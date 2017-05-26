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Mahkeme Booking.com kararını açıkladı

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi ünlü rezervasyon sitesi Booking.com'un rezervasyon yasağına yaptığı idari tedbirin kaldırılması başvurusunu reddetti. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
1 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Popüler rezervasyon sitesi Booking.com'un kendisine yönelik uygulanan engelleme kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Yargı, ünlü sitenin rezervasyon yasağına yaptığı idari tedbirin kaldırılması başvurusunu kabul etmedi.
Mahkeme kararının kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Booking.com'un pes etmeye niyeti yok. Hukuki süreci sürdürecek olan şirket karar tebliğini takiben 2 haftalık yasal süre içinde karara itiraz edecek. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına çok sayıda tur şirketi ve otel yetkililerinin yanı sıra TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katılım gösterdi.
Ayrıca Bkz. "Faraday Future balonu çabuk söndü, şirket yeni yatırımcı arıyor"
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Booking.com ve duruşmaya müdahil diğer otelcilerin itirazlarını reddederek ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı. Hukuki sürecini sürdürecek olan popüler platform, bu süre zarfında gerek yurt içi gerekse de yurt dışı rezervasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.
Türk turizmine katkıda bulunmak adına kendileriyle işbirliği yapan 13 binden fazla otel için hatırı sayılır bir konaklama potansiyeli ve katma değer yarattıklarına inandıklarını söyleyen Booking.com, dava ile ilgili haklılıklarına dair inançlarının devam ettiğini belirtiyor.

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alemburda34 1 yıl en beğenilen
Abi aç mevzuatı, ver vergini bakalım seni engelleyebiliyorlar mı?
Bu arada şuan için otelz.com tek geçerim gerçekten kartsız rezervasyon olayı mükemmmel.
1 Yanıt Yanıtla +19
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zucchero 1 yıl
1-Opera indir
2-Ücretsiz vpn eklentisini indir
3-Booking.com sitesine gir
4-Side'de otel rezervasyonunu yap
5- Otel'den konfirme et
6- Sayfayı kapat.
1-Opera indir2-Ücretsiz vpn eklentisini indir3-Booking.com sitesine gir4-Side'de otel rezervasyonunu yap5- Otel'den konfirme et6- Sayfay...
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SERDARbdrm 1 yıl
otel işleten ve booking.com u etkin olarak kullanan ve kapatılmasının ağır zarar verdiği biri olarak; sitenin mevzuata uyarak, vergisini vererek ve haksız rekabete girmeden bir an önce açılması bizim açımızdan çok önemli. umarım kısa sürede bir çözüm yolu bulunur.
otel işleten ve booking.com u etkin olarak kullanan ve kapatılmasının ağır zarar verdiği biri olarak; sitenin mevzuata uyarak, vergisini vererek ve haksız rekab...
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cignenmiskumandapili 1 yıl
Kiev'de bodovo var. Uygun fiyatli ve vatandaslar kullaniyor. Setur, ets aglayacagina fiyatlarini duzeltsin. Halki pohpohlamaya doyamadilar.
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YGA 1 yıl
Bu kadar yuksek vergiyi bize dayatmak ve odetmek cok kolay cunku baska bir sansimiz yok. Yurtdisi kaynakli sirketler tabi ki bu yuksek vergi oranlarina karsi cikiyorlar.
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winwin35 1 yıl YGA
Yurt dışı kaynaklı siteler vergi oranına karşı çıkmıyor.
Yurt dışı kaynaklı bir firma (ne olursa olsun) ticaret yaptığı ülkede temsilcilik açmaz ise vergiden muaftır zaten. karşı tarafa böyle bir imtiyaz sağlamışken adam neye karşı çıkacak?
Devlet sadece yurt içinde kendine fayda sağladığı noktada bunu vergisiz yapamazsın bana vergi vermek zorundasın diyor.
neden çünkü haksız rekabet var. Zira bir seyahat acentesi bir otel konaklaması rezervasyonu sattığında otele detaylar doğrultusunda %8 kdv ödüyor. (hatta konaklama detayları doğrultusunda %18 olarak ta çıkan bir durum söz konusu)
Peki herhangi bir fatura ünvanı, vergi dairesine kaydı ve vergi numarası olmayan booking ne yapıyor, KDV den muaf oluyor. bunu fiyatına da yansıtıyor.
Yani
TR acentesi: otelin maliyeti + sattığından kazandığı komisyonu+ %8 kdv
booking: otelin maliyeti + sattığından komisyonu
o yüzden booking toptancı olduğu için oteli hem daha ucuza mal ediyor, hem vergi muafiyeti olduğu için komisyondan daha çok kazanıyor.
ama bizim vatandaşlar ise acenteciler fırsatçı diye booking.com u destekleyip kendi ülkesinin firmalarına çamur atıyor.
seyahat acenteleri ne yapsın kdv yi cebinden mi ödesin?
bence vatandaş booking.com u geri getirmeye çalışacağına konaklamadaki kdv oranını düşürmesi için çağrıda bulunsun.
İşin özeti booking.com'un acentelerden ucuz olması vergi muafiyeti olması ve bu siteyi geri isteyenler şunu anlasın ki devlet 2017 yılından beri, özellikle yurt dışından yapılan ithalat ihracat, rezervasyon, alışveriş, vs. her şeyde denetimi sıklaştırdı, kotaları düşürdü. o yüzden bu hayalcilik.
Zaten booking.com u tam yasaklamadı devlet. mesela yurt dışı seyahatlerinde kdv 0 dır bizde. o yüzden de booking.com'u kapatmadı, sadece vergi alamadığı noktada bunu kısıtladı.
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cignenmiskumandapili 1 yıl
hotels, trivago vs. vergi ödüyor mu?
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Tuni. 1 yıl cignenmiskumandapili
cignenmiskumandapili
hotels, trivago vs. vergi ödüyor mu?

