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TTNET Akıllı Araç Çubuğu'yla kota ve fatura bilgileri daha kolay takip edilebilecek

TTNET, kullanıcılarının ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmesi için hazırladığı TTNET Akıllı Araç Çubuğunu duyurdu.
8 yıl
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, kullanıcılarının ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmesi için hazırladığı TTNET Akıllı Araç Çubuğunu duyurdu.

Internet tarayıcılarının sunduğu Toolbar desteğine üzerine hazırlanan hizmet sayesinde TTNET aboneleri, kota ve internet kullanım bilgilerine (son 6 aylık dönem), fatura tutarlarına ve detaylarına, servis ve kampanyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

TTNET Akıllı Araç Çubuğunu kullanarak bu tür TTNET hizmetlerinin dışında Google, Yahoo ve Bing gibi önemli arama motorları üzerinden doğrudan arama yapabilirsiniz.

TTNET Akıllı Araç Çubuğu'na buradan ulaşabilirsiniz


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imperial crusader 8 yıl en beğenilen
ttnet i gören küfür etmeden duramıyor işte müşteri memnuniyeti
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pandoras 8 yıl
TTNET Allah senin cezanı versin bizden haksız aldığın paralar elbet biryerinden çıkar.
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DH Misafiri 8 yıl
amanın ttnet kaçın.... :)
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DH Misafiri 7 yıl
Sömürün bakalım halkı.Her ay ödediğim faturaları hesaba dökünce servet dökmüşüm TTnet e yahu.Uyuz olsunlar da kaşıyacak tırnakları olmasın inşallah
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Volkanbaba 7 yıl
Kotaları kaldıralım diye uğraşacaklarına giderler kota takip zımbırtısı yaparlat.Yurtiçinde yatırım yapmazlar avrupada bilmem kaç km fiber alırlar.Seviyorum ben bu şirketi.
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DH Misafiri 7 yıl
bu cubugun ucreti ne kadar kac tl ucret veriyor kullanıyımmı bunun?
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DH Misafiri 7 yıl
yaa teknik ekip uyuyor mu yaa su toolbarı üç gündür indirmeye çalışyıyorum ama bir türlü indiremedim yardımcı olursanız sevinirim...
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metinyap 7 yıl
sakat arkadaşım bu program enteresan bir sözleşme var. yani öyle bi yetki veriyosunuzki ttnet ne isterse yapar gibi.sözleşmeyi okuyun derim üşenmeyin bi okuyun.
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séquestre 7 yıl
TTnet sen olmasan napıcaz :)
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mehmetgirgin 7 yıl
hala kota uygulaması olması saçma. kim ne derse desin gelişiyoruz diyoruz 3 dünya ülkelerinde bile internet daha ucuz ve kota denen şey yok.
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xiamio19 7 yıl
Arkadaşlar benim sınırsız gerek yok
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DH Misafiri 8 yıl
yeterrrrrrrrrrrr.artık ttnet için daha fazla bekliyemiyeceğim.sorunumu bildirmeme rağmen hala sorunumu çözmüyorlar.ttnet yakın zamanda mahkemeye verilir. Bundan çok eminiiimmmm
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umitclk 8 yıl
.
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ayhand28 8 yıl
bana verdiği hizmetten memnunum..8 mb tam hız alıyorum. fakat genel olarak sorun yaşıyor kullanıcılar.
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alacakll 8 yıl
ttnet reklamını gördüm dedim kimse yorum yapmaz hatta girmemiştir bile dedim ama malesef görüyorumki konuya dalıp yorum yazmışsınız.gene "reklamın kötüsü olmaz" cümlesine yenik düşmüssünüz.
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wıtchkıng 8 yıl
Tamam TTNET kazık felan filan fiyatlandırıyorda kim tekel olsa aynısını yapardı. Karşısına ciddi bir firma çıkana kadar bizde kotalı+dünya kadar parayı verecez. Ve Çin'de internet çökmüyorda bizde mi çökecek internet kotayı bol bol verince veya başka ülkede?
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