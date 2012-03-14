TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu

Günümüzde sıklıkla kullanılan ve mobil cihazlarda alternatif depolama çözüm imkanı da sunan bulut depolama çözümlerinin ülkemizdeki örneklerinden biri olan TTNET NETDISK, Android işletim sistemli telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu.



NETDİSK Mobil uygulaması ile Android tabanlı cep telefonu ve mobil cihazlardan NETDİSK’e ulaşmak, bu cihazlar üzerinden veri depolamak, dosya indirmek ve paylaşmak mümkün hale geliyor. NETDİSK 1 GB, NETDİSK 50 GB ve NETDİSK SINIRSIZ kullanan müşteriler, uygulamayı Google Play’den (Android Market) ücretsiz olarak indirip kolayca kullanabiliyor.



TTNET'in bulut depolama hizmeti olan NETDİSK'i Google Play'den (Android Market) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

