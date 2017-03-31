Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor

Mahkeme kararıyla Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerini durduran TÜRSAB, hedefine bu kez TripAdvisor ve Trivago’yu aldı. Açıklamaya göre her iki platforma da yakın zamanda dava açılabilir.
2 yıl
4,3b
1
62
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Bildiğiniz gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından ülkemizdeki işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü gerekçesiyle Booking.com’a açılan dava sonucu, sitenin Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Booking.com BV şirketi ise vakit kaybetmeden ülkemizdeki hizmetlerini tamamen sonlandırdı.

Karara uymayan diğer siteler için de yasal yollara başvurulacak


Dünya gazetesinde yer alan habere göre TÜRSAB’ın hedefinde şimdi de sektörün iki büyük ismi, TripAdvisor ve Trivago yer alıyor. Zira mahkeme sonucunun emsal niteliği taşıdığını düşünen yetkililer, aynı durumun diğer siteler için de geçerli olduğunu savunuyor. Öyle ki mahkeme kararını Alman Trivago ile Amerikalı TripAdvisor başta olmak üzere diğer tüm online rezervasyon sitelerine göndereceklerini söyleyen TÜRSAB, karara uymayanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu"
Booking.com’un vergi vermediğini, haksız rekabete neden olduğunu ve yasalara uymadığını dile getiren TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bu tür firmaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için öncelikle ruhsat aldıktan sonra TÜRSAB’a üye olmaları gerektiğini belirtiyor. Booking.com’un Türkiye’de işletmelerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve oda kontenjanı gibi garantiler istediği, böylelikle elindeki odalar üzerinden çok daha ucuz fiyat belirlediği açıklamalarda yer alıyor.

"BTK yakında siteyi erişime kapatacak"


Benzer sitelere karşı savaş başlatıklarını net şekilde dile getiren Çetin Gürcün, algı oluşturmak için dünyaca ünlü Booking.com’a dava açtıklarını, bundan sonra diğer platformların da üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın "Bizim açımızdan engelleme söz konusu değil." açıklamasına da değinen genel sekreter, mahkeme kararının BTK’ya gönderilmesinin ardından sitenin kapatılacağını dile getirdi.
Diğer taraftan konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Booking.com’un Türkiye’de faaliyet gösterdiğini fakat komisyon faturasının Hollanda’ya kesildiğini söyledi. Küçükyılmaz ülkemizde hizmet veren firmaların Türkiye’ye hizmet vergisi ödemesi gerektiğini, mahkemenin nasıl bir tutum sergileyeceğinin henüz belli olmadığını belirtiyor.

Booking.com gibi siteler özellikle küçük işletmelerin müşterilere ulaşmasında önemli bir platform niteliği taşıyor. Online rezervasyon ve kampanyalar sayesinde daha fazla kişiye hitap eden otel ve pansiyonlar önemli bir doluluk oranına ulaşıyor. Kullanıcılar ise daha uygun fiyatlarla, işletmeye gelen yorumları değerlendirerek konaklama imkanına kavuşuyordu. Bakalım TÜRSAB’ın açtığı savaş ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek…

