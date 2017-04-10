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TUSAŞ, milli savaş uçağı için mühendis yetiştirecek

Bir yandan silahlı Hürkuş modelinin testleri devam ederken bir yandan da milli muharip uçak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TUSAŞ ihtiyaç duyulacak insan kaynağı için de sıkı bir sürece girdi.
2 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), hali hazırda uçağın tasarımı kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor ancak özellikle sonraki dönemde ihtiyaç duyulacak nitelikli insan gücü, projenin önündeki aşılması gereken önemli hususlardan biri.

Bu amaçla bir dizi çalışmalar yürüten TUSAŞ, iTÜ ile ODTÜ’yü pilot üniversite olarak seçmiş durumda. Bu alanda kariyer hedefi olan öğrencileri, deneyimli mühendislerle bir araya getirmeyi hedefleyen TUSAŞ, öğrencilerin işin en başında deneyim kazanması için bir dizi aktiviteler gerçekleştirecek.

TUSAŞ, milli savaş uçağı için mühendis yetiştirecek
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Öğrencilerin tasarım aşamasındaki projelerini prototipe dökmelerine de kolaylık sağlayacak olan TUSAŞ, öğrencilerin havacılık sektörüne özendirilmesinde önemli rol oynayacak. Bu noktada İTÜ çok önemli bir projeyi de yakında hayata geçirecek.

Very Light Aircraft (VLA) adı verilen bağımsız ARGE projesi kapsamında görev alacak öğrenciler, uçak tasarımı, uçak üretimi, montaj, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program öyönetimi gibi alanlarda sektörel deneyim kazanacak. Bu alanda çalışma şansı bulan öğrenciler, mezuniyetlerinde savaunma sanayii ve havacılık alanlarında koordineli bir şekilde istihdam edilecek.

Havacılık anlamında ülkemizde çok önemli bir misyonu üstlenen TUSAŞ, yapılacak çalışmaların gelecek dönemde de sürdürülebilir olması için gerekli insan gücüne yatırım yaparak aslında önemli bir işin temellerini atıyor. Dileriz projelendirilen her şey işleyişte de başarılı olur.


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ITTF 2 yıl en beğenilen
ODTÜ'de okuyan arkadaşlarımın Boğaziçinde okuyan arkadaşlarımın çoğu yüksek lisans için yurtdışını hayal edip gelmemeyi düşünüyor.
Yerli uçağı ki fighter jet gibi üst düzey mühendislik gereken bir uçağı yapmak için nitelikli mühendisleri elde tutmak gerekiyor.
Bunlar sadece para ile olacak şeyler değil. Parayla sadece bir süre bağlayabilirsin sonra terkedip giderler. Ülke güvenliği, eğitim kalitesi, sağlık hizmetleri kalitesi vs. bunları da sağlamak gerekir.
Kaldı ki mevcut eğitim sistemi de bunun için ne kadar yeterli o da önemli. Bu iş üniversiteden başlayan bir iş değil. Bunun için özel havacılık lisesi bile kurulmalı.
Bu ülkenin fizik ve matematik net ortalaması ortada.
En azından bu da olumlu bir adım.
ODTÜ'de okuyan arkadaşlarımın Boğaziçinde okuyan arkadaşlarımın çoğu yüksek lisans için yurtdışını hayal edip gelmemeyi düşünüyor.Yerli uçağı ki fighter je...
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5 Yanıt Yanıtla +103
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pCkOpAtuS 2 yıl BanshEEEEEEEEE
BanshEEEEEEEEE


safüzyon

Egitim sistemine veya hukumete top atmamak lazim bundan onceki hukumetlerde egitim sistemi ayniydi burda onemli sey kisisel birikim

15 yıldır babam yönetiyor ülkeyi madem ekonomi iyidi nie egitime yatırım yapılmadı tabi bize cahil lazm

