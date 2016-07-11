Mercedes-Benz'in elektrikli sedan araç konsepti Eylül ayında tanıtılacak

Mercedes-Benz Avustralya yöneticisi David McCarthy'nin verdiği demece göre Mercedes-Benz tamamen elektrikli yüksek performanslı sedan konsept aracını eylül ayında Paris Otomobil Fuarı'nda gösterime çıkacak.

Dört tekerlekten çekişe sahip araç tek şarjda 300 millik (480km) menzil olacak araç Tesla Model S'in oldukça yüksek gücüyle de yarışır düzeyde olacak. McCarthy'e göre bu durum Tesla cephesinin endişelenmesi için de iyi neden olacak. 2018 yılında satışa sunulacak otomobilin $200bin civarında bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.

Tesla'nın üretimde yaşadığı sıkıntılara karşın Mercedes-Benz'in köklü tarihini öne süren McCarthy firmanın ürün teslim tarihlerini karşılamada daha iyi bir sicili olduğunu belirtmiş. Avustralya'daki elektrik araç tercih kriterlerinde diğer pek çok bölgeye göre farklılık olduğunu belirten yönetici şehirler arasındaki uzun mesafelerden dolayı menzilin çok daha öne çıkan bir unsur olduğunu sözlerine eklemiş.

Şu ana kadar elekrikli araç olarak B-Class EV ve Smart ForTwo ED modellerini üreten Mercedes-Benz 'in daha önceki raporlara göre 2020 sonuna kadar 4 adet tamamen elektrikli modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Araçların en az 250 mil (400km) menzile sahip olacağı belirtilirken bunların iki tanesini sedan araçların oluşturacağı iki tanesinin ise SUV modeller olması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2016/07/10/mercedes-to-show-ev-sedan-in-september/