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TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır

TÜBİTAK’ın bir süredir üzerinde çalıştığı VISKON-RS yazılımı, kullanıma hazır hale geldi. Peki bu yazılım tam olarak ne işe yarıyor? Nerelerde kullanılacak ve avantajlar sunacak?
2 yıl
4,8b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015 yılı Mayıs ayında detayları Malatya’da düzenlenen bir konferansta paylaşılan VISKON-RS yazılımı sonunda tüm özellikleri ile kullanıma hazır hale geldi. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yazılım, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi ve kurumun kullanımına sunuldu.

Doğal afetler sonrasında herhangi bir coğrafya üzerinde oluşan hasar algılama ve analiz etme odağında görev yapacak olan sistem, Göktürk-2 gibi Türkiye’nin kendi uydularından aldığı görüntüleri analiz ederek görev yapacak. Bu yönüyle gelecekte yörüngeye girecek uyduların aktif kullanımı adına da stratejik önem taşıyan yazılım, yüksek çözünürlüklü görüntüleri hızlıca işleyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak"
Birden fazla uydu görüntüsünü analiz edebilen VISKON-RS, geniş coğrafyalarda, deprem, yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler sonrasında bölgelerde hasar tespiti yapacak. Her doğa olayına göre özelleşmiş hasar analizleri yapabilen yazılım, içerisinde yer alan farklı uygulamalar ile spesifik sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ayrıca nesne temelli görüntü ve doku analizi özellikleri ile bölgenin afet sonrası ekonomik olarak kıymet değerlemesi yapılabilecek.

TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır
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Askeri nitelikler de taşıyan yazılım, savaş veya askeri operasyonlar sonrasında bölge genelinde veya binalarda ön hasar analizi yapabiliyor. İçerisinde birçok farklı mod ve analiz özellikleri bulunan VISKON-RS, tamamen TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve ülke genelinde ihtiyaç duyan bir çok kurum tarafından ek bir maliyet gerekmeden kullanılabilir olacak.


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likeablex 2 yıl en beğenilen
Güzel haber. İşte böyle çalışmalar olsun.
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umut_baris 2 yıl
Hükumeti öven haber ve tabi ki Ahmet.
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Seyrim 2 yıl
Tebrikler.. Umarım o program hiç kullanılmaz..
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sertacxx 2 yıl
Afetten sonra dua ediyordur program. Haber eksik.
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Nevfel 2 yıl
Gelmiş yine ne yapılsa memnun olmayan, herşeye kulp takmaktan başka işi olmayan klavyeden yazdığı "engin" bilgileriyle memleketi kurtardığını sanan zavallılar konuyu basmış. Sorsan sen ne yaptın diye gak guk eder tek bildiği ona medya da öğretilendir çünki.
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merope3 2 yıl
Mal olmak için zekalı olmak şartı yok.
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Spiderhip 2 yıl
Bu Kadıköy'ün kurbağalıderesine içme suyu kalitesinde temizlikte raporu veren Tubitak mı ? Eğer öyleyse afet hasarlarını nasıl tespit edecekler merak ediyorum.
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merope3 2 yıl
Ya öyle diyorsun ölüyorlutor elbet ama bunlara da gerek var sonuçta ama akp döneminde ne oluyorsa sizin için ranttir o dimi (AKP'li değilim)
Öylesin.
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Firaristt 2 yıl
Hayırlı uğurlu olsun.
Öncelik afetten hasar almamak ancak olur da hasar alırsak da en kısa sürede kontrol altına almak önemli. Güzel bir başarıya imza attıklarını düşünüyorum. Umarım daha iyileri afetten etkilenmeme konusunda da yakın zamanda hayata geçer.
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10ur 2 yıl
Afet hasarlarını tespit eden yazilim yapmak degil mesele, mesele afette hasarı sifira indirecek calismalar yapmak. Kac binanin yikildigini hemen ogrenmek afet kayiplarini azaltmiyor. Bir de 'Ayrıca nesne temelli görüntü ve doku analizi özellikleri ile bölgenin afet sonrası ekonomik olarak kıymet değerlemesi yapılabilecek.' yazmislar. İnsanlar oluyor afette konutlarin kiymet degerlemeniz de rantiniz da yerin dibine batsin.!!
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Rachsuchtig 2 yıl 10ur
10ur
Afet hasarlarını tespit eden yazilim yapmak degil mesele, mesele afette hasarı sifira indirecek calismalar yapmak. Kac binanin yikildigini hemen ogrenmek afet kayiplarini azaltmiyor. Bir de 'Ayrıca nesne temelli görüntü ve doku analizi özellikleri ile bölgenin afet sonrası ekonomik olarak kıymet değerlemesi yapılabilecek.' yazmislar. İnsanlar oluyor afette konutlarin kiymet degerlemeniz de rantiniz da yerin dibine batsin.!!

Ya öyle diyorsun ölüyorlutor elbet ama bunlara da gerek var sonuçta ama akp döneminde ne oluyorsa sizin için ranttir o dimi (AKP'li değilim)
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likeablex 2 yıl en beğenilen
Güzel haber. İşte böyle çalışmalar olsun.
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tübitak, damage assesssment ve
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