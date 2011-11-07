TTNET Ana Sponsorluğunda Digital Age Yaratıcılık Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bir dönemin gazete, dergi, tv, radyo ve billboardlarında görmeye alıştığımız reklam geleneği, internetin hayatımızda daha çok yer edinmesiyle dijital platforma doğru kaymaya başladı. Geleneksel reklamcılığın aksine dijital reklamcılık, yeni fikir ve projelere daima açık ve ilgi çekici projeler de büyük başarı yakalayabiliyor.





TTNET ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen Digiral Age Yaratıcılık Ödülleri de dijital pazarlama alanında parlak firikleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. 1 Temmuz 2010 - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında yurtiçi veya yurtdışında ilk kez yayınlanmış ya da uygulanmış olan özgün çalışmaların değerlendirildiği yarışmaya toplam 345 proje başvurusu gerçekleşti.





Yaratıcılıkta sınır tanımayan dijital pazarlama fikirlerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Digital Age Yaratıcılık Ödülleri, 3 Kasım akşamı Hyatt Regency Hotel'de gerçekleşen ödül töreninde sahiplerini buldu.





Toplam 22 kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende büyük ödülü Greenpeace Akdeniz için yapılan "Seninki Kaç Santim" çalışması ile V For Viral aldı. Yarışmada yılın dijital reklamvereni Efes Türkiye, yılın dijital ajansı Rabarba, yılın dijital girişimi ise Trendyol oldu.





Gamester'ın geliştirdiği Townster'da yer alan TTNET oyun içi reklam entegrasyonu, "En Yaratıcı Oyun İçi Uygulamalar" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.





Kategori dallarına göre birincilerin listesi ise aşağıdaki gibi belirlendi:





En Yaratıcı Web Siteleri Birincisi Lay's ile Wanda Digital

En Yaratıcı Mobil Siteler Birincisi Süpercan Oyun Mobil Sitesi ile Bona Digital

En Yaratıcı Mikro Siteler Birincisi Bu Sene O Sene ile C-Section

En Yaratıcı Banner'lar ve Diğer Rich Medya Uygulamaları Birincisi Turkcell Hayat Paylaşınca Güzel Video Take Over ile Rabarba

En Yaratıcı Sosyal Medya Uygulamaları Birincisi Seninki Kaç Santim ile V For Viral

En Yaratıcı Advergame'ler Birincisi Akbank Kur& Yönet ile 41!29?

En Yaratıcı Oyun İçi Uygulamalar Birincisi TTNET Townster Oyun-içi Reklam ile Gamester

En Yaratıcı Viral Kampanyalar Birincisi Garanti Mortgage Hızlı& Kolay Taşın Viralleri ile Rabarba

En Yaratıcı Mobil Kampanyalar Birincisi Monopoly Çılgınlığı Burger King'de ile Pharos

En Yaratıcı Marketing Amaçlı Mobil Aplikasyonlar Birincisi Hangi Kampanya ile TMOB ve Madebycat

En Yaratıcı Dijital Medya Kullanımı Birincisi Seninki Kaç Santim ile V For Viral

En Yaratıcı Email Marketing Çalışmaları Birincisi İnternet Bankacılığını Kullanmayan Son İnsan ile Rabarba

En Yaratıcı Arama Motoru Temelli Çalışmalar Birincisi Tatil Sepeti Arama Motoru Reklamcılığı Stratejisi ile ROILAB

En Yaratıcı Diğer Dijital Çözümler (İndirilebilir Ekran Koruyucular, Masaüstü Araçları vs.) Birincisi Fresh News ile Kompüter

En Yaratıcı Dijital Merkezli Entegre Dijital Kampanyalar Birincisi Dikkat! Kızlar Üstüne Düşecek ile Rabarba

En Yaratıcı Ufuk Açan Dijital Fikirler Birincisi Adidas Digital Graffiti ile Dreamcatcher Event & Marketing

En Yaratıcı Reklam Metni Birincisi Efes Pilsen One Love 10.Yıl İstatistikleri ile V For Viral

En Yaratıcı Müzik/Ses Tasarımı Birincisi Vodafone FreeZone Klibe Katıl ile C-Section

En Yaratıcı İllüstrasyon ve Grafik Tasarım Birincisi Efsane Tekirdağ ile 41!29? ve McCann Erickson İstanbul

En Yaratıcı Animasyon Birincisi Süper Güçlerim Olsa Oyunu ile Manadigital

En Yaratıcı Arayüz ve Yönlendirme Yapısı Birincisi Miller web sitesi ile Kompüter

En Yaratıcı Video Birincisi Garanti Mortgage Hızlı ve Kolay Taşın Viralleri ile Rabarba