ODTU 1956 dan İTÜ 1773 den beri var.Cumhuriyet 1923 den beri
Ama yapılmayan her şey için Hükümet suçlu.
BanshEEEEEEEEEsafüzyonEgitim sistemine veya hukumete top atmamak lazim bundan onceki hukumetlerde egit...
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5 Yanıt Yanıtla +95
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kmesne 2 yıl
Nitelikli muhendisler ülkede kalirsa tabi...
Mevcut yonetim yuzunden nerede kalifiye adam gorsem hepsi ulkeden cikmaya calisiyor
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merveyanar 2 yıl
hayırlısı olsun hiçbişey için geç değildir
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Bluflame 2 yıl
yaw senin ülkende köklü bir uçak endüstrisi yoksa uçak muhendisi yetiştirme işi biraz zor, bu iş sadece kitap/kurs/ders okumakla olmaz, tecrübe ve deneme-yanılma gerektiren bir sektör, bir mühendisin alanında uzman olması için 15-20 yıllık pratik iş tecrübesi lazım.
Bunlar mecburen dışarıdan uzman getirecekler yoksa bu iş yürümez, örnek-2a:
teknisyen : “hocam uçağın kanadında aşırı titreşim oluyor mach1.5 çekerken, çözemedik?”
odtü’lü mühendis: “bi google yapim, belki bulurum, çay söyle”
tecrübeli mühendis: “ olm, ben aynı problemi boeing’de çalışırken görmüştüm, kanadın xyz parametrelerine bakın”
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axesis 2 yıl
Anlamadıüğım şey 17 senedir bu arkadaşlar eğitilmemişte son dakikadamı eğitiliyolar .. ha pardon bir 4 senede böyle geçer .. sonrasınada bakarız diyolar herhalde olsun geç olsun güç olmasın demiş atalarımız .. Helikopter motor amerikan tasaırm italyan .. uçak motor amerikan pervane ital fırlatma koltuğu ital taarım güneyy kore .. Tank dış tasarım güney kore MOTOR daha bulunamadı vermiyolar .. bunada umarım bir motor vs ithal edilirde yerli bişi olur .. ELİN OĞLU 1935 de jet motorunu yapmış .. o teknoloji ile
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dracofire 2 yıl
Hep seçim çalışmalarında sürekli bu tarz haberler gündeme getiriliyor. Milli duygular sürekli kullanılmaya çalışılıyor. Her neyse, uçak üretimi oldukça zor. Birden hepsini üretecek halde değiller tabi bu yetiştireceği mühendisler. Sadece belli bir prosese bakabilir muhtemelen. İşte aerodinamik, türbin kısımları önemli olacak, elbetteki elektronik kısmı da önemli. Uçak üretimi çok komplike bir iştir. Arabadan daha zor olmasının sebebi, türbinden kaynaklıdır. Türbin konusu, gerçekten mühendisliği hakkıyla yapan adamlar altından çıkabilir.
Bakın size bir gerçekten bahsedeyim, bugün gaz türbinleri, su hava türbinleri konusunda bir çok ülkeden çok gerilerdeyiz. İnternette kendiniz bile açın bakın, türbin konusunda doğru dürüst kaynak yok bile. Bu alanda kendini geliştiren öğrenciler çok çok az. Hocalar bile yanaşmıyor zorluğundan dolayı :) Çünkü komplike bir iş. Rüzgar türbininden bahsetmiyim, kolay olduğu için bir çok tez bu alanda yapılmıştır. Kolaya kaçmak bu oluyor.
Uçaktaki en önemli şey gaz türbinidir. Türbin üzerine kaynaklar çevrilmesi lazım bunun devlet eliyle yapılması gerek. Mühendislik alanında çok çok gerideyiz, sürekli amele işlerle uğraşıyoruz.
Elin amerikalısında onlarca türbin üzerine kaynak var. Çevir bunları öde telif haklarını devlet eliyle koy raflara. Ne var bunda, milyarlarca dolar diyanete vereceğine, bir kısmını da bu mühendislik eğitimi için kaynak çoğaltmaya harca. Sonra kalkıp özel öğrenci seçmeye çalışıyorlar itüde odtüde. Yahu bu ne saçma bir şey. Belki kocaelide, antalyada bu konu üzerine gitmek isteyen çok hevesli öğrenciler var.
Dediğim gibi, kaynak sıkıntısı çekiyoruz mühendislik alanında. Ben de kendim de dahil bu konuda mağdur durumdayız. Kaynak yok pek türbin konusunda. Nerede amele iş bizim ülkede üretilmeye çalışılıyor. YÜksek teknolojili ürünler üretebilmemiz için, elektrik, elektronik ve makine kaynaklarının bir an önce dilimize, ülkemize kazandırılması gerekir. Profesörleri doçentleri bu konuda teşvik edilmesi gerekir.
