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Tango video görüşmelerini masaüstünüze getiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil video görüşmelerinin lider kuruluşlarından Tango firması küçük ama emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Tango’nun Android ve iOS için mobil görüşme uygulaması yayınlandığı günden itibaren ilk 9 ayda 17 milyon üye kazanarak büyüme hızında Skype’ı ikiye katlamıştı. 

Hali hazırda 190 ülkede 18 milyon üyeye sahip Tango rehberinizdeki kişilerle senkronize olarak uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızla anında video görüşmesi başlatabiliyor.

Kolorado eyaletinde yapılan bir etkinlikte Tango masaüstü Windows PC’lere yönelik yeni uygulamasını duyurdu. Tango dünya çapında kullanılan 1.5 milyar PC’den %95’inin Windows yüklü olduğunu ve bu sayede 2011 yılı için 100 milyon üye barajını aşacaklarını belirtiyor.

Uygulama Windows PC, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch, iPad ve yüzlerce Android cihazı arasında videolu görüşmeye imkan tanıyor. Masaüstünde bir telefon arkaplanı üzerinde çalışan uygulama sanki cep telefonunuzdan kullanıyormuşsunuz hissi veriyor. Uygulamaya sadece mobil numaranızı giriyorsunuz ve Tango otomatik olarak kişileri buluyor. Ekstra bir üyelik gerekmiyor.

30 Eylül 2010 tarihinde hizmete başlayan Tango büyük çıkışının ardından yatırım şirketlerinden 42 milyon dolar fon elde etmişti. Uygulama yaz ayları sonunda PC’ler için indirmeye sunulacak. 

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Kasatka 8 yıl
Bu bedava sesli yada goruntulu uygulamalardan bir ben mi tam verim alamiyorum ?
Gecenlerde arkadasla tangoyu deneme firsatim oldu.
Arkadas bana yeni kopek mi aldin , sesinden bir sey duyulmuyor disari cikirir misin dedi dusunun .
Kopek dedigi de eko/
Dong dong cong cong cong. Yani video kaliteli guzel akiskan ve hic bir takilma olmadan harika islerken ses her daim yanki ve eko yapiyor.
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