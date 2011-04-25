TTNET Akıllı Araç Çubuğu'yla kota ve fatura bilgileri daha kolay takip edilebilecek

TTNET, kullanıcılarının ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilmesi için hazırladığı TTNET Akıllı Araç Çubuğunu duyurdu.

Internet tarayıcılarının sunduğu Toolbar desteğine üzerine hazırlanan hizmet sayesinde TTNET aboneleri, kota ve internet kullanım bilgilerine (son 6 aylık dönem), fatura tutarlarına ve detaylarına, servis ve kampanyalara kolayca ulaşabilirsiniz.

TTNET Akıllı Araç Çubuğunu kullanarak bu tür TTNET hizmetlerinin dışında Google, Yahoo ve Bing gibi önemli arama motorları üzerinden doğrudan arama yapabilirsiniz.

TTNET Akıllı Araç Çubuğu'na buradan ulaşabilirsiniz