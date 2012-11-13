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Tahminler Android tabletlerin iPad hakimiyetini gelecek yıl kıracağını gösteriyor

6 yıl
1,4b
1
93
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kısa süre önce lansmanını yaptığı iPad mini ve 4. nesil iPad modelleri, önemli satış başarısı ile firmanın tablet pazarındaki payını artıracak gibi görünüyor. Ancak bazı analiz uzmanları gelecek yıl iPad hakimiyetinin sona ereceği görüşünde.

IDC tarafından yayınlanan yılın 3. çeyreği global tablet satışlarına göre Apple 14 milyon iPad satmış durumda ve pazarın yüzde 50.4'üne hakim. Samsung 5.1 milyon, Amazon 2.5 milyon, Asus 2.4 milyon tablet modeli sevkiyatı gerçekleştirmiş. Diğer modellerle birlikte iPad harici tablet satışları yüzde 49.6 oranına ulaşıyor.

Playbook ve az miktarda Windows 7 tablet satışları çıktığında Android tabanlı tablet modellerinin yüzde 46-47 oranında seyrettiği görülüyor.

Tech Toughts'dan endüstri analizleri yapan Sameer Singh, tatil döneminin de etkisiyle Apple'ın bu yılı yüzde 55 pazar payıyla kapatacağını belirtiyor. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru tablo önemli bir değişikliğe uğrayacak. 

Son 8 çeyrek yılda Android 6 kere Apple'dan daha fazla büyüme oranı elde etti. Eğer bu trend sürerse, 2013 ortalarında Android tabanlı tabletler yüzde 50 barajını geçerken, iPad modelleri ise bu barajın biraz altına inecek. Bu tür bir senaryonun en erken 2015 yılında doğru olabileceği daha önce analizler tarafından dile getiriliyordu. Ancak pazarın beklenenden daha hızlı büyümesi dengeleri de değiştirdi. Nexus serisi tabletler bu değişimde önemli rol oynayacak.

Windows 8 ile tablet piyasasında iddialı olmaya çalışan Microsoft'a karşı ise uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Özellikle Surface RT modelinin makul satış rakamlarına sahip olduğunun açıklanması, gelecek yılın ortalarına kadar Windows 8 tabletlerin beklenenin çok altında kalacağı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. Endüstri kaynakları da Windows 8 tabletler konusunda çok ümitli değil. 

http://www.androidauthority.com/tablet-market-android-mid-2013-130917/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
GoldPunch
İnşallah öyle bir şey olmaz. Apple gibi tablet sektörünün öncüsü bir firmaya, hakimiyetini sürdürmek yakışır.

Bir markaya veya bir ürüne karşı bu kadar duygusal yaklaşılmasını pek de anlamlı bulmuyorum. Eğer Apple'ın ürünlerini beğeniyorsanız satın alın, kullanın ve keyfinize bakın. Bırakın pazar payı kaybını Apple'ın yönetim kadrosu, mühendisleri ve çalışanları düşünsün. Teknoloji dünyası her zaman farklı gelişmelere gebedir. Yarın ne olacağını kestirmesi zor. Gelecekte belki öyle bir mobil işletim sistemi gelecek ki Android'i dahi geride bırakacak.
Apple, gerek akıllı telefon pazarında gerekse tablet pazarında birinci sırada olursa bu sizin yararınıza olmaz. Apple, birinciliğin verdiği rahatlıkla ufak ufak yenilikler yapar ürünlerinde. Apple, düşüşe geçerse belki akılları başlarına gelir. Benim düşünceme göre kullanıcı arayüzünde değişime gidilmesi şart.
GoldPunchİnşallah öyle bir şey olmaz. Apple gibi tablet sektörünün öncüsü bir firmaya, hakimiyetini sürdürmek yakışır.Bir markaya ve...
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Mali400 6 yıl Flexsible
Flexsible
bir tarafınıza kına yakarsınız pis android çiler sizi..

