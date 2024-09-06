Vodafone'lulara 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye

Kimler yararlanabilir?
“3 ay Amazon Prime üyeliği Vodafone’dan” ismi verilen kampanyadan belirli müşteriler yararlanabiliyor. Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alarak Red, FreeZone veya Bütçe Dostu tariflerine katılan yeni Vodafone müşterileri 3 aylık Amazon Prime üyeliği elde edebilecek. Mevcut Vodafone müşterilerinden ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifesi ile yenileyen müşteriler 3 Aylık Amazon Prime üyeliği hediyesi kazanacak. Kampanyayı kullanabilmek için mobil ödeme özelliğini aktif etme zorunluluğu bulunuyor.
3 Ay Amazon Prime hediyesi nasıl alınır?
- Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alan müşteriler Red, Freezone veya Bütçe Dostu tarifelerinden birini seçebilir. Mevcut Vodafone müşterileri ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifelerine geçirerek kampanyaya katılmaya hak kazanacak.
- Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Eğlence menüsüne girerek “İzle Eğlen” kategorisine tıklayın. “İlk 3 ay Vodafone’dan Amazon Prime” kampanyasına tıklayın. “Üyelik adımlarına geç” butonuna dokunun.
- Mobil ödeme servisini aktif edin ve “Devam Et” butonuna tıklayın.
- SMS doğrulama işlemlerini tamamlayın.
- “Amazonda aktive et” butonuna dokunun. Amazon hesabınıza giriş yapın. Tüm bu işlemlerin ardından Prime üyeliğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.
- Üyeliğinizi iptal etmezseniz 3'üncü ay sonrasında Prime üyeliği için hesabınızdan 39 TL çekilecek. Ödeme alınmasını istemiyorsanız 3’üncü ayda üyeliğinizi iptal etmeyi unutmayın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.