3 yıl
Türkiye de işlemci fabrikası açıyordu noldu duyan var mı? 80 nm'den başlayacaklarmış. Tuğla boyutunda işlemciler ile traktör işlemcisi üreteceklermiş. :D
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cnr.kh 3 yıl
Xtrud
Samsung uçacakmış... 14nmsi tmsc nin 16nmsinden daha verimsiz olan Samsung... Bkz: İphone 6S işlemcileri...

daha performanslı demek istedin galiba, samsung işlemciler geekbench scorunda sadece geride kalıyor, aslında batarya da da aynılar, kullanım videoları var, iki işlemcide aynı gidiyor sadece sentetik testlerde geri kalıyor. diğer yönden işlemci skorlarında önde zaten, incelemeleri iyi oku, böyle bilmeden yorumlar yapmayalım.
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mu5tafa 3 yıl
Samsung un da atılım yapması gerek artık. Ama adamlar zaten 1 yıl öndeydi. Haberde taraf tutuluyor.
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Xtrud 3 yıl
Samsung uçacakmış... 14nmsi tmsc nin 16nmsinden daha verimsiz olan Samsung... Bkz: İphone 6S işlemcileri...
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FlyingUnderpants 3 yıl
2020 yılında, internet bağlantı hızlarını uçacağını varsayarsak, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik gibi gelişmelerle dünya tamamen digital'e teslim olacak.
Gündelik hayatta işe gidip eve gelmek dışında yaşam tamamen online olacak.
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berkcombil 3 yıl
Bu gelişen üretim teknolojileriyle ilgili konularda darısı 10 nm'nin başına vs. diye yazanları,ametaller 12 nm'nin altında özelliklerini kaybeder,cahil vb.diye topa tutarlardı.Şimdi ne değişti de 5nm mümkün görünüyor?
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mesincır 3 yıl
Farklı şirketlerin işlemcilerini nm ile karşılaştırmak doğru değil. Çünkü bunun bir standardı yok. Neresini nasıl ölçtükleri önemli. Örneğin Intelin 14nm çipi Samsungun 14 nm sinden küçük. Şurada detaylıca İnteli anlatmışlar:
tomshardware.com/...
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umut_baris 3 yıl berkcombil
berkcombil

Bu gelişen üretim teknolojileriyle ilgili konularda darısı 10 nm'nin başına vs. diye yazanları,ametaller 12 nm'nin altında özelliklerini kaybeder,cahil vb.diye topa tutarlardı.Şimdi ne değişti de 5nm mümkün görünüyor?

Germanyum katkılı diyor ama? Germanyum metal değil miydi?
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LORDTEK 3 yıl
5nm süreci için 2014-2019 tarih aralığı veriliyor.

Bu ne demek?
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zdniz 3 yıl
rakip olmasa yan gelip yataçak firmaların başında gelir bu tmsc yıllarca 28 nm kaldı samsung olmasaydı hala 28 deydiler
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BekirTemel 3 yıl
darısı 1 nm ye.
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