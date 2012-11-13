Tahminler Android tabletlerin iPad hakimiyetini gelecek yıl kıracağını gösteriyor





Apple'ın kısa süre önce lansmanını yaptığı iPad mini ve 4. nesil iPad modelleri, önemli satış başarısı ile firmanın tablet pazarındaki payını artıracak gibi görünüyor. Ancak bazı analiz uzmanları gelecek yıl iPad hakimiyetinin sona ereceği görüşünde.





IDC tarafından yayınlanan yılın 3. çeyreği global tablet satışlarına göre Apple 14 milyon iPad satmış durumda ve pazarın yüzde 50.4'üne hakim. Samsung 5.1 milyon, Amazon 2.5 milyon, Asus 2.4 milyon tablet modeli sevkiyatı gerçekleştirmiş. Diğer modellerle birlikte iPad harici tablet satışları yüzde 49.6 oranına ulaşıyor.





Playbook ve az miktarda Windows 7 tablet satışları çıktığında Android tabanlı tablet modellerinin yüzde 46-47 oranında seyrettiği görülüyor.





Tech Toughts'dan endüstri analizleri yapan Sameer Singh, tatil döneminin de etkisiyle Apple'ın bu yılı yüzde 55 pazar payıyla kapatacağını belirtiyor. Ancak gelecek yılın ortalarına doğru tablo önemli bir değişikliğe uğrayacak.





Son 8 çeyrek yılda Android 6 kere Apple'dan daha fazla büyüme oranı elde etti. Eğer bu trend sürerse, 2013 ortalarında Android tabanlı tabletler yüzde 50 barajını geçerken, iPad modelleri ise bu barajın biraz altına inecek. Bu tür bir senaryonun en erken 2015 yılında doğru olabileceği daha önce analizler tarafından dile getiriliyordu. Ancak pazarın beklenenden daha hızlı büyümesi dengeleri de değiştirdi. Nexus serisi tabletler bu değişimde önemli rol oynayacak.





Windows 8 ile tablet piyasasında iddialı olmaya çalışan Microsoft'a karşı ise uzmanlar temkinli yaklaşıyor. Özellikle Surface RT modelinin makul satış rakamlarına sahip olduğunun açıklanması, gelecek yılın ortalarına kadar Windows 8 tabletlerin beklenenin çok altında kalacağı tahminlerinin yapılmasına neden oluyor. Endüstri kaynakları da Windows 8 tabletler konusunda çok ümitli değil.

http://www.androidauthority.com/tablet-market-android-mid-2013-130917/