Vodafone'lulara 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye

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Tam Boyutta Gör Vodafone yeni başlattığı kampanya ile müşterilerine 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye ediyor. Aylık 39 TL olan Amazon Prime üyeliğini 3 ay ücretsiz kullanarak 117 TL’lik avantaj elde edebilirsiniz.

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Kimler yararlanabilir?

“3 ay Amazon Prime üyeliği Vodafone’dan” ismi verilen kampanyadan belirli müşteriler yararlanabiliyor. Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alarak Red, FreeZone veya Bütçe Dostu tariflerine katılan yeni Vodafone müşterileri 3 aylık Amazon Prime üyeliği elde edebilecek. Mevcut Vodafone müşterilerinden ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifesi ile yenileyen müşteriler 3 Aylık Amazon Prime üyeliği hediyesi kazanacak. Kampanyayı kullanabilmek için mobil ödeme özelliğini aktif etme zorunluluğu bulunuyor.

3 Ay Amazon Prime hediyesi nasıl alınır?

Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alan müşteriler Red, Freezone veya Bütçe Dostu tarifelerinden birini seçebilir. Mevcut Vodafone müşterileri ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifelerine geçirerek kampanyaya katılmaya hak kazanacak. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Eğlence menüsüne girerek “İzle Eğlen” kategorisine tıklayın. “İlk 3 ay Vodafone’dan Amazon Prime” kampanyasına tıklayın. “Üyelik adımlarına geç” butonuna dokunun. Mobil ödeme servisini aktif edin ve “Devam Et” butonuna tıklayın. SMS doğrulama işlemlerini tamamlayın. “Amazonda aktive et” butonuna dokunun. Amazon hesabınıza giriş yapın. Tüm bu işlemlerin ardından Prime üyeliğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Üyeliğinizi iptal etmezseniz 3'üncü ay sonrasında Prime üyeliği için hesabınızdan 39 TL çekilecek. Ödeme alınmasını istemiyorsanız 3’üncü ayda üyeliğinizi iptal etmeyi unutmayın.

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