TÜBİTAK’ın geliştirdiği afet hasarlarını tespit eden yazılım kullanıma hazır

2015 yılı Mayıs ayında detayları Malatya’da düzenlenen bir konferansta paylaşılan VISKON-RS yazılımı sonunda tüm özellikleri ile kullanıma hazır hale geldi. TÜBİTAK tarafından geliştirilen yazılım, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’ın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi ve kurumun kullanımına sunuldu.

Doğal afetler sonrasında herhangi bir coğrafya üzerinde oluşan hasar algılama ve analiz etme odağında görev yapacak olan sistem, Göktürk-2 gibi Türkiye’nin kendi uydularından aldığı görüntüleri analiz ederek görev yapacak. Bu yönüyle gelecekte yörüngeye girecek uyduların aktif kullanımı adına da stratejik önem taşıyan yazılım, yüksek çözünürlüklü görüntüleri hızlıca işleyebiliyor.

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Birden fazla uydu görüntüsünü analiz edebilen VISKON-RS, geniş coğrafyalarda, deprem, yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler sonrasında bölgelerde hasar tespiti yapacak. Her doğa olayına göre özelleşmiş hasar analizleri yapabilen yazılım, içerisinde yer alan farklı uygulamalar ile spesifik sonuçlar ortaya koyabiliyor. Ayrıca nesne temelli görüntü ve doku analizi özellikleri ile bölgenin afet sonrası ekonomik olarak kıymet değerlemesi yapılabilecek.

Tam Boyutta Gör

Askeri nitelikler de taşıyan yazılım, savaş veya askeri operasyonlar sonrasında bölge genelinde veya binalarda ön hasar analizi yapabiliyor. İçerisinde birçok farklı mod ve analiz özellikleri bulunan VISKON-RS, tamamen TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve ülke genelinde ihtiyaç duyan bir çok kurum tarafından ek bir maliyet gerekmeden kullanılabilir olacak.