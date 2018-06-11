Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı

Yarın resmi duyurusu yapılacak olan Xiaomi Redmi 6'nın posteri paylaşıldı. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından paylaşılan poster, telefonun ön yüzünü ve tasarımını açığa çıkarırken, daha önce ortaya çıkan çentik iddialarını da yalanlar nitelikte. Lin Bin'in paylaştığı görsel, daha önce Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da Redmi 6A ismiyle ortaya çıkan cihazla oldukça benzerlik gösteriyor. Bu durum kafa karışıklığı yaratsa da yarın itibariyle Redmi 6 üzerindeki perde kalkacak ve her şey netlik kazanacak.

Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Güç ve ses açma kısma butonlarının sağ çerçeveye konumlandırıldığını gördüğümüz Redmi 6'nın parmak izi tarayıcısı ise tıpkı Redmi 5 de olduğu gibi arka panele konumlandırılmış.

1440 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğünde 18: 9 en boy oranıyla 5,45 inç'lik bir ekranla gelecek olan Xiaomi Redmi 6, MediaTek'in Helio P22 işlemcisinden beslenecek. Yonga seti 2.0GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeği ile geliyor ve şirket, 12nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin düşük fiyatlı giriş seviyesi telefonlara getiren ilk üretici olduğunu iddia ediyor.

RAM tarafında net bir bilgi bulunmamakla birlikte telefonun depolama kapasitesine göre farklı RAM seçeneklerine sahip olacağı konuşuluyor. LED flaş ile desteklenmiş çift arka kamera kurulumuyla birlikte gelecek olan Redmi 6'nın birincil arka kamerasının 12 MP çözünürlüğünde olduğu söyleniyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü ile geleceği tahmin eden telefonla ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Xiaomi'nin 12 Haziran'da Redmi 6 ile birlikte Redmi 6A ve Redmi 6 Pro / Plus akıllı telefonlarını piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2018/06/11/xiaomi-redmi-6-poster-reveals-front-design/