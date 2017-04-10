TUSAŞ, milli savaş uçağı için mühendis yetiştirecek

Bu amaçla bir dizi çalışmalar yürüten TUSAŞ, iTÜ ile ODTÜ’yü pilot üniversite olarak seçmiş durumda. Bu alanda kariyer hedefi olan öğrencileri, deneyimli mühendislerle bir araya getirmeyi hedefleyen TUSAŞ, öğrencilerin işin en başında deneyim kazanması için bir dizi aktiviteler gerçekleştirecek.
Öğrencilerin tasarım aşamasındaki projelerini prototipe dökmelerine de kolaylık sağlayacak olan TUSAŞ, öğrencilerin havacılık sektörüne özendirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu noktada İTÜ çok önemli bir projeyi de yakında hayata geçirecek.
Very Light Aircraft (VLA) adı verilen bağımsız ARGE projesi kapsamında görev alacak öğrenciler, uçak tasarımı, uçak üretimi, montaj, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program öyönetimi gibi alanlarda sektörel deneyim kazanacak. Bu alanda çalışma şansı bulan öğrenciler, mezuniyetlerinde savaunma sanayii ve havacılık alanlarında koordineli bir şekilde istihdam edilecek.
Havacılık anlamında ülkemizde çok önemli bir misyonu üstlenen TUSAŞ, yapılacak çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülebilir olması için gerekli insan gücüne yatırım yaparak aslında önemli bir işin temellerini atıyor. Dileriz projelendirilen her şey işleyişte de başarılı olur.
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Yerli uçağı ki fighter jet gibi üst düzey mühendislik gereken bir uçağı yapmak için nitelikli mühendisleri elde tutmak gerekiyor.
Bunlar sadece para ile olacak şeyler değil. Parayla sadece bir süre bağlayabilirsin sonra terkedip giderler. Ülke güvenliği, eğitim kalitesi, sağlık hizmetleri kalitesi vs. bunları da sağlamak gerekir.
Kaldı ki mevcut eğitim sistemi de bunun için ne kadar yeterli o da önemli. Bu iş üniversiteden başlayan bir iş değil. Bunun için özel havacılık lisesi bile kurulmalı.
Bu ülkenin fizik ve matematik net ortalaması ortada.
En azından bu da olumlu bir adım.
ODTU 1956 dan İTÜ 1773 den beri var.Cumhuriyet 1923 den beri
Ama yapılmayan her şey için Hükümet suçlu.
Mevcut yonetim yuzunden nerede kalifiye adam gorsem hepsi ulkeden cikmaya calisiyor