Her forumda bi çürük çikmasina sasmamali.
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Nemésis 6 yıl
Telefonlarda anlarım da, şu haliyle Android tabletlerin pek şansı olduğunu sanmıyorum. Önce ortak bir çözünürlükte birleşip buna uygun uygulama çıkarmaları gerek.
Telefonlarda anlarım da, şu haliyle Android tabletlerin pek şansı olduğunu sanmıyorum. Önce ortak bir çözünürlükte birleşip buna uygun uygulama çıkarmaları ger...
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Mali400 6 yıl
Arkadaslar İOS'u savunanlar hakli.Android İos'a göre pek iyi bi platform degil.Bende Android kullaniyorum.Ha,çoğu arkadaşta OS seçimi tercihtir.Yani para sıkıntısı yoktur, iphone alacagina s2 alir veya s2 alacagina iphone alir.Gelki çoğu arkadaşta (benim gibi) para sıkıntısından dolayi Android cihazlara yönelir.Bir fanboydan işttiğim "pis androidciler" lafi söyliyen kisinin daha büyümediğini gösteriyor.Neden? çünkü ben gidip bilerekmi android aldim? sen niye kafana göre genelleme yapip android kullananlara öyle diyorsun? insan biraz mantikli olur.Yani fanboylarin birbiriyle savaşı mantiksiz.

Sonuç:Herşey tercih meselesi değildir.
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This Time 6 yıl
ya apple urunleri kullaniyorum ama cidden yeter artik

applein cihazlari resmen ot. hicbir yenilik yok gorsellik yok ayni yemegi isitip veriyorlar.

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Smile75 6 yıl
Samsung-Motorola-Asus-HTC-Sony-ve diğer markalar toplanıp Apple'a cephe almış ama hala sıfır. Amacım Apple sempatizanlığı değil arkadaşlar ama sonuç bariz ortada. Keşke Android de iOS kadar stabil olsada ucuz ucuz kullansak ama çok zor. Kısacası bu açıklamaların olması mümkün değil.
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Moribito 6 yıl Smile75
ErennIsk

Samsung-Motorola-Asus-HTC-Sony-ve diğer markalar toplanıp Apple'a cephe almış ama hala sıfır. Amacım Apple sempatizanlığı değil arkadaşlar ama sonuç bariz ortada. Keşke Android de iOS kadar stabil olsada ucuz ucuz kullansak ama çok zor. Kısacası bu açıklamaların olması mümkün değil.

Stabil stabil stabil ...


Nedir bu "stabil" arkadas ? Gorende android her saniye kapaniyo, donuyo sanir. Jelly Bean'den sonra android yag gibi kayiyor, sorunsuz calisiyor.
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JoeyBane 6 yıl
Win 8 piyasayı devralacak..
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broodofqueen 6 yıl
GooglePlay'de 600.000 program var ama çoğu çöp. Neden? Çünkü Android kullanıcısı uygulamaya para VERMİYOR! Bu sebepten yazılımcılar kaliteli yapımları hep iOS'a yapıyorlar. Bu iş bu kadar basit. Dolayısı ile yüksek çözünürlüklü, kaliteli oyun ve uygulama sayısı fazla olan iOS burada her zaman bir adım önde olacak. Retina ekranı ve A6X işlemcisi ile donanımı zaten güçlü. iPad bir süre daha bu piyasanın tozunu attırır.
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ugway 6 yıl
Bu istatistik muhabbeti bana hep sir alex fergusonun meşhur lafını hatırlatır. "İstatistik mini eteğe benzer, çok şeyi gösterir ama esas görülmesi beklenen şeyi göstermez" diye. Bu konuya da bence cuk oturdu.
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fowell-one 6 yıl
Hem telefon hemde tablette android ve ios kullandım.
Fakat apple hep bir adım önce oldu, misal android li telefonları ele alırsak
sırf içerisinde android olsun diye düşük işlemci ram ve roma sahip telefon üretiyorlar
fakat google play / android market te ki uygulamaların hepsi bu cihazlarda çalışmıyor
en son 2 gün önce yüklediğim angry birds star wars oyunu s1 de oynan mıyor, keza popüler olan
pek çok oyunda yine ace w (se modellerini bilmediğimden kıyas yapamıyorum) çalışmıyor veya kasıyor.
Aynı sıkıntı androidli tabletler içinde geçerli.
apple ürünleri bu sorunlardan mümkün mertebe arınıyor uygulamalarıda genelde geriye dönük ürünleri
desteleyecek şekilde çıkıyor. Yinede android cihazlar özellikleri ile apple ürünlerini geçiyor.
Savaş olurmu kim kazanır bilmem ama android cihazlar ucuz olduğu sürece hep bir adım önde olacaklar.
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Pulstar 6 yıl fowell-one
fowell-one