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Furkanİpek 2 yıl en beğenilen
Adam biriktirdiği 3 kuruş ile ailesi ile tatil yapacak ona da göz dikin
Yanıtla +90
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekkral34 2 yıl
Bütün siteleri kapatsınlar yine acenteden tatil satın almam. En kötü pansiyonda kalırım günlük daire bulurum yine bu çakallara gitmem.
Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spacemonkey 2 yıl
Icine ettikleri turizm sektorunu boyle hareketlendirecekler.
Turist kalmadi, bari gelen 3-5 taneyi kaziklayil batmayin eeey oteller.. :)
Istikrar harika dostum
Icine ettikleri turizm sektorunu boyle hareketlendirecekler.Turist kalmadi, bari gelen 3-5 taneyi kaziklayil batmayin eeey oteller.. :)Istikrar harika...
Devamını Gör
Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anisiz 1 yıl
Alakasız olacak ama bir sorum olacaktı; expedia üzerinden konaklama tarihimden 10 gün önce rezervasyon yaptırdım, tabi expediadan ilk rezervasyon maili sonra doğrulama maili vs geldi, oteli gitmeden aradım (gideceğim gün), nereden yaptırdın kaç lira ödedi vs dedi, bizde rezervasyonun görünmüyor dedi. Otele gittim, yine aynı sorun rezervasyonun bizde görünmüyor dedi, adama bak diyorum gelen maile bak. vs. iyi o zaman diyorum bana tutanak ver, onu da veremem diyor.---e ne olacak diyorum nakit şu kadar öde dedi, ben de açtım tr.hotels sitesinin bak dedim şu an bile fiyat 116 lira sen 150 lira istiyorsun, bu girdi bilgisayara vs. ben tam tr.hotelsten alırken baktım hooopp fiyat yükseldi 140 lira oldu neyse aldım tr.hotelsten (expediayaya da günlerden pazar oldugundan ulaşamadım). Adam konaklamanın sabahında diyor ki ben aradım expediayı böyle bir rezervasyon yok. Şimdi hem expediayaya hem de trhotelse yaptığım ödeme ve kredi kartı hesap dökümü (makbuzu) vs ile, tüketici hakem heyetine gitmeyi düşünüyorum. Turizm Ofisine gittim bizim grubumuza bağlı değil dedi, zabıtayı aradım onlar da biz sadece temizlik vs. o konulara bakarız dedi. Başına benzer olay gelen var mı acaba ? Prosedür nedir (PM -lütfen).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Experimentation 2 yıl
bu sene arabada yatmalı tatil yaparız artık, turist yok diye fiyatlar düşer inş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celilsaygin 2 yıl
Otelleride kapatsın, tek tek uğraşmasınlar. En kötü sezonu geçen yıl geçirdik diyorduk. Bu sene daha kötü yapmayı başaracaklar sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl
adamlar baktı millet ucuza tatil yapıyo, zorlarına gitti.
bizde ucuzlaması imkansız ürünler: et,benzin,elektrik,otomobil,doğalgaz, +tatil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Donanımsal 2 yıl
Bunlar demişler ki geçen sene muzzam zarar ettik, bu sezon bunun acısını milleti nasıl düdükleyerek çıkarırız diye düşünmüşler akıllarına bu gelmiş.
Bu soyguncular yüzünden kendi ülkemizde tatile gidemez olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huhuq 2 yıl
rekabet edemiyor, adam gibi çalışmıyor, yerli yabancı turisti her şekilde kazıklamaya çalışanlardan beklenir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fizisyen 2 yıl
Hayret.
Bu kez başlığı doğru yazmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tenekekutu 2 yıl
Nasıl turisti daha iyi kazıklarız hesabındalar kısacası.Yukarılardan yürü ya Türsab icazeti aldılar demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbell 2 yıl
Batan turizmi toprağa gömme çabaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy-Ghost 2 yıl
bu adamların bu ülkeye daha büyük zararı var yerli turist kullanamıyo el adamı çokta güzel booking üstünden türkiyeden tatil yeri bakıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4296 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, Türkiye Gündemi ve
10 etiket daha dava tripadvisor booking booking.com otel rezervasyon türsab trivago Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi 2 yıl It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı 2 yıl CIA antivirüs programlarının güvenliğini aşmanın yolunu biliyor 2 yıl N.O.V.A. Legacy sadece Android için indirmeye sunuldu 2 yıl ADATA performans odaklı yeni SSD modelini duyurdu 2 yıl Oculus Rift’in mimarı Palmer Luckey, Facebook’tan ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition geliyor 2 yıl Ms. Pac-Man Google Maps’e geldi 2 yıl Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu? 2 yıl Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı 2 yıl Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu! 2 yıl Yeni Apple Watch 2 reklamı yayımlandı 2 yıl Teknoloji devleri Trumpa’a karşı iklim mücadelesi veriyor 2 yıl Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı "sosyal bağış" hareketi başladı 2 yıl Apple'ın 5 milyar dolarlık kampüsünün 4K videosu yayınlandı 2 yıl 2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler 2 yıl Asus, Join the Republic: Outshine the Competition etkinliğini sunar 2 yıl Huawei'nin yeni amiral gemisi P10′un Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor Sonraki Galaxy S8'in Yüz Tanıma teknolojisi bir fotoğrafla aşılabiliyor 2 yıl Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 4 2 yıl ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız! 2 yıl Samsung Galaxy S8 için en ilginç aksesuar 2 yıl Daha güçlü bir Mercedes-AMG C63 R modeli yolda olabilir 2 yıl Intel Optane kısmen de olsa masaüstüne geliyor 2 yıl Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir 2 yıl Mercedes-Benz elektrikli otomobil üretimini hızlandırıyor 2 yıl Birleşik Arap Emirlikleri yenilenebilir enerjiyle 182 milyar dolar tasarruf etmeyi bekliyor 2 yıl Kaby Lake tabanlı Intel Xeon E3-1200 v6 serisi duyuruldu 2 yıl War for the Planet of the Apes'in yeni fragmanı yayınlandı 2 yıl HP Omen 17 incelemesi "GTX1070 ve G-Sync panel" 2 yıl SpaceX'in tarih yazacağı anları buradan canlı izleyin (Görev başarıyla tamamlandı) 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl HTC Vive eğitim sektörüne de damgasını vuracak 2 yıl Galaxy S8'le iki kablosuz kulaklık seti aynı anda kullanılabilecek 2 yıl Yeni Nissan Leaf ilk defa görüntülendi 2 yıl Skoda'dan ilk elektrikli araç hamlesi: Vision E Concept 2 yıl Hyundai’den elektrikli otomobil atağı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim