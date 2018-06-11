Tamamen ekrandan oluşan Vivo NEX videoda görüntülendi

Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği Vivo Nex videoyla kayıt altına alındı. Sıradışı bir tasarım anlayışına sahip Vivo Nex, uçtan uca ekranıyla bir hayli heyecanlandırıyor.

Vivo Nex ve Nex S olmak üzere iki farklı modelle gelecek olan Vivo Nex serisi daha önce şirketin resmi web sitesinde listelenmişti. Vivo'nun web sitesinde yer alan bilgilere göre, her iki model de Android Oreo 8.1 tabanlı özel FunTouch OS 4.0 işletim sistemiyle gelecek. İki telefonun birbirinden ayrıştığı nokta ise işlemci, RAM miktarı ve kullanılan parmak izi tarayıcısında ortaya çıkıyor.

Tepe model Vivo Nex S, Qualcomm Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile donatılırken diğer varyant ise 6 GB RAM ve Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilmiş. Keza Vivo Nex S ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahipken, diğer model de alışılagelmiş parmak izi tarayıcısı kullanılıyor. Her iki telefonda da çift arka kamera paketi bulunacakken, selfie kamerası için ise açılıp kapanabilen periskop kamera kullanılacak. Son olarak Vivo Nex ailesinin yarın tanıtılacağını söyleyelim ve sizleri Vivo Nex'in konuk olduğu 5 saniyelik kısa videoyla baş başa bırakalım.

http://www.slashleaks.com/l/vivo-nex-hands-on-video-leaked