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Tamamen ekrandan oluşan Vivo NEX videoda görüntülendi

Heyecan verici özelliklere sahip ve şimdiye kadar görmeye pek de alışık olmadığımız tasarım anlayışıyla gelen Vivo Nex, 5 saniyelik kısa bir videoda ortaya çıktı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
5,5b
1
12
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Teknoloji tutkunlarının heyecanla beklediği Vivo Nex videoyla kayıt altına alındı. Sıradışı bir tasarım anlayışına sahip Vivo Nex, uçtan uca ekranıyla bir hayli heyecanlandırıyor. 
Vivo Nex ve Nex S olmak üzere iki farklı modelle gelecek olan Vivo Nex serisi daha önce şirketin resmi web sitesinde listelenmişti. Vivo'nun web sitesinde yer alan bilgilere göre, her iki model de Android Oreo 8.1 tabanlı özel FunTouch OS 4.0 işletim sistemiyle gelecek. İki telefonun birbirinden ayrıştığı nokta ise işlemci, RAM miktarı ve kullanılan parmak izi tarayıcısında ortaya çıkıyor. 
Tepe model Vivo Nex S, Qualcomm Snapdragon 845 ve 8 GB RAM ile donatılırken diğer varyant ise 6 GB RAM ve Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilmiş. Keza Vivo Nex S ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahipken, diğer model de alışılagelmiş parmak izi tarayıcısı kullanılıyor. Her iki telefonda da çift arka kamera paketi bulunacakken, selfie kamerası için ise açılıp kapanabilen periskop kamera kullanılacak. Son olarak Vivo Nex ailesinin yarın tanıtılacağını söyleyelim ve sizleri Vivo Nex'in konuk olduğu 5 saniyelik kısa videoyla baş başa bırakalım. 
 

http://www.slashleaks.com/l/vivo-nex-hands-on-video-leaked Yorum Yaz
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hanox 11 ay en beğenilen
Sony Allah belanı versin akıllan artık, tasarım gör :(
1 Yanıt Yanıtla +30
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stalker(1979) 11 ay
Umarım 2018'in ikinci yarısı da böyle telefonlar moda olur da şu çentik belasından kurtuluruz. Gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Ekranı Note 8'den daha büyük olduğu halde Note 8 ile hemen hemen aynı boyutlarda. Türkiye ye gelmez büyük ihtimal. Umarım bu tipteki telefonlar yaygınlaşır.
Umarım 2018'in ikinci yarısı da böyle telefonlar moda olur da şu çentik belasından kurtuluruz. Gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Ekranı Note 8'den daha büy...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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homebird 11 ay
Çerçevesiz ekran dediğin böyle olur. Aşık oldum tasarıma.
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dodofran 1 hf.
şimdi markaların yeni yeni geçmeye başladığı (oneplus geçti. xiaomi mix 3 ile geçti 4 ile iyice geçecek. realme x var oppo renı var.) tam ekran teknolojisine neredeyse 1 yıl önce başlayan gerçek inovasyoncu firma. ayrıca apple'â da gerek kalmadı öncülüğü vivo nex ve oppo find x yaptı artık firmalar için apple taklit edilecek bir marka değil taklit eden bir marka :) onlar ne zaman geçer muamma
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huseyincarnege 11 ay
keşke benim olsa :)
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Sharparrow 11 ay
Çok güzel duruyor...
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aktorun 11 ay
Merak ediyorum acaba ne zaman Apple yepyeni bir fikir olarak "tamamen ekran" özelliğini mobil telefon dünyasına hediye edecek ve diğerleri de ondan kopyalayacak :)
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arthurking 11 ay
her bilgi var da ekran boyutu ne acaba.
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homebird 11 ay
Çerçevesiz ekran dediğin böyle olur. Aşık oldum tasarıma.
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hanox 11 ay en beğenilen
Sony Allah belanı versin akıllan artık, tasarım gör :(
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mertmert1212 1 hf.
Sony alınmaz artık. Çöp gibi..
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Slaved by makarna 11 ay
Tamamen ekrandan oluşuyorsa o halde bu telefonda batarya yok, kamera yok, işlemci yok?



Diğer türlü yorumlarsak yine ekran gövde oranı %100 değil?



Bu sitede çok sık hata yapılıyor
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stalker(1979) 11 ay
Umarım 2018'in ikinci yarısı da böyle telefonlar moda olur da şu çentik belasından kurtuluruz. Gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Ekranı Note 8'den daha büyük olduğu halde Note 8 ile hemen hemen aynı boyutlarda. Türkiye ye gelmez büyük ihtimal. Umarım bu tipteki telefonlar yaygınlaşır.
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KalemKolik 11 ay

stalker(1979)
Umarım 2018'in ikinci yarısı da böyle telefonlar moda olur da şu çentik belasından kurtuluruz. Gerçekten çok güzel bir telefon olmuş. Ekranı Note 8'den daha büyük olduğu halde Note 8 ile hemen hemen aynı boyutlarda. Türkiye ye gelmez büyük ihtimal. Umarım bu tipteki telefonlar yaygınlaşır.

Apple terketmedikçe kolay kolay kurtulamayacağız ayrıca bu yıl çentik modası bütün yıl devam edecektir. Bu yıl kurtulmamız mümkün değil.
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