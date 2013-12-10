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TTNET ve Vitamin yeni bir karne kampanyasına başladı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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TTNET ve Vitamin yeni bir karne kampanyasına başladı

Türkiye'nin önde gelen iletişim ve altyapı şirketlerinden TTNET ve çevrimiçi eğitim portalı Vitamin, başarılı öğrenciler için yeni bir karne hediyesi kampanyasına başladı. 

Kampanya kapsamında TTNET abonesi olan Vitamin kullanıcıları arasından, 16 Ocak 2013 tarihine kadar en yüksek Vitamin Puanı toplayan 15 öğrenci, Samsung dizüstü bilgisayar kazanacak.

Kampanyaya katılma şartı ise 4, 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisi olmak ve 16 Ocak tarihine kadar Vitamin ile ders çalışarak en yüksek Vitamin Puanı'nı biriktirmek şeklinde sıralanıyor. Bu sınıflarda ilk üçe girenler dizüstü bilgisayar ödülünü kazanacak. Hediye kazanan öğrenciler, sosyal medyada ilan edilecek.

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programmer_onur 5 yıl en beğenilen
Azıcık "vicdanlı ve Allah'tan korkan bir kurum" olma kampanyası düzenlesinler tüm desteğimi veririm.
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DH Misafiri 5 yıl
Karne hediyesi oyun.
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Schnitter 5 yıl
Ttnet önce adam gibi hizmet versin, şehir merkezinde oturuyoruz 8 megabit sınırsız internetimiz var güya 4 megabit kullanıyoruz, neymiş efendim santrale uzakmışız. Dünyanın parasını almayı biliyorlar ama yap birkaç tane daha santral arkadaş, madem altyapın yok insanları mağdur etme bari.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
inş batarsınız
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Tekno moomce 5 yıl
TTnet önce sınırsız internet vermeyi öğrensin sonra da uploadı yükseltsin en sonunda da şu pingleri düzeltsin her yılı başı zam yapmaktan da vazğeçsin
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BarGoS 5 yıl
Bende yaw he he diyenlerdenim ttnet , kusura bakma.Hayatımda bu kadar sevilmeyen bir şirket , oluşum görmedim.Etraftaki bir kişide hakkında iyi konuşsa keşke.
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ardarda45 5 yıl
yaw he he ttnet
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BlackBeasT 5 yıl
Vitaminsiz TTnet
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Umutcan 5 yıl
TTnet ismini duyunca bile midem bulanıyor, tekel olmasa batacak bir şirket. Bu kadar kötü imajı olan çok firma yoktur.
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ssbrutality 5 yıl
Canı Cehenneme..
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magicool 5 yıl
nokia gibi bi firmabile bataga saplandı,darısı sizin başınıza ttnet,bukadar insanın nefreti elbet yakanıza yapışır

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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bir kağıt göndermişler 2014 Ocak ta net limitsiz 73 TL olacak diye.Zaten normalde 69 dan aşağı fatura gelmiyordu bize.Uzun yorumun kısası tekel olmanın faydaları.
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Srcn81 5 yıl
Vitamin neymiş Ttnet önce adam gibi internet hizmeti versin.
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Guest-8DA7E2B07 5 yıl
Vitamin puan ne la dümbelekler diye sorarlar adama
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RoadSing3r 5 yıl
Tamamen gösteriş kanımca, çaldıklarının yanında böyle bir uygulamanın amacı sadece şirket imajını düzeltmeye yöneliktir.
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dockhanger 5 yıl
allah ttnet i bildiği gibi yapsın .net
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programmer_onur 5 yıl
Azıcık "vicdanlı ve Allah'tan korkan bir kurum" olma kampanyası düzenlesinler tüm desteğimi veririm.
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