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TV üreticileri, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı bekliyor

5 yıl
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8
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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TV üreticileri, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı bekliyor
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Son zamanlarda tüketicilerden beklenen ilgiyi göremeyen TV üreticileri, bu durumun 2014’le birlikte değişeceğine inanıyor.

Başta Çin pazarı olmak üzere dünyanın birçok pazarında satışları düşen TV’ler karşısında satışları yükseltme arayışında olan üreticiler, önümüzdeki mart-nisan dönemiyle birlikte TV’lere talebin artacağı görüşünde. Üreticiler, Çin’deki mayıs tatilleri öncesinde ve diğer pazarlarda ise 2014 FIFA Dünya Kupası’ndan dolayı TV satışlarının artacağını düşünüyor.

Gelecek yılla ilgili yapılan öngörülerde sektörde Samsung Display ve LG Display’in öne çıkacağı; her iki üreticinin de  toplamda 100 milyonu aşkın LCD TV satışı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Öte yandan bu alandaki önemli araştırma firmalarından DisplaySearch, son yayınladığı çalışmasında sektördeki son panel fiyatlarını açıkladı.

TV üreticileri, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı bekliyor

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
deadric 5 yıl en beğenilen
Adamlar telefon gibi sürekli yenisi çıkınca alınsın istiyorlar herhalde. Ama tv öyle birşey değil ki. Alayım 5-10 sene bozulmasın kafam rahat olsun mantığındayım şahsen.
Adamlar telefon gibi sürekli yenisi çıkınca alınsın istiyorlar herhalde. Ama tv öyle birşey değil ki. Alayım 5-10 sene bozulmasın kafam rahat olsun mantığındayı...
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Mesudum 5 yıl
İnsanların salonlarında 4 metre mesafeden SD yayınlarla X-FHD çözünürlüklü TV'lere bakarak maç keyfi yaşayabilmek için yazı beklediklerini sanıyorlar.
Tabi yine bu inasnlar maçın oynanmadığı zamanlarda altyazıyla MP olmadan film izleyecekler, cihaz olmadan uydu yayınlarında zapping yapacaklar, nette dolanıp sosyal mesajlar atacaklar, hatta görüntülü görüşecekler...
Ama ben bunlardan değilim. Her cihazın en iyi olduğu işi yapmasını savunurum. Plasmam ile mutluyum yani.
İnsanların salonlarında 4 metre mesafeden SD yayınlarla X-FHD çözünürlüklü TV'lere bakarak maç keyfi yaşayabilmek için yazı beklediklerini sanıyorlar.Tabi...
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acbold 5 yıl
Odanın bir duvarı boyutunda TV üretsinler 2k,3k olmadı 5k çözünürlükte olsun hadi. Sonra gidip 480p yayın izleyelim. Daha doğru düzgün HD yayın yok, adamlar 3D reklamı yapıyorlar, Sonra 2k reklamı yapıyorlar. Şuanki TV teknolojisi 10 yıl yeter SD olarak hayat devam edecekse 20 yılda yeter...
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onur01651 5 yıl
güncellemelerle mutluyum
Bak lg tv güncellemesi konusunda çok bonkör :D
42lm640s :P
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thestell 5 yıl
Bi televizyona 2000 tl verecek degilim, evde 30" tuplu vestel var 7 yıldır isimizi goruyor. İndirim yapsınlar bir zahmet.
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CoreXXX 5 yıl
yine fiyatlarda anlaşmamı yaptılar bu çekikgozler. değişim çok az. geçmişde bu yüzden ceza yediler. ama yine yaparlarmı bence yaparlar. fiyatları düşürmeyince kazandıkları paranın bir kısmını ceza olarak ödeseler ne olacakki . hala kar ediyorlarsa sorun yok
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Mesudum 5 yıl
İnsanların salonlarında 4 metre mesafeden SD yayınlarla X-FHD çözünürlüklü TV'lere bakarak maç keyfi yaşayabilmek için yazı beklediklerini sanıyorlar.
Tabi yine bu inasnlar maçın oynanmadığı zamanlarda altyazıyla MP olmadan film izleyecekler, cihaz olmadan uydu yayınlarında zapping yapacaklar, nette dolanıp sosyal mesajlar atacaklar, hatta görüntülü görüşecekler...
Ama ben bunlardan değilim. Her cihazın en iyi olduğu işi yapmasını savunurum. Plasmam ile mutluyum yani.
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senersongur 5 yıl
Mevcut TVleri ucuzlatsalar zaten istedikleri rakama ulaşırlar.
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Salvatuon 5 yıl
Pazar Samsung ve LG'ye kaldıysa vay halimize diyorum. Bari Vesteli de alsinlar da bizimkiler de sebeplensin. Pioneer, Panasonic ve Sony'ye yazik oluyor.
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deadric 5 yıl en beğenilen
Adamlar telefon gibi sürekli yenisi çıkınca alınsın istiyorlar herhalde. Ama tv öyle birşey değil ki. Alayım 5-10 sene bozulmasın kafam rahat olsun mantığındayım şahsen.
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