Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı

Birkaç sene içerisinde satışa sunulması beklenen yeni Ferrari modelinin konsept çalışmaları şimdiden paylaşılmaya başlandı. Görsellere haber içerisindeki galeriden ulaşabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

2013 senesinde satışa sunulan süperaraba modelinin (LaFerrari) büyük ilgi görmesinin ardından yeni modeli için hazırlıklara başlayan Ferrari, geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapora göre 3-5 sene içerisinde yeni süperaraba modelini satışa sunmayı planlıyor. Yeni Ferrari’nin özellikleri ve tasarımı hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz ancak bu durum, Fernando Pastre Fertona isimli tasarımcının yeni otomobil için konsept çalışmaları yapmasını engellememiş.

Fernando Pastre Fertona, önümüzdeki senelerde satışa sunulacak Ferrari için hazırladığı konsept çalışmalarını paylaştı. Çalışmalarında LaFerrari’nin detaylarından faydalandığını söyleyen Fertona, tasarımlara hayal gücünü eklemekten de geri durmamış. Otomobilin ismi LaRossa.


http://www.carscoops.com/2017/06/ferrari-laferrari-replacement-imagined.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hazarRS 2 yıl en beğenilen
Başlıkta sanki Ferrari'nin resmi paylaşımı gibi algı yaratılmış ama içerikte kendi halinde birisinin çalışması olduğu belirtilmiş.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlicanNalbat 2 yıl
BOŞHABER TİMES...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 yıl
Millet ferrarinin kendisi paylaştı sanacak yapacağınız haberi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 2 yıl
Benimde anlamadığım bu arabayı ne kadar alamayacak insan varsa gelip burda eleştiriyor ve istemsizce aklıma kasap kedileri geliyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 2 yıl
Baslik ne diyor haber ne diyor kardesim siz gecen hafta acilan site degilsinizki bu ne amatorluk biraz ozen gostersenize su haber ve iceriklerine !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Araba süper olmuş , kim ne derse desin bu firma tasarım konusunu harika yapıyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veteriner69 2 yıl kadirirdem
kadirirdem

Araba süper olmuş , kim ne derse desin bu firma tasarım konusunu harika yapıyor.

Haberi iyi okuyun, bu firma dediğiniz bir adam ve Ferrari ile hiç bir bağı yok.

Adamın teki kafasına göre bir Ferrari çizmiş. Tıpkı uydurma iphone konseptleri gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 2 yıl kadirirdem
Haberi okumadın dimi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Tasarım çalışması bu yeni araba falan değil. Yabancı sitelerden haber alıyorsunuz bari içeriğini okuyun bu nedir diye :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

500.000$ Ford GT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dynobilfethiye 2 yıl
2. El Araç alımında kimseye güven kalmadı.
2. Elde Risk Almamak için mutlaka ve mutlaka aracınızı ekspertize sokun.
Yolunuz Fethiye'ye düşerse
DYNOBİL FETHİYE ye uğramadan araç almayın.
Profesyonel anlayış ile Dynobil Fethiye Oto Ekspertiz Merkezi Garantili hizmet veriyor.
Aracın
Motoruna, Kayıp Gücüne, Şanzımanına, CER Kuvvetine
Kaporta Boya Değişenine
Paneline Şasesine Direklerine
Süspansiyonuna Frenine Yanal Kaymasına
Alt Takımlarına Disklerine Akslarına
Klimasına Aydınlatmasına
101 ve 501 Noktaya bakılıyor
www.fethiyeotoekspertiz.com.tr
053 122 4888
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacklotus01 2 yıl
3 5 sene baya resmiymiş haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hazarRS 2 yıl en beğenilen
Başlıkta sanki Ferrari'nin resmi paylaşımı gibi algı yaratılmış ama içerikte kendi halinde birisinin çalışması olduğu belirtilmiş.
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 2 yıl hazarRS
hazarRS

Başlıkta sanki Ferrari'nin resmi paylaşımı gibi algı yaratılmış ama içerikte kendi halinde birisinin çalışması olduğu belirtilmiş.

hüriyet etkisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +80 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +45 WB +41 deoks +38 unknownartist +32 Askaparta +31 Wi Fi +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6357 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ferrari, LaFerrari ve
5 etiket daha Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji emre-karakullukcu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Huawei Honor 9, 12 Haziran'da tanıtılacak 2 yıl 32-bit uygulamalar, App Store’un arama sonuçlarından kaldırıldı 2 yıl Windows 10’un File History özelliği yakın zamanda tarih olabilir 2 yıl WWDC 2017 için San Jose'deyiz: İncelemeler sıcağı sıcağına DonanımHaber'de! 2 yıl Sony mobil oyun sektörüne giriş yapıyor 2 yıl Coffee Lake işlemciler başka bahara kaldı 2 yıl Rekabet Kurumu ünlü e-ticaret sitesi Sahibinden.com’a soruşturma açıyor 2 yıl ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme 2 yıl Markafoni'den sonra Bukoli de kapanıyor! 2 yıl Apple, iPad'lere sürükle-bırak özelliği getiriyor 2 yıl iOS platformuna dosya yöneticisi geliyor 2 yıl iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 2 yıl Apple’ın yeni donanımları ile ilgili son bilgiler 2 yıl Akıllı telefonlarda hafıza kartı desteği oranı rekor kırdı 2 yıl Türk Telekom ve Vodafone, 1472 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürecek 2 yıl Karşınızda dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı 2 yıl 18 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisi yıl sonuna kaldı 2 yıl Essential’a marka ihlali şikayeti 2 yıl NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir 2 yıl Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı Sonraki OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir 2 yıl Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme 2 yıl Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir 2 yıl iPhone 8 bu kez çok net şekilde görüntülendi 2 yıl Sürücüsüz otomobiller güvenlik kamerası olarak da kullanılabilirler 2 yıl Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı 2 yıl My Knox hizmeti sona eriyor 2 yıl “Samsung ve LG’nin hamleleri iPhone 8 için” 2 yıl MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan 2 yıl Twitter, nefret söylemleriyle etkili olarak ilgilenmiyor 2 yıl 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak 2 yıl Swift Playgrounds şimdi robotlara ve dronelara da destek veriyor 2 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 2 yıl En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme 2 yıl Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı 2 yıl ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek 2 yıl “PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak” 2 yıl Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi 2 yıl Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti 2 yıl Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim