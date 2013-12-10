TTNET ve Vitamin yeni bir karne kampanyasına başladı





Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden TTNET ve çevrimiçi eğitim portalı Vitamin, başarılı öğrenciler için yeni bir karne hediyesi kampanyasına başladı.





Kampanya kapsamında TTNET abonesi olan Vitamin kullanıcıları arasından, 16 Ocak 2013 tarihine kadar en yüksek Vitamin Puanı toplayan 15 öğrenci, Samsung dizüstü bilgisayar kazanacak.





Kampanyaya katılma şartı ise 4, 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisi olmak ve 16 Ocak tarihine kadar Vitamin ile ders çalışarak en yüksek Vitamin Puanı'nı biriktirmek şeklinde sıralanıyor. Bu sınıflarda ilk üçe girenler dizüstü bilgisayar ödülünü kazanacak. Hediye kazanan öğrenciler, sosyal medyada ilan edilecek.