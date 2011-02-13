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Tamamen elektrikli BMW ActiveE Cenevre'de tanıtılacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,6b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil savaşına iddialı bir giriş yapmayı planlayan BMW başarılı otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Daha önceki haberlerimizde BMW'nin elektrikli spor otomobil konsepti Vision Efficient Dynamics ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Alman otomobil üreticisi uzun süredir merakla beklenen elektrikli otomobil modeli ActiveE'yi Cenevre Auto Show'da tanıtacağını açıkladı.

BMW ActiveE 168 beygir güç ve 250 NM tork üretebilen bir elektrikli motora sahip. 0-100 kilometre/saat hızlanması yaklaşık 9 saniye süren otomobilin maksimum hızı ise 144 kilometre/saat olarak açıklanmış. Ağırlığın 50/50 ön ve arka olarak başarılı bir şekilde dağıldığı otomobilin SB LiMotive bataryaları otomobilin 3 ayrı yerinde bölünmüş olarak yer alıyor. Tamamen elektrikli olduğu ve içten yanmalı motoru olmadığı için sıfır emisyona sahip otomobilin bataryaları doluyken ne kadar yol alabildiği ve bataryalarının ne kadar sürede şarj edilebildiği ise henüz açıklanmamış.

Otomobilin diğer ayrıntılarının Cenevre Auto Show'dan sonra açıklanacağı belirtiliyor. Tamamen elektrikli BMW ActiveE'nin ilk videolarından birini hemen altta keyifle izleyebilirsiniz.


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kadirkayik 8 yıl
anlaşılan bmw nin dizel ve benzinli arabalarını çok arıyacagız. birde bmw olması bu işi en iyi yapacak anlamına gelmir.
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Suprémacy 8 yıl
Şaka maka elektrikli arabaların alternatifleri gittikçe artıyor kullanım da inşallah hızlı şekilde artar
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Python 8 yıl
batarya konusu muamma nekadar sürede şarj oldugu nekadar yol yaptıgı açıklanmamış ki en can alıcı yer bunlar bence
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gun 8 yıl
Elektirik motorları zaten hali hazırda içten yanmalılardan daha güçlü olabiliyor. Sorun bataryanın çok çabuk tüketilmesi. 144 km/saat hızına sabitlenmesinin nedenlerinden biriside bu çok hızlı tüketiliyor ve menzil çok kısalıyor.
3 yerde pil olması ilginç ve yeni bir düşünce ayrıca lityum iyon pil teknolojisi kullanılmış yani maksimum 1 saat-2 saat gibi sürede tam şarja ulaşabilir hatta 5 dk'da 20-30 km gidecek kadar şarj olacaktır.
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
bataryası ne kadar gidiyor acaba??
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mazzoow 8 yıl
gerçekten tatmin edici bi performans elektirikli bi motora göre, gittikçe gelişiyo bu teknoloji bizim sokaklarda ne zaman görecez bakalım.
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Kulak Misafiri 8 yıl
Bütün arabaların elektriğe döneceği bir çağı özlemle bekliyorum.
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akcanon 8 yıl
Fotoda tipi çok manyak görünüyo
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Major Baxter 8 yıl
Tanıtsın bakalım
görelim neymiş,
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