Hem telefon hemde tablette android ve ios kullandım.
Fakat apple hep bir adım önce oldu, misal android li telefonları ele alırsak
sırf içerisinde android olsun diye düşük işlemci ram ve roma sahip telefon üretiyorlar
fakat google play / android market te ki uygulamaların hepsi bu cihazlarda çalışmıyor
en son 2 gün önce yüklediğim angry birds star wars oyunu s1 de oynan mıyor, keza popüler olan
pek çok oyunda yine ace w (se modellerini bilmediğimden kıyas yapamıyorum) çalışmıyor veya kasıyor.
Aynı sıkıntı androidli tabletler içinde geçerli.
apple ürünleri bu sorunlardan mümkün mertebe arınıyor uygulamalarıda genelde geriye dönük ürünleri
desteleyecek şekilde çıkıyor. Yinede android cihazlar özellikleri ile apple ürünlerini geçiyor.
Savaş olurmu kim kazanır bilmem ama android cihazlar ucuz olduğu sürece hep bir adım önde olacaklar.

NOKIA Symbian kullanırken iPhone'da Viber ve Tango programlarını görmem nedeniyle (iPhone sevmediğimden) Android'e geçiş yaptım. O sıralar Tango vardı, Viber ise gelecek diyorlardı ve ben telefonu aldıktan 1 ay sonra da Viber Android'e geldi.

Bundan da hala pişmanlık duymadım, telefonda Android kullanırım, bunu daha önceki 2 mesajımda da belirtmiştim zaten.

iPad'i de ilk kullandığımdan beri sevdim ve iPhone'un aksine ilk fırsatta bir iPad edindim.

Yani öyle Fanboy, Fandroid değilimdir. Kimse de beni bu şekilde itham edemez.

Ancak iş uygulama optimizasyonuna gelince orada Apple derim arkadaş.

Şöyle bir örnek vereyim; Benim Android'e geçmeme sebep olan Viber uygulamasını Samsung GALAXY Note 10.1 almış arkadaşıma yükle dedim. Başka şehirlerdeyiz ve telefonla konuşuyoruz. Google Play'de aradı ancak çıkmadı. Neyseki Samsung ACE kullanıyormuş ve onda aratınca Viber çıktı, yükledi ve kullanmaya başladık.

İşte böyle bir şey iOS'ta uygulama cihaza özel hazırlanmadıkça yoktur.
Ha, iPhone arayüzüyle kullanırsın, ama kullanırsın arkadaş.

Ne demek iPad kadar para sayılan NOTE 10.1'de Viber gibi bir uygulamayı bulup da çalıştıramamak? Kimse bana .apk'sını bulup yükleyin demesin. Bunun mantıklı bir izahı olamaz.

Ben 1.700 TL'lik Android tablette bile böyle bir şeyi gördükten sonra nasıl tableti de Android olarak tercih edebilirim ki?
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jervis 6 yıl
Ben bilgisayar mühendisliğinde okuyorum ve çoğu mühendis böle bir şey olamayacağını bilir
2 neden en basitinden
1insanlar androite boşa para vermek istemiyor çünkü öyle iyi bir sistem değil apple göre(en basit sistemlerden biridir android)
2 şu an piyasada bir virüs var girdiği android sistemlerini sıfırlıyor...apple da yoh bu
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BrockLyn 6 yıl jervis
jervis

