TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor

Haber Editörü
Bildiğiniz gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından ülkemizdeki işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü gerekçesiyle Booking.com’a açılan dava sonucu, sitenin Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Booking.com BV şirketi ise vakit kaybetmeden ülkemizdeki hizmetlerini tamamen sonlandırdı.
Karara uymayan diğer siteler için de yasal yollara başvurulacak
Dünya gazetesinde yer alan habere göre TÜRSAB’ın hedefinde şimdi de sektörün iki büyük ismi, TripAdvisor ve Trivago yer alıyor. Zira mahkeme sonucunun emsal niteliği taşıdığını düşünen yetkililer, aynı durumun diğer siteler için de geçerli olduğunu savunuyor. Öyle ki mahkeme kararını Alman Trivago ile Amerikalı TripAdvisor başta olmak üzere diğer tüm online rezervasyon sitelerine göndereceklerini söyleyen TÜRSAB, karara uymayanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını ifade etti.Ayrıca Bkz. "Samsung'un online alışveriş sitesi Türkiye’de kullanıma sunuldu"
Booking.com’un vergi vermediğini, haksız rekabete neden olduğunu ve yasalara uymadığını dile getiren TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bu tür firmaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için öncelikle ruhsat aldıktan sonra TÜRSAB’a üye olmaları gerektiğini belirtiyor. Booking.com’un Türkiye’de işletmelerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve oda kontenjanı gibi garantiler istediği, böylelikle elindeki odalar üzerinden çok daha ucuz fiyat belirlediği açıklamalarda yer alıyor.
"BTK yakında siteyi erişime kapatacak"
Benzer sitelere karşı savaş başlatıklarını net şekilde dile getiren Çetin Gürcün, algı oluşturmak için dünyaca ünlü Booking.com’a dava açtıklarını, bundan sonra diğer platformların da üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın "Bizim açımızdan engelleme söz konusu değil." açıklamasına da değinen genel sekreter, mahkeme kararının BTK’ya gönderilmesinin ardından sitenin kapatılacağını dile getirdi.
Booking.com gibi siteler özellikle küçük işletmelerin müşterilere ulaşmasında önemli bir platform niteliği taşıyor. Online rezervasyon ve kampanyalar sayesinde daha fazla kişiye hitap eden otel ve pansiyonlar önemli bir doluluk oranına ulaşıyor. Kullanıcılar ise daha uygun fiyatlarla, işletmeye gelen yorumları değerlendirerek konaklama imkanına kavuşuyordu. Bakalım TÜRSAB’ın açtığı savaş ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek…
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Turist kalmadi, bari gelen 3-5 taneyi kaziklayil batmayin eeey oteller.. :)
Istikrar harika dostum