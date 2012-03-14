TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Günümüzde sıklıkla kullanılan ve mobil cihazlarda alternatif depolama çözüm imkanı da sunan bulut depolama çözümlerinin ülkemizdeki örneklerinden biri olan TTNET NETDISK, Android işletim sistemli telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu.
NETDİSK Mobil uygulaması ile Android tabanlı cep telefonu ve mobil cihazlardan NETDİSK’e ulaşmak, bu cihazlar üzerinden veri depolamak, dosya indirmek ve paylaşmak mümkün hale geliyor. NETDİSK 1 GB, NETDİSK 50 GB ve NETDİSK SINIRSIZ kullanan müşteriler, uygulamayı Google Play’den (Android Market) ücretsiz olarak indirip kolayca kullanabiliyor.
TTNET'in bulut depolama hizmeti olan NETDİSK'i Google Play'den (Android Market) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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Aynen hocam, tivibuyu itelediler once, sonra da zaten otomatik odeme talimatim vardi, gizli gizli gecirdirler aylarca. iafe de etmediler. Ayrica gecerken bir "evet" sozuyle gectim, iptal icin bir suruui ugrastim. Ttnet adam olmaz, imkaniniz varsa kullanmayin, soyguncu bunlar, zorla 16.5 TL telefon ucreti aliyorlar, telefon bagli bile degil! Allah belalarni versin, bari kaliteli olsa! O da yok, sehrin gobeginde 8 mbps uyesiyim guya ama upload 0,8-download 2,5 mbps. Saka gibi ama bulastigim icin kurtulamadim. Kablonet var misss gibi, tavsoye ediyorum, cakalalrin iteledigi modem taahhudu bitince ben de birakicam.
LİMİTSİZ NETDISK ALMAYI DÜŞÜYORUM ANCAK UPLOAD HIZIM 700 KBPS NASIL İŞTİR BU?
YANİ BİZLE DALGA MI GEÇİYORLAR BUNLAR
demek istediğim 30 40 yıldır kullanılan network olayını bize bulut diye yeni birşeymiş gibi kakalamaları. sırf ttnet için demiyorum bunu her firma bunu yapıyor.
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