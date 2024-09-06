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    Anlık Bildirim

    Vodafone'lulara 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye

    Vodafone, müşterilerine 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye ediyor. 3 ay Amazon Prime üyeliği kampanyası hakkında detaylar haberimizde.                              
    Vodafone'lulara 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye Tam Boyutta Gör
    Vodafone yeni başlattığı kampanya ile müşterilerine 3 ay Amazon Prime üyeliği hediye ediyor. Aylık 39 TL olan Amazon Prime üyeliğini 3 ay ücretsiz kullanarak 117 TL’lik avantaj elde edebilirsiniz.

    Kimler yararlanabilir?

    “3 ay Amazon Prime üyeliği Vodafone’dan” ismi verilen kampanyadan belirli müşteriler yararlanabiliyor. Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alarak Red, FreeZone veya Bütçe Dostu tariflerine katılan yeni Vodafone müşterileri 3 aylık Amazon Prime üyeliği elde edebilecek. Mevcut Vodafone müşterilerinden ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifesi ile yenileyen müşteriler 3 Aylık Amazon Prime üyeliği hediyesi kazanacak. Kampanyayı kullanabilmek için mobil ödeme özelliğini aktif etme zorunluluğu bulunuyor.

    3 Ay Amazon Prime hediyesi nasıl alınır?

    1. Hattını Vodafone’a taşıyan veya yeni hat alan müşteriler Red, Freezone veya Bütçe Dostu tarifelerinden birini seçebilir. Mevcut Vodafone müşterileri ise tarifesini Red veya Uyumlu tarifelerine geçirerek kampanyaya katılmaya hak kazanacak.
    2. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden Eğlence menüsüne girerek “İzle Eğlen” kategorisine tıklayın. “İlk 3 ay Vodafone’dan Amazon Prime” kampanyasına tıklayın. “Üyelik adımlarına geç”  butonuna dokunun.
    3. Mobil ödeme servisini aktif edin ve “Devam Et” butonuna tıklayın.
    4. SMS doğrulama işlemlerini tamamlayın.
    5. Amazonda aktive et” butonuna dokunun. Amazon hesabınıza giriş yapın. Tüm bu işlemlerin ardından Prime üyeliğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.
    6. Üyeliğinizi iptal etmezseniz 3'üncü ay sonrasında Prime üyeliği için hesabınızdan 39 TL çekilecek. Ödeme alınmasını istemiyorsanız 3’üncü ayda üyeliğinizi iptal etmeyi unutmayın.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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