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Tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk, 2018'de üretime başlanıyor

Dubuc Motors'un elektrikli spor otomobili Tomahawk, 2018'de üretime başlanıyor. 800 beygirlik araç 0-96 km/h hızlanmasını 2 saniyede tamamlayacak. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Quebec'li startup şirketi Dubuc Motors, geliştirdikleri tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk'ı piyasaya sürmek için bir kaç senedir uğraş veriyor. Görünen o ki şirket hedefine ulaşmaya oldukça yaklaşmış, Dubuc Motors bu hafta yaptığı açıklamayla 2018 yılı üretim planlanını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl Tomahawk'ı üretime geçirmek adına 25 milyon dolar toplamak için yatırımcı kampanyası başlatan şirket, yaptığı açıklamaya göre yüzlerce yatırımcı toplamayı başarmış. Aracın hedeflenen üretim teknik özelliklerini paylaşan şirket, eğer amacına ulaşırsa oldukça etkileyici bir spor araç ortaya çıkacak.
Araçla ilgili konuşan şirket kurucularından Mike Kakogiannakis, aracı müşterileri direksiyon başına her geçtiğinde etkileyecek şekilde üretmek istediklerini belirtiyor.
Aracın geçtiğimiz gün açıklanan teknik detayları ise şu şekilde:
  • 800 Beygir güç
  • 1355 Nm tork
  • Yarış Modunda 2 saniyede 0-60 mph (96 kmh), sokak modunda 4 saniye
  • Virajlarda 1.2 G-kuvveti
  • 100 kWh, lityum-iyon batarya
  • 595 km menzil
  • Hafif Karbon Fiber Gövde
  • Hafif Karbon Fiber Şasi
  • Dört tekerlekten çekiş
  • Dört elektrik motoru
  • 2 + 2 oturma dizilimi
  • Dört adet deri yarış koltuğu
  • Deri ve karbon fiber yüzeyler
  • Araç yol bilgisayarı
  • Canlı 360 derece kamera
  • Ön ve arka kargo alanı
  • Aktif güvenlik teknolojileri
  • Çarpışma önleme ve otomatik acil frenleme
  • %50 ön-arka ağırlık dağılımı
  • 4775 mm uzunluk
  • 2794 mm dingil mesafesi
  • 2032 mm genişlik
  • 1206 mm yükseklik

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EfeYakupKarahanlı 2 yıl en beğenilen BlackGhost12
BlackGhost12
İsmi güzelde kendisi çirkin. Beğenmedim. Üretilmesin.

Olur, ben bi koşu gidip söyliyim üretmesinler
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Tolgá 2 yıl
mazda rx7 veilside fortune'a benzeten tek ben miyim ?
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HondatugraL 2 yıl
Toma yı okuyyunca su atıyor falan sandım.
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axaxa 2 yıl
arabalar filmindeki kırmızı araba .d
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homebird 2 yıl
Bu tip arabalar genellikle agresif görünür; bu gülüyor :)
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kadirirdem 2 yıl
Bununla Tesla karşılaştıracak olanlara bu araba spor olmuş Tesla binek yapıyor.
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bulentcandan 2 yıl
Bir kere de normal insanın bineceği bir elektrikli araba yapın da alıp binelim.
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umut_baris 2 yıl bulentcandan
bulentcandan
Bir kere de normal insanın bineceği bir elektrikli araba yapın da alıp binelim.


Tesla Model 3 var.
Ülke ekonomisi de çok iyi.
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BlackGhost12 2 yıl
İsmi güzelde kendisi çirkin. Beğenmedim. Üretilmesin.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl BlackGhost12
BlackGhost12
İsmi güzelde kendisi çirkin. Beğenmedim. Üretilmesin.

Olur, ben bi koşu gidip söyliyim üretmesinler
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elcas 2 yıl
dingili çok kısa imiş.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
kanadalı zenginlerin yeni oyuncağı olacak
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