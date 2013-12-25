TV üreticileri, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı bekliyor

Son zamanlarda tüketicilerden beklenen ilgiyi göremeyen TV üreticileri, bu durumun 2014’le birlikte değişeceğine inanıyor.

Başta Çin pazarı olmak üzere dünyanın birçok pazarında satışları düşen TV’ler karşısında satışları yükseltme arayışında olan üreticiler, önümüzdeki mart-nisan dönemiyle birlikte TV’lere talebin artacağı görüşünde. Üreticiler, Çin’deki mayıs tatilleri öncesinde ve diğer pazarlarda ise 2014 FIFA Dünya Kupası’ndan dolayı TV satışlarının artacağını düşünüyor.

Gelecek yılla ilgili yapılan öngörülerde sektörde Samsung Display ve LG Display’in öne çıkacağı; her iki üreticinin de toplamda 100 milyonu aşkın LCD TV satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan bu alandaki önemli araştırma firmalarından DisplaySearch, son yayınladığı çalışmasında sektördeki son panel fiyatlarını açıkladı.