TUSAŞ’tan 292 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Genişleyen kapsam ile birlikte Boeing 737MAX-777X parçalarından oluşan bir dizi yeni üretimi de TUSAŞ üstlenmiş oldu. Uçakların gövdesinde kullanılan bir takım malzemelerin üretimini gerçekleştiren TUSAŞ, 2003 yılından bu yana BAE Systems’a bağlı şirket ile ortaklık yürütüyor. Şirket yapısındaki değişiklik ile 2005 yılında Spirit adını almış.
Spirit’in gerçekleştirdiği satışların %5’i Raytheon’a, %80’i Airbus’a, %15’i de Boeing’e yapılıyor. TUSAŞ’ın da hem Boeing hem de Airbus uçaklarının bazı modellerindeki gövde parçalarında payı mevcut. Toplamda 100’den fazla tedarikçi ile çalışan Spirit, 2016 yılında TUSAŞ’ı hem tedarik hızı hem de parça kalitesi gibi etkenlerden dolayı “Otstanding International Supplier” ödülüne layık görmüştü. TUSAŞ bugüne kadar bu ödülü 3 kez almış.
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Çinliler bizden sonra iha işine girdiler deli gibi satıyorlar Suudlara 300 iha sattılar. Vizyon ve hedefler farklı olunca böyle bakakalırız işte
Baykar Makina'nın Bayraktar'ı geliştirmek için nasıl enerji harcadığını, diğer şirketler yurt dışından ürün lisanlayip satmaya çalışırken milli ihayı yapıp ihraç ettiklerini, Bayraktar Tb2'yi proje takviminden önce bitirdiklerini, hiç kimse talep etmezken mühimmat taktıklarinı iyi incelemek lazım.
Turbofan motorlu daha büyük ihalar üzerinde şimdiden calismaya başlamışlar. Bir sirketin en tepesinden en aşağısına kadar çalışanları tutkulu olunca neler yapabildiklerini görüyoruz
Tai sadece üretmiş olmak için üretmeye, tepeden istek geliyor diye proje oluşturmaya devam ederse olduğu yerde saymaya devam edecektir.
Temel Kotil geldiğinde şirketi 10 kat büyüteceğim dedi kağıt mühendisliğiyle ilerleyemeyiz gibi güzel açıklamalar yaptı benim umudum var.
En azından olmazsa olmaz parçası olan motorunu kendileri yapıyor.
Almıyor. Kendisi tasarlıyor, Türkiye gibi üretim maliyetinin düşük olacağı ülkelerde, o ülkelerin işlemi gerçekleştirecek firmalarına herhangi bir kritik teknolojik veri sağlamadan ürettiriyor/montajlatıyor veya ihtiyaç duyduğunda kendi üretim hattının yanı sıra yine mümkün mertebe düşük maliyetli farklı noktalarda ihtiyacı giderecek şekilde hatlar açıyor.
Peki, Türkiye'de eleştirilen ürünlerde ne oluyor? Bir yanda %100 yerli ve milli ürün propandaları yapılırken diğer yandan hiçbir alakamızın olmadığı bileşenler üretimde kullanılanıyor, hiçbir alakamızın olmadığı ürünler doğrudan/bütün şekilde yerli ve milli ürün olarak önümüze sunuluyor.
Nasıl icraatın yok? sadece TAI'nin Atak helikopteri, ANKA iha ailesi (silahlı, silahsız vs), Hurkuş ailesi (eğitim uçağı, silahlı patrol uçağı), T625 yerli genel maksat helikopteri ve tabiki yerli savaş uçağı projemizi nereye koyuyorsun?
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