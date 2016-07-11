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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak

Mercedes-Benz'in Tesla'ya rakip olarak üreteceği 300 mil menzile sahip olması beklenen sedan modelinin konsepti eylüldeki Paris Otomobil Fuarı'nda ilk defa karşımıza çıkacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mercedes-Benz Avustralya yöneticisi David McCarthy'nin verdiği demece göre Mercedes-Benz tamamen elektrikli yüksek performanslı sedan konsept aracını eylül ayında Paris Otomobil Fuarı'nda gösterime çıkacak.
Dört tekerlekten çekişe sahip araç tek şarjda 300 millik (480km) menzil olacak araç Tesla Model S'in oldukça yüksek gücüyle de yarışır düzeyde olacak. McCarthy'e göre bu durum Tesla cephesinin endişelenmesi için de iyi neden olacak. 2018 yılında satışa sunulacak otomobilin $200bin civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.
Tesla'nın üretimde yaşadığı sıkıntılara karşın Mercedes-Benz'in köklü tarihini öne süren McCarthy firmanın ürün teslim tarihlerini karşılamada daha iyi bir sicili olduğunu belirtmiş. Avustralya'daki elektrik araç tercih kriterlerinde diğer pek çok bölgeye göre farklılık olduğunu belirten yönetici şehirler arasındaki uzun mesafelerden dolayı menzilin çok daha öne çıkan bir unsur olduğunu sözlerine eklemiş.
Şu ana kadar elekrikli araç olarak B-Class EV ve Smart ForTwo ED modellerini üreten Mercedes-Benz 'in daha önceki raporlara göre 2020 sonuna kadar 4 adet tamamen elektrikli modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Araçların en az 250 mil (400km) menzile sahip olacağı belirtilirken bunların iki tanesini sedan araçların oluşturacağı iki tanesinin ise SUV modeller olması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2016/07/10/mercedes-to-show-ev-sedan-in-september/ Yorum Yaz
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Audi383848 3 yıl en beğenilen Rust in Peace
Millet daha karbüratörlü otomobil kullanırken.
Elektrikli araba gelmez gelmez millet hala broadway kullanıyor bu vergi denen zımbırtı yüzünden.

Millet daha karbüratörlü otomobil kullanırken.Elektrikli araba gelmez gelmez millet hala broadway kullanıyor bu vergi denen zımbırtı yüzünden.
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Rohanli_Theoden 2 yıl
üstteki resmi gördükten sonra alttakini görünce afalladım.
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silversmith 3 yıl
Ne kadar modern görünürse görünsün, araçlarını çabuk eskitiyor! İkide bir makyaj! Bir bakıyorsun stopları yatay yapmış bir bakmışsın dikine yapmış! Farları bir bütün bir çift! Kararsız kazım gibi ilerliyor!
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ilkerinanç 3 yıl
benim anlamadığım avustralya yöneticisinden niye duyuyoruz bunu?avustralya bölümümü dizayn etmiş aracı?
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Seyrim 3 yıl
Bu işin erbabı Tesla..
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haberelectro 3 yıl
Suv tanitilacak deniyordu
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1BilimAdamı 3 yıl
200k dolarla pek rakip olamaz
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kadirirdem 3 yıl
rekabet iyi olur yapsınlar ama gözümde tesla başka bir yerde...
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ayhani 3 yıl
Yalnız araçlarda kullanılan piller lityum polimer, yani bakkaldaki çinko karbon pil değil. Ve hala bu piller pahalı bir teknoloji
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Audi383848 3 yıl en beğenilen Rust in Peace
Millet daha karbüratörlü otomobil kullanırken.
Elektrikli araba gelmez gelmez millet hala broadway kullanıyor bu vergi denen zımbırtı yüzünden.

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shadowgeist 3 yıl
Tamam da arkadaslar ne geleceğini bilmiyoruz ki?belki de super sport bir şey yapcaklar.200bin dolara kim niye alsin yoksa?
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zankos 3 yıl
tesla model 3=35000$ bundan 5 tane rahat alırsın olmadı 2 adet model s rahat alınır
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elektrikli araç, mercedes-benz ve
6 etiket daha mercedes ev electric vehicle Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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