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Xiaomi Redmi 6 afişi paylaşıldı: Redmi 6 tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi başkanı Lin Bin, yarın tanıtılacak olan Redmi 6'nın tanıtım posterini paylaştı. Çentiksiz ekranla geleceği ortaya çıkan Xiaomi Redmi 6'ya dair ayrıntılar için haberimizi okuyabilirsiniz.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Yarın resmi duyurusu yapılacak olan Xiaomi Redmi 6'nın posteri paylaşıldı. Xiaomi başkanı Lin Bin tarafından paylaşılan poster, telefonun ön yüzünü ve tasarımını açığa çıkarırken, daha önce ortaya çıkan çentik iddialarını da yalanlar nitelikte. Lin Bin'in paylaştığı görsel, daha önce Çin sertifikasyon kurumu TENAA'da Redmi 6A ismiyle ortaya çıkan cihazla oldukça benzerlik gösteriyor. Bu durum kafa karışıklığı yaratsa da yarın itibariyle Redmi 6 üzerindeki perde kalkacak ve her şey netlik kazanacak.

Xiaomi Redmi 6 özellikleri

Güç ve ses açma kısma butonlarının sağ çerçeveye konumlandırıldığını gördüğümüz Redmi 6'nın parmak izi tarayıcısı ise tıpkı Redmi 5 de olduğu gibi arka panele konumlandırılmış.  
1440 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğünde 18: 9 en boy oranıyla 5,45 inç'lik bir ekranla gelecek olan Xiaomi Redmi 6, MediaTek'in Helio P22 işlemcisinden beslenecek. Yonga seti 2.0GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeği ile geliyor ve şirket, 12nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin düşük fiyatlı giriş seviyesi telefonlara getiren ilk üretici olduğunu iddia ediyor. 
RAM tarafında net bir bilgi bulunmamakla birlikte telefonun depolama kapasitesine göre farklı RAM seçeneklerine sahip olacağı konuşuluyor. LED flaş ile desteklenmiş çift arka kamera kurulumuyla birlikte gelecek olan Redmi 6'nın birincil arka kamerasının 12 MP çözünürlüğünde olduğu söyleniyor.  
Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerine kurulu MIUI 10 arayüzü ile geleceği tahmin eden telefonla ilgili detaylar şimdilik bu kadar. Xiaomi'nin 12 Haziran'da Redmi 6 ile birlikte Redmi 6A ve Redmi 6 Pro / Plus akıllı telefonlarını piyasaya süreceği tahmin ediliyor. 

https://www.gizmochina.com/2018/06/11/xiaomi-redmi-6-poster-reveals-front-design/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bunun 5'i daha güzel değil miydi yahu? Bana göre öyleydi. Belki de bunu sorgulamak ve kullanıcıların yorumlarını görmek adına sızdırmış olabilirler diye geldi aklıma. Bu sayede piyasaya sürmeden güncelleme yapabilirler...
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Johan Elmander 11 ay
Redmi 5'in tasarımından niye geriye gider ki insan.
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emre1393 11 ay
ne kadar ekmek o kadar köfte, bu cihaz 80 doların altına satılsın diye yapılıyor.
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Whippoorwill 11 ay SkyTech74
Fiyatıyla affettirir kendini.
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Kendomen 11 ay
Çöp.
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astegon 11 ay
Bir ben mi kusacağım bu tasarımdan artık. Çerçevesinten tut işlemcisine, ekranınından tut... Yani tutulacak bir tarafı da kalmadı artık.


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SkyTech74 11 ay
Ama çerçeveler cihazı o kadar çirkin yapmış ki. Sony'nin çerçevelerine kurban.
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hasanandnexus 11 ay
Kimse bahsetmemiş ama çerçeveler çok kalın. Ve ekran uzunluğu da 18:9 olduğundan yan çerçeveler aşırı kaba görünüyor.
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Yaxin 11 ay
MediaTek bu telefonu harcar yaa. Naptın Xiaomi? Ayıp oluyor ama bak
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a_y_k_u_t 11 ay
Redmi 5'ten daha kötü ekran-kasa oranına sahip, ekranı daha küçük ve daha kötü bir işlemci(remdmi 5'te s450 var, her ne kadar 12nm olsa da p22 fullhd dahi desteklemeyen bir işlemci)
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xiaomi, xiaomi redmi 6 ve
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