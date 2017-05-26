Mahkeme Booking.com kararını açıkladı

Popüler rezervasyon sitesi Booking.com'un kendisine yönelik uygulanan engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yargı, ünlü sitenin rezervasyon yasağına yaptığı idari tedbirin kaldırılması başvurusunu kabul etmedi.

Mahkeme kararının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Booking.com'un pes etmeye niyeti yok. Hukuki süreci sürdürecek olan şirket karar tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edecek. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına çok sayıda tur şirketi ve otel yetkililerinin yanı sıra TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katılım gösterdi.

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Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Booking.com ve duruşmaya müdahil diğer otelcilerin itirazlarını reddederek ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı. Hukuki sürecini sürdürecek olan popüler platform, bu süre zarfında gerek yurt içi gerekse de yurt dışı rezervasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.

Türk turizmine katkıda bulunmak adına kendileriyle işbirliği yapan 13 binden fazla otel için hatırı sayılır bir konaklama potansiyeli ve katma değer yarattıklarına inandıklarını söyleyen Booking.com, dava ile ilgili haklılıklarına dair inançlarının devam ettiğini belirtiyor.