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bestanealtcizgi 2 yıl
tekrar yazma geregi duydum yanlis anlasilma/anlasilamama yuzunden. ayrica benim de soyleceklerim var beyin gocu ile ilgili.
Oncelikle itu ve odtu icin "anarsik, komunist" yuvasi yakistirmasini yapip RTE universitesinden bahsetmistim. Ironiyi farketmeyen baska arkadaslar da olmustu onlara da izah etmeye calistim durumu. Iktidarin itu ve odtu yu bu sekilde tanimlayip isleri dustugunde pasa pasa onlarda gitmek zorunda oldugunu vurgulamaya calismistim. Pek iyi becerememisim sanirim aciklama ihtiyaci hissediyorum 2. kez.
Digeri de beyin gocu hakkinda.
Yaklasik 15 yil tam zamanli yazilimci olarak Turkiye'de calistim. Ardindan yurt disina goctum. Daha once yurtdisina giden cok yazilimci arkadasim vardi. Genelde gitme sebepleri google, amazon gibi buyuk sirketlerden teklif almalariydi. 2011-2012 den sonra ise cevremdeki pek cok yazilimci artik gidelim de nasil olursa olsun gidelim diyerek gocmeye basladilar. Ben de bunlardan birisiyim.
Turkiye'den ayrilmadan once ben de google ve amazon ile gorusup boyumun olcusunu aldim, aklimda yoktu gitmek fakat daha sonra isler degisti.
Bazi arkadaslar paradan bahsetmis ama para ile ilgisi cok az. Turkiye'den ayrilmadan once aldigim maas yurtdisinda aldigim maastan daha fazlaydi ( eur/try degisince durum da degisti o ayri ), Turkiye'de sirket arabasi, prim vs. gibi ek olanakalarim da vardi fakat geldigim yerde bunlardan vazgecerek daha az paraya geldim.
Ozgur dusuncenin olmadigi yerde bilimin, muhendisligin ilerlemesi mumkun degil. Bir muhendis cocugunun egitimi icin endiselenip ona okul bulmak icin kirk takla atiyorsa o adamdan fikir uretmesini bekleyemezsiniz.
Bir yazilimci dunya kadar vergi verdikten sonra vergilerinin nereye harcandigini sorguladiginda vatan haini damgasi yiyorsa o adamin verimli olmasi mumkun degildir. Bu isler gunde 8 saat ofise gidip orada uretim yapilan bir sektor degil. Eger bir cozum dusunuyorsaniz beyninizin bir yerinde arka planda calisip durur bu. Kafanizda baska ne kadar az problem varsa cozum icin o kadar fazla kaynak ayirabilirsiniz.
Hadi bunlari gectim, kendi sektorum icin konusayim bu evrensel bir meslek. Dunyanin her yerinde gidip belirli bir hayat standardinin uzerinde yasam saglayabilecek bir is bulabileceksem neden mutsuz oldugum bir yerde yasamima devam edeyim? Simdi bazi arkadaslar cikip vatan, millet, devletin hakki vs. diyeceklerdir. Butun vatandaslik gorevlerimi yerine getirdim, her yil gelirimin yaklasik %30-35 ini daha elime gecmeden vergi olarak verdim, elime gecen vergilendirilmis kazanctan yine vergi odedim. Turkiye'de calistigim 15 yil boyunca en azindan maddi olarak uzerime duseni bu sekilde, vatan borcumu ise iran sinirinda nobet tutarak yerine getirdigimi dusunuyorum.
Neyse, Turkiye'de beyin gocu su an goze batmasa da ileride sorun olabilecek bir durum. Basta yazilim, muhendislik ve akademisyenler olmak uzere yurtdisina gitme imkani olan herkes kacmaya bakiyor. Bu yuzden Turkiye'de maaslar da sacmalamis durumda. Benimle ayni seviyede calisan cok arkadasimla konustugumda kur degisse bile benden daha fazla para kazandiklarini duyuyorum. Kalifiye eleman eksikligi yuzunden gitmeyen arkadaslar kiymete binmis durumda. Bu onlar icin kismen iyi olsa da sirketlerin maliyetleri ve faliyetlerini surdulebilmeleri acisindan olumsuz etki yapacaktir.
Ucak vs. gibi yuksek teknoloji uretimi yapma konusuna gelirsek eger, bu tur islere ucundan kiyisindan dahi bulasmamis insanlarin bilip bilmeden atip tutmasini hayretle izliyorum. Matematik olmadan muhendislik olabilecegini iddia edenler bile cikti aradan. Yahu her seyi bilmek, her konuda fikir beyan etmek zorunda degilsiniz.
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imza4692 2 yıl
Güzel hamle yerli savaş uçağını da görmek nasip olur inşallah
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mgora 2 yıl
Anaokulundan alıp yetiştirecekler herhalde ...
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mavizamanda 2 yıl
Şimdi diyeceksiniz ki eleştirmeyin destekleyin!
Tamam helal olsun destekliyoruz; ama eleştirme hakkına sahip değil
miyiz?
Sonuçta günümüzde Savunma sanaayi büyük oranda şirketler üzerinden yapılanmaktadır. Yani çıkarlarına, bütçene vs uyan ülke ve şirketinden ihtiyacını alırsın.Bugün usdışı ve magazin tarihçilik ile çarpıtmalar yapıp Cumhuriyet tarihinin erken dönemini İngilizcilikle suçlayıp, şu bahse mevzu "Milli Uçağa" gelince de motorunu İngiliz firmasına vermek ne kadar çelişkili! Yani insan hiç mi aynaya bakmaz! Yıllardır yerli uçağımız göklerde diyoruz, ama şu an aktif yok! Gelin siyasi yaklaşmayalım, herşeyi olduğu gibi görelim ve kendimizle yüzleşelim!
Bilhassa Hürkuştan Eğitim Uçağından bahsediyoruz.
Hürkuş'u bir konvansiyonel savaşta günümüz ülkeleri 5. nesil savaş uçağına geçerken ne oranda etkin kullanabilirsin?
Birde Cumhuriyet tarihinin erken döneminde hiç bir şey yapmamakla suçlamak gibi bir akıl tutulması çıktı?! O zaman ki ekonomik, sosyal ve ülkenin durumlarını bilmeden (ki buna rağmen hakikatiye araştıranlar görecektir ki hiç bir şey yapılmamaş DEĞİL)
Bugün Altay tankını görüyoruz. Hakikaten kendisinide gördüm çok güzel. Donanımhaber altayla ilgili bir çok haber yaptı, geçenlerde projede yer alan mühendis konuştu; öve öve anlattı! Ama bir baktık ki motor sorunu çıktı, proje uzadı gitti! Meğerse tedarikçi ilgili firma bu tankın ( ve dahi motorunun) kullanımı sınırlıyor!!!
Bugünlerde Milli Gemi projeleri var, göründüğü kadarı ile motor ve diğer parçalarında kullanım hakkı sorunu yok. Bunu tüm kalbimle destekliyorum. Harika bir gemiye benziyor.
Bugün kısa menzilli gemi,hava ve uçak füze sistemleri görüyorum, bunu da tüm kalbimle destekliyorum.
Her parçanın tedarikçisi bir başka ülke ve şirket olabilir, gayet normal; AMMA BAZI HUSUSİ parçalar vardır ki onu kendin üretirsen bir adım daha öndesin.Çünkü o günümüzün elektronik savaşı için önem arz etmektedir. Artık 60 yıl öncesinde değiliz! Gelin siyasi yaklaşmayalım, herşeyi olduğu gibi görelim ve kendimizle yüzleşelim!
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ITTF 2 yıl seanparker
Hayır 🙂
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Hayvanat bahçesi müdürünün Tübitak'a müdür yardımcısı yapıldığı bir ülkede değil savaş uçağı üretmek, kağıt uçak bile yapmak isteseniz hiç bir aklı başında yetenekli mühendisi yanınızda bulamazsınız. O mühendisler boktan bir zihniyetin hayal ürünü projelerine emeklerini çarçur ettirmeyecek kadar zeki insanlardır. Siz din ile sömürdüğünüz cahil kitleyle karıştırdınız sanırım aklı başında okumuş ve eğitimli mühendislerimizi..
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İl teber 2 yıl eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum
Hayvanat bahçesi müdürünün Tübitak'a müdür yardımcısı yapıldığı bir ülkede değil savaş uçağı üretmek, kağıt uçak bile yapmak isteseniz hiç bir aklı başında yetenekli mühendisi yanınızda bulamazsınız. O mühendisler boktan bir zihniyetin hayal ürünü projelerine emeklerini çarçur ettirmeyecek kadar zeki insanlardır. Siz din ile sömürdüğünüz cahil kitleyle karıştırdınız sanırım aklı başında okumuş ve eğitimli mühendislerimizi..

Allahtan Aselsan , TAI/TUSAŞ , TEI , Roketsan , Havelsan , Meteksan , MKE , Aspilsan , Tubitak SAGE/YITAL/BILGEM vesaire çalışan
onbinlerce mühendis,teknisyen,işçi vesaire senin gibi keko zihniyetten değil ha...
Böyle bir uçağı yapmışlar;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Buna kafa yormaya başlamışlar;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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