Ben bilgisayar mühendisliğinde okuyorum ve çoğu mühendis böle bir şey olamayacağını bilir
2 neden en basitinden
1insanlar androite boşa para vermek istemiyor çünkü öyle iyi bir sistem değil apple göre(en basit sistemlerden biridir android)
2 şu an piyasada bir virüs var girdiği android sistemlerini sıfırlıyor...apple da yoh bu


bilgisayar mühendisliğinde okuyan adamın yaptığı açıklamaya bakarmısın
1 Yanıt Yanıtla +1
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savinelli 6 yıl
Şahsen Windows RT den ümitli değilim. Her ne kadar Windows 8 için geliştirilen uygulamaların sorunsuz şekilde Windows RT için de build edilebileceği, hiçbir ekstra yazılım becerisi gerekmediği söylense de Windows 8 e özel uygulamaların sıfırdan yazılması (en azından endüstri standardı uygulamalar için) mümkün olmayacaktır. Adobe gibi firmalar eğer tam masaüstü tecrubesini Windows RT ye taşımak yerine özellikleri kırpılmış android deki gibi bir sürüm yayınlarsalar bu iş olmaz. Microsoft da iPad gibi içerik tüketimi için Windows RT cihazları piyasaya çıkarıyor, içerik üretimi ve geriye uyumlulukla beraber dizüstü bilgisayar (hatta ultrabook) deneyimi için X86 işlemcili Windows 8 Pro cihazlara yönlendiriyor. Bu yüzden gücü yeten insanlar Windows 8 Pro cihazları alacak, gücü yetmeyip Windows RT ile iPad arasında kalanlar da oturmuş bir platform ve stabil olan iPad e yönlenecektir. Windows 8 dizüstüne dokunmatiği taşıyan yenilikçi bir işletim sistemi olabilir ama Windows RT ile Windows 8 aynı şey değil. Bu yüzden iPad hakimiyetini kırarsa Android kırar. Ona da çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Android tablet sahipleri eninde sonunda bir iPad alıyorlar. Kendimden biliyorum :)
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firat1337 6 yıl ekrem71
ekrem71









Apple'ın kısa süre önce lansmanını yaptığı iPad mini ve 4. nesil iPad modelleri, önemli satış başarısı ile firmanın tablet pazarındaki payını artıracak gibi görünüyor. Ancak bazı analiz uzmanları gelecek yıl iPad hakimiyetinin sona ereceği görüşünde.



IDC tarafından yayınlanan yılın 3. çeyreği global tablet satışlarına göre Apple 14 milyon iPad satmış durumda ve pazarın yüzde 50.4'üne hakim. Samsung 5.1 milyon, Amazon 2.5 milyon, Asus 2.4 milyon tablet modeli sevkiyatı gerçekleştirmiş. Diğer modellerle birlikte iPad harici tablet satışları yüzde 49.6 oranına ulaşıyor.



Playbook ve az miktarda Windows 7 tablet satışları çıktığında Android tabanlı tablet modellerinin yüzde 46-47 oranında seyrettiği görülüyor.



Tech Toughts'dan endüstri analizleri yapan Sameer Singh, tatil döneminin de etkisiyle Apple'ın bu yılı yüzde 55 pazar payıyla kapatacağını belirtiyor. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru tablo önemli bir değişikliğe uğrayacak. 



Son 8 çeyrek yılda Android 6 kere Apple'dan daha fazla büyüme oranı elde etti. Eğer bu trend sürerse, 2013 ortalarında Android tabanlı tabletler yüzde 50 barajını geçerken, iPad modelleri ise bu barajın biraz altına inecek. Bu tür bir senaryonun en erken 2015 yılında doğru olabileceği daha önce analizler tarafından dile getiriliyordu. Ancak pazarın beklenenden daha hızlı büyümesi dengeleri de değiştirdi. Nexus serisi tabletler bu değişimde önemli rol oynayacak.



Windows 8 ile tablet piyasasında iddialı olmaya çalışan Microsoft'a karşı ise uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Özellikle Surface RT modelinin makul satış rakamlarına sahip olduğunun açıklanması, gelecek yılın ortalarına kadar Windows 8 tabletlerin beklenenin çok altında kalacağı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. Endüstri kaynakları da Windows 8 tabletler konusunda çok ümitli değil. 

 



hı hı ..
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M@rvelous 6 yıl
satis konusunda hadi bi ihtimal, ama tabletlere ozgu uygulama konusunda android 1 yil icerisinde ipad lerin yanina bile yaklasamaz. ppi gibi konularda yarisacaklarina appstore ile yarissalar cok daha iyi olacagini dusunuyorum..
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Flexsible 6 yıl
bir tarafınıza kına yakarsınız pis android çiler sizi..
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