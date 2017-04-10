TUSAŞ, milli savaş uçağı için mühendis yetiştirecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), hali hazırda uçağın tasarımı kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor ancak özellikle sonraki dönemde ihtiyaç duyulacak nitelikli insan gücü, projenin önündeki aşılması gereken önemli hususlardan biri.

Bu amaçla bir dizi çalışmalar yürüten TUSAŞ, iTÜ ile ODTÜ’yü pilot üniversite olarak seçmiş durumda. Bu alanda kariyer hedefi olan öğrencileri, deneyimli mühendislerle bir araya getirmeyi hedefleyen TUSAŞ, öğrencilerin işin en başında deneyim kazanması için bir dizi aktiviteler gerçekleştirecek.

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Öğrencilerin tasarım aşamasındaki projelerini prototipe dökmelerine de kolaylık sağlayacak olan TUSAŞ, öğrencilerin havacılık sektörüne özendirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu noktada İTÜ çok önemli bir projeyi de yakında hayata geçirecek.

Very Light Aircraft (VLA) adı verilen bağımsız ARGE projesi kapsamında görev alacak öğrenciler, uçak tasarımı, uçak üretimi, montaj, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program öyönetimi gibi alanlarda sektörel deneyim kazanacak. Bu alanda çalışma şansı bulan öğrenciler, mezuniyetlerinde savaunma sanayii ve havacılık alanlarında koordineli bir şekilde istihdam edilecek.

Havacılık anlamında ülkemizde çok önemli bir misyonu üstlenen TUSAŞ, yapılacak çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülebilir olması için gerekli insan gücüne yatırım yaparak aslında önemli bir işin temellerini atıyor. Dileriz projelendirilen her şey işleyişte de başarılı olur.