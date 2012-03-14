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TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
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Günümüzde sıklıkla kullanılan ve mobil cihazlarda alternatif depolama çözüm imkanı da sunan bulut depolama çözümlerinin ülkemizdeki örneklerinden biri olan TTNET NETDISK, Android işletim sistemli telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu.

NETDİSK Mobil uygulaması ile Android tabanlı cep telefonu ve mobil cihazlardan NETDİSK’e ulaşmak, bu cihazlar üzerinden veri depolamak, dosya indirmek ve paylaşmak mümkün hale geliyor. NETDİSK 1 GB, NETDİSK 50 GB ve NETDİSK SINIRSIZ kullanan müşteriler, uygulamayı Google Play’den (Android Market) ücretsiz olarak indirip kolayca kullanabiliyor. 
TTNET'in bulut depolama hizmeti olan NETDİSK'i Google Play'den (Android Market) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör
TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör
TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör
TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
Tam Boyutta Gör
TTNET'in bulut depolama çözümü NETDİSK, Android işletim sistemi için kulllanıma sunuldu
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createemir 7 yıl en beğenilen
Bugün yükleriz, yarın TTNET siler.
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Besiktask34 7 yıl
tt netmi değil 50 gb , 50 tb verse işim olmaz
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HaYTo 7 yıl
TTnetin netdisk servisi cok yetersiz sıkıntımı çözemiyorlar :)) tlf. arıyorum ona aktar buna aktar olmadı neyse acaba altarnatifi ne olabilir drobbox hariç 20-30 gb alan veren free bir host yokmu
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Hobar 7 yıl
adam gibi internet ver bize bulut mulut istemeyiz.
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montevo 7 yıl
netdisk sınırsız ama 50 gbde sorna alan 1 gb ye düşüyor :)
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darkaura 7 yıl
Bu hizmeti daha yuksek limitlerle kaliteli ve bedava sunan bir suru firma varken ttnete niye para kazandiriyim. Tivibu bu gibi aradan bu hizmeti gagalayip faturayi kapartma derdindeler. Cok sukur tt den kutuldum. Tum hatlarimi kapattirdim. Allah bir daha kapisinin onunden bile gecmeye mecbur birakmasin.
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kill_them_all 7 yıl
valla bende bu durumdan sonra hemen uydunete basvurdum bugun gelip takıyorlar. Yeter artık kazıklandıgımız. 49 tl olan internet 59 tl olacakmıs birde hiç kullanmadıgım telefon için benden 22 25 tl arası değişen fiyatla telefon faturası tahsil edecekler yazıklar olsun ttnet..
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DH Misafiri 7 yıl
TTNET'in bir kazığı daha yolda.Geçen yıl hiç haberim olmadığı ve kullanmadığım halde aylarcaTivibu ücreti tahsil etmişler ve itirazım üzerine iade etmişlerdi.Yine aynı yöntemle (önce bedava,sonra otomatik geçiş!) NetDisk diye bir olay yaratıp faturaya 4 tl .zam eklemişler.Siz istemeseniz de yeni ürünleri birkaç ay 1-4 tl arasında size sunuyorlar sonra da Facebook dayatması gibi otomatik o ürünü almış oluyorsunuz ve..her ay 20-30 tl faturanıza eklenmeye başlıyor.
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omeryasin 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
TTNET'in bir kazığı daha yolda.Geçen yıl hiç haberim olmadığı ve kullanmadığım halde aylarcaTivibu ücreti tahsil etmişler ve itirazım üzerine iade etmişlerdi.Yine aynı yöntemle (önce bedava,sonra otomatik geçiş!) NetDisk diye bir olay yaratıp faturaya 4 tl .zam eklemişler.Siz istemeseniz de yeni ürünleri birkaç ay 1-4 tl arasında size sunuyorlar sonra da Facebook dayatması gibi otomatik o ürünü almış oluyorsunuz ve..her ay 20-30 tl faturanıza eklenmeye başlıyor.

Aynen hocam, tivibuyu itelediler once, sonra da zaten otomatik odeme talimatim vardi, gizli gizli gecirdirler aylarca. iafe de etmediler. Ayrica gecerken bir "evet" sozuyle gectim, iptal icin bir suruui ugrastim. Ttnet adam olmaz, imkaniniz varsa kullanmayin, soyguncu bunlar, zorla 16.5 TL telefon ucreti aliyorlar, telefon bagli bile degil! Allah belalarni versin, bari kaliteli olsa! O da yok, sehrin gobeginde 8 mbps uyesiyim guya ama upload 0,8-download 2,5 mbps. Saka gibi ama bulastigim icin kurtulamadim. Kablonet var misss gibi, tavsoye ediyorum, cakalalrin iteledigi modem taahhudu bitince ben de birakicam.
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BatCat 7 yıl
süperonline fiber up: 5mbps daha hızlı yükler işimi görür bazen ama sadece evde. ttnet olan bir yere gidince fıssss
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positroN 7 yıl
saka gibi
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JackIcLup 7 yıl
HD OBJEKTİF OLDUGUNUZA İNANARAK ŞU SORUMUİLETİN TT NETE,BEN DEFALARCA İLETTİM DE Bİ ÇÖZÜM BULAMADIM.
LİMİTSİZ NETDISK ALMAYI DÜŞÜYORUM ANCAK UPLOAD HIZIM 700 KBPS NASIL İŞTİR BU?
YANİ BİZLE DALGA MI GEÇİYORLAR BUNLAR
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mcrew 7 yıl
süper bir yatırım android telefonu, tableti olanlarda şu NETDISK in ne zaman andorid işletim sistemine adapte edilecek diye dört gözle bekliyorlardı.
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diemcizone 7 yıl
Kullanan sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
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EddyCue 7 yıl
ya şu bulut yemin ederim safsata. sırf pazarlama amacıyla gelen geçen server client ilişkisi olan teknolojiye bulut deyip paketliyor ve satıyor. yıllardır mail ile biz bu teknolojiyi zaten kullanıyoruz. gmail yaklaşık 7 gb depoloma alanı veriyor. android entegrasyonu desen zaten google sahip her iki hizmete de, birebir desteği var yani.

demek istediğim 30 40 yıldır kullanılan network olayını bize bulut diye yeni birşeymiş gibi kakalamaları. sırf ttnet için demiyorum bunu her firma bunu yapıyor.
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