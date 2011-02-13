Tamamen elektrikli BMW ActiveE Cenevre'de tanıtılacak

Elektrikli otomobil savaşına iddialı bir giriş yapmayı planlayan BMW başarılı otomobiller geliştirmeye devam ediyor.Daha önceki haberlerimizde BMW'nin elektrikli spor otomobil konsepti Vision Efficient Dynamics ile ilgili güncel bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Alman otomobil üreticisi uzun süredir merakla beklenen elektrikli otomobil modeli ActiveE'yi Cenevre Auto Show'da tanıtacağını açıkladı.

BMW ActiveE 168 beygir güç ve 250 NM tork üretebilen bir elektrikli motora sahip. 0-100 kilometre/saat hızlanması yaklaşık 9 saniye süren otomobilin maksimum hızı ise 144 kilometre/saat olarak açıklanmış. Ağırlığın 50/50 ön ve arka olarak başarılı bir şekilde dağıldığı otomobilin SB LiMotive bataryaları otomobilin 3 ayrı yerinde bölünmüş olarak yer alıyor. Tamamen elektrikli olduğu ve içten yanmalı motoru olmadığı için sıfır emisyona sahip otomobilin bataryaları doluyken ne kadar yol alabildiği ve bataryalarının ne kadar sürede şarj edilebildiği ise henüz açıklanmamış.

Otomobilin diğer ayrıntılarının Cenevre Auto Show'dan sonra açıklanacağı belirtiliyor. Tamamen elektrikli BMW ActiveE'nin ilk videolarından birini hemen altta keyifle izleyebilirsiniz.