TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır

Doğal afetler sonrasında herhangi bir coğrafya üzerinde oluşan hasar algılama ve analiz etme odağında görev yapacak olan sistem, Göktürk-2 gibi Türkiye’nin kendi uydularından aldığı görüntüleri analiz ederek görev yapacak. Bu yönüyle gelecekte yörüngeye girecek uyduların aktif kullanımı adına da stratejik önem taşıyan yazılım, yüksek çözünürlüklü görüntüleri hızlıca işleyebiliyor.Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak"
Askeri nitelikler de taşıyan yazılım, savaş veya askeri operasyonlar sonrasında bölge genelinde veya binalarda ön hasar analizi yapabiliyor. İçerisinde birçok farklı mod ve analiz özellikleri bulunan VISKON-RS, tamamen TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve ülke genelinde ihtiyaç duyan bir çok kurum tarafından ek bir maliyet gerekmeden kullanılabilir olacak.
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Öylesin.
Öncelik afetten hasar almamak ancak olur da hasar alırsak da en kısa sürede kontrol altına almak önemli. Güzel bir başarıya imza attıklarını düşünüyorum. Umarım daha iyileri afetten etkilenmeme konusunda da yakın zamanda hayata geçer.
Ya öyle diyorsun ölüyorlutor elbet ama bunlara da gerek var sonuçta ama akp döneminde ne oluyorsa sizin için ranttir o dimi (AKP'li değilim)
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tübitak, damage assesssment ve