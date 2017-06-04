Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı

2013 senesinde satışa sunulan süperaraba modelinin (LaFerrari) büyük ilgi görmesinin ardından yeni modeli için hazırlıklara başlayan Ferrari, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapora göre 3-5 sene içerisinde yeni süperaraba modelini satışa sunmayı planlıyor. Yeni Ferrari’nin özellikleri ve tasarımı hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz ancak bu durum, Fernando Pastre Fertona isimli tasarımcının yeni otomobil için konsept çalışmaları yapmasını engellememiş.

Fernando Pastre Fertona, önümüzdeki senelerde satışa sunulacak Ferrari için hazırladığı konsept çalışmalarını paylaştı. Çalışmalarında LaFerrari’nin detaylarından faydalandığını söyleyen Fertona, tasarımlara hayal gücünü eklemekten de geri durmamış. Otomobilin ismi LaRossa.

http://www.carscoops.com/2017/06/ferrari-laferrari-replacement-imagined.html