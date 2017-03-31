TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor

Booking.com’a açılan dava sonucu, sitenin Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına Bildiğiniz gibi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından ülkemizdeki işletmelere karşı haksız rekabet yürüttüğü gerekçesiyle’a açılan dava sonucu, sitenin Türkiye’deki faaliyetlerinin karar verildi. Booking.com BV şirketi ise vakit kaybetmeden ülkemizdeki hizmetlerini tamamen sonlandırdı.

Karara uymayan diğer siteler için de yasal yollara başvurulacak

Dünya gazetesinde yer alan habere göre TÜRSAB’ın hedefinde şimdi de sektörün iki büyük ismi, TripAdvisor ve Trivago yer alıyor. Zira mahkeme sonucunun emsal niteliği taşıdığını düşünen yetkililer, aynı durumun diğer siteler için de geçerli olduğunu savunuyor. Öyle ki mahkeme kararını Alman Trivago ile Amerikalı TripAdvisor başta olmak üzere diğer tüm online rezervasyon sitelerine göndereceklerini söyleyen TÜRSAB, karara uymayanlar hakkında yasal yollara başvurulacağını ifade etti.

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Booking.com’un vergi vermediğini, haksız rekabete neden olduğunu ve yasalara uymadığını dile getiren TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bu tür firmaların Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için öncelikle ruhsat aldıktan sonra TÜRSAB’a üye olmaları gerektiğini belirtiyor. Booking.com’un Türkiye’de işletmelerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve oda kontenjanı gibi garantiler istediği, böylelikle elindeki odalar üzerinden çok daha ucuz fiyat belirlediği açıklamalarda yer alıyor.

"BTK yakında siteyi erişime kapatacak"

Benzer sitelere karşı savaş başlatıklarını net şekilde dile getiren Çetin Gürcün, algı oluşturmak için dünyaca ünlü Booking.com’a dava açtıklarını, bundan sonra diğer platformların da üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın "Bizim açımızdan engelleme söz konusu değil." açıklamasına da değinen genel sekreter, mahkeme kararının BTK’ya gönderilmesinin ardından sitenin kapatılacağını dile getirdi.

Booking.com gibi siteler özellikle küçük işletmelerin müşterilere ulaşmasında önemli bir platform niteliği taşıyor. Online rezervasyon ve kampanyalar sayesinde daha fazla kişiye hitap eden otel ve pansiyonlar önemli bir doluluk oranına ulaşıyor. Kullanıcılar ise daha uygun fiyatlarla, işletmeye gelen yorumları değerlendirerek konaklama imkanına kavuşuyordu. Bakalım TÜRSAB’ın açtığı savaş ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek…

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Diğer taraftan konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tatil Sepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Booking.com’un Türkiye’de faaliyet gösterdiğini fakat komisyon faturasının Hollanda’ya kesildiğini söyledi. Küçükyılmaz ülkemizde hizmet veren firmaların Türkiye’yeödemesi gerektiğini, mahkemenin nasıl bir tutum sergileyeceğinin henüz belli olmadığını belirtiyor.