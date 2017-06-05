Tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk, 2018'de üretime başlanıyor

Quebec'li startup şirketi Dubuc Motors, geliştirdikleri tamamen elektrikli spor otomobili Tomahawk'ı piyasaya sürmek için bir kaç senedir uğraş veriyor. Görünen o ki şirket hedefine ulaşmaya oldukça yaklaşmış, Dubuc Motors bu hafta yaptığı açıklamayla 2018 yılı üretim planlanını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Tomahawk'ı üretime geçirmek adına 25 milyon dolar toplamak için yatırımcı kampanyası başlatan şirket, yaptığı açıklamaya göre yüzlerce yatırımcı toplamayı başarmış. Aracın hedeflenen üretim teknik özelliklerini paylaşan şirket, eğer amacına ulaşırsa oldukça etkileyici bir spor araç ortaya çıkacak.

Araçla ilgili konuşan şirket kurucularından Mike Kakogiannakis, aracı müşterileri direksiyon başına her geçtiğinde etkileyecek şekilde üretmek istediklerini belirtiyor.

Aracın geçtiğimiz gün açıklanan teknik detayları ise şu şekilde:

800 Beygir güç

1355 Nm tork

Yarış Modunda 2 saniyede 0-60 mph (96 kmh), sokak modunda 4 saniye

Virajlarda 1.2 G-kuvveti

100 kWh, lityum-iyon batarya

595 km menzil

Hafif Karbon Fiber Gövde

Hafif Karbon Fiber Şasi

Dört tekerlekten çekiş

Dört elektrik motoru

2 + 2 oturma dizilimi

Dört adet deri yarış koltuğu

Deri ve karbon fiber yüzeyler

Araç yol bilgisayarı

Canlı 360 derece kamera

Ön ve arka kargo alanı

Aktif güvenlik teknolojileri

Çarpışma önleme ve otomatik acil frenleme

%50 ön-arka ağırlık dağılımı

4775 mm uzunluk

2794 mm dingil mesafesi

2032 mm genişlik

1206 mm yükseklik Foto Galeri | 6 Görsel Görüntüle