Tursab in derdi vergi degil ki!
Booking pastanin buyuk bi cogunlugunu yiyordu. Bu da buyuk turk tur sirketlerinin gozune batti...
O yuzden booking kapandigindan beri bi suru reklam donuyor odamax mis yok bilmeme ne. Hepsinin altinda da ets guvencesi gibi turk sirketlerin adi yaziyor.....
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DünyaDeğişmeden 1 yıl
Arkadaşlar Selam;
Booking.com' un erişime kapatılmasının ardından, sizlerle önemli olan şu bilgileri paylaşmak isterim. Booking.com' da gördüğünüz fiyatlardan çok daha uygun fiyatlarla yurtiçi ve yurtdışında otel rezervasyonları yapmanız mümkün. Bunun için acentemiz sizlere destek sağlayabilir.Booking.com sizin herbir rezervasyonunuzdan %10-15 oranında komisyon alıyor ve oteller B2B sistemlere verdiği fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlara odalarını Booking.com' a koymak zorunda kalıyor.Fiyat araştırması yaparken acentalardan da fiyat almanız sizlere ekonomik anlamda fayda sağlayacaktır. mice@dunyadegismeden.com ve 0531 223 84 75 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.
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halilozdemir 1 yıl
dünya çapında bu kadar kaliteli bir siteye yapılan bu engel; trivago.com.tr/... çekilen peşkeşten başka bir şey değildir. ticaret bu demek ki kurtarıyor ki indirimi yapıyor. Yerliler o kadar gelişemedi. booking hem arayüz hemde fiyat olarak açık ara öndeydi.
umarım bir an önce kalkar.
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Captain_Ivy 1 yıl
Ne saçma geliyor bana şu internet sitelerinin bir bir kapatılması..
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erinindahouse 1 yıl
Harika bir ülkeyiz. Çok istikrarlıyız :)
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Jeopol 1 yıl
Su booking. com yerinde olsam yurt disindan turkiyeye yapilacak rezervasyonlari kaldiririm.
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beyinsis 1 yıl Jeopol
Jeopol
Su booking. com yerinde olsam yurt disindan turkiyeye yapilacak rezervasyonlari kaldiririm.

adamlar toslaşma değil para kazanma peşinde.

çok klişe olacak ama işte bu yüzden onlar booking.com, sen de bir müşterisin sadece...
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lawbreaker 1 yıl Jeopol
aynen
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rukaplan 1 yıl
yeni konu açmamak için buradan sorayım dedim:
booking.com hangi vpn üzerinden girilebilir peki?. bir tane indirdim, başarılı olamadı(m). bilgisayarı çer-çöple doldurmayayım.
booking arayüzüne alışkınım; amacım bölgede otel araştırmak, yorumları okumak,değerlendirmek.
teşekkürler
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zucchero 1 yıl rukaplan
rukaplan
yeni konu açmamak için buradan sorayım dedim:
booking.com hangi vpn üzerinden girilebilir peki?. bir tane indirdim, başarılı olamadı(m). bilgisayarı çer-çöple doldurmayayım.
booking arayüzüne alışkınım; amacım bölgede otel araştırmak, yorumları okumak,değerlendirmek.
teşekkürler

Opera'dan surfeasy eklenti paketini kurdum rezervasyonumu yaptım hocam.
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beyinsis 1 yıl rukaplan
rukaplan
yeni konu açmamak için buradan sorayım dedim:
booking.com hangi vpn üzerinden girilebilir peki?. bir tane indirdim, başarılı olamadı(m). bilgisayarı çer-çöple doldurmayayım.
booking arayüzüne alışkınım; amacım bölgede otel araştırmak, yorumları okumak,değerlendirmek.
teşekkürler

google chrome için de var bu imkan: zenmate addon yükle.
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WB 1 yıl
Yuce turk adaletine herkes saygi gosterecek, yeter ki bu kurumlari daha once oldugu gibi fetocu benzeri hain yapilara kaptirmayalim..
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aycibin 1 yıl WB
WB
Yuce turk adaletine herkes saygi gosterecek, yeter ki bu kurumlari daha once oldugu gibi fetocu benzeri hain yapilara kaptirmayalim..

turist gelmiyor,esnaf zararda o ne olacak?tüm avrupa booking sayesinde TR'de tatil planlıyordu
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mahkeme, engelleme ve
10 etiket daha tatil hukuk booking.com rezervasyon itiraz idari tedbir Türkiye Gündemi Web Siteleri Internet Onur Seven
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