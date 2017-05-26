TUSAŞ’tan 292 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), uzunca bir süredir tedarikçi olarak önemli bir iş birliği yürüttüğü Spirit AeroSystems ile çalışmalarını 2023 yılına kadar devam ettirecek bir sözleşmeye imza attı. Toplamda 292 milyon dolarlık bir ihracata imkan tanıyacak olan sözleşme ile TUSAŞ, ayda 35 bin adetlik alt montaj parçası üretimine devam edecek.

Genişleyen kapsam ile birlikte Boeing 737MAX-777X parçalarından oluşan bir dizi yeni üretimi de TUSAŞ üstlenmiş oldu. Uçakların gövdesinde kullanılan bir takım malzemelerin üretimini gerçekleştiren TUSAŞ, 2003 yılından bu yana BAE Systems’a bağlı şirket ile ortaklık yürütüyor. Şirket yapısındaki değişiklik ile 2005 yılında Spirit adını almış.

Spirit’in gerçekleştirdiği satışların %5’i Raytheon’a, %80’i Airbus’a, %15’i de Boeing’e yapılıyor. TUSAŞ’ın da hem Boeing hem de Airbus uçaklarının bazı modellerindeki gövde parçalarında payı mevcut. Toplamda 100’den fazla tedarikçi ile çalışan Spirit, 2016 yılında TUSAŞ’ı hem tedarik hızı hem de parça kalitesi gibi etkenlerden dolayı “Otstanding International Supplier” ödülüne layık görmüştü. TUSAŞ bugüne kadar bu ödülü 3